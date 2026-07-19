Arnaques financières en ligne : l’ACPR alerte les épargnants pour l’été 2026

Fraude · Épargne · Régulation

Le 8 juillet 2026, l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), adossée à la Banque de France, a lancé une alerte contre les arnaques financières qui prolifèrent en ligne pendant l’été. Les fraudeurs profitent de la période des vacances pour cibler les épargnants avec de fausses publicités promettant placements, crédits et rachats de crédits.

Un calendrier bien rodé

Selon le régulateur, les escrocs intensifient leurs campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche dès le mois de juin, avec un objectif : maximiser le nombre de victimes potentielles avant la rentrée, lorsque la vigilance est relâchée.

Les réflexes qui protègent

Quelques gestes simples limitent fortement le risque : ne jamais transférer d’argent dans l’urgence à la demande d’un inconnu, vérifier qu’un acteur figure bien sur les registres officiels (REGAFI, listes noires de l’AMF et de l’ACPR), se méfier de tout rendement « garanti », et prendre le temps de vérifier l’identité de son interlocuteur par un canal indépendant.

Sources

ACPR / Banque de France — alerte contre les arnaques financières estivales (8 juillet 2026).

Banque de France — communiqués sur la fraude aux moyens de paiement (2026).

Cet article rapporte une alerte publique de l’ACPR. Il ne constitue pas un conseil en investissement.