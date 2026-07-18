Chrétiens d’Israël : cette minorité ancienne et très diplômée qu’Israël met en avant

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Israël a lancé une campagne de communication consacrée à ses citoyens chrétiens, dépeignant une communauté peu nombreuse mais profondément enracinée, qu’il présente comme l’une des plus diplômées du pays. Publiée sur le compte officiel de l’État d’Israël, la série « Christians in Israel » met en avant des croyants ordinaires et insiste sur leur présence multiséculaire sur cette terre.

« Les chrétiens sont l’un des groupes les plus éduqués d’Israël et une composante importante de son économie », écrit le compte officiel @Israel, ajoutant que des « communautés chrétiennes dynamiques » font « partie de cette terre depuis des siècles et continuent de prospérer ». La campagne dit vouloir « aller au-delà des gros titres » et présenter « les multiples visages du christianisme en Israël ».

Parmi les portraits figure celui de Maroun, un Israélien maronite de 19 ans. Selon la campagne, il est « fier d’appeler Israël sa maison » ; il prie « sur la terre où le christianisme est né » et monte à cheval sur son temps libre — un récit que le compte qualifie « de foi, d’identité… et d’une bonne dose d’assurance ».

La population chrétienne d’Israël compte environ 180 000 personnes, en grande majorité des chrétiens arabes. Le Bureau central des statistiques israélien souligne, année après année, que les chrétiens arabes figurent parmi les plus diplômés du pays, avec des taux de réussite au baccalauréat et d’accès à l’enseignement supérieur particulièrement élevés.

Cette série relève de la communication publique officielle d’Israël et, comme toute campagne gouvernementale, en offre un portrait volontairement positif. La situation des communautés chrétiennes dans l’ensemble du Proche-Orient reste un sujet de débat. Moins contestée est l’empreinte ancienne du christianisme en Terre sainte, où les lieux fondateurs de la foi demeurent des lieux de culte vivants.

Pour le lecteur, cette campagne ouvre une fenêtre sur la diversité de la société israélienne et sur une communauté dont l’histoire est souvent éclipsée par les conflits de la région.

Did you know these facts about Christians in Israel? ✝️🇮🇱



Christians are the one of the most educated group in Israel and are a prominent part of Israel’s economy!



Israel is home to vibrant Christian communities that have been part of this land for centuries and continue to… pic.twitter.com/J4N4GViBhb — Israel ישראל (@Israel) July 16, 2026

What does it mean to be a Maronite Christian in Israel? ✨



Meet Maroun, a 19 year old Israeli Maronite Christian who's proud to call Israel home. 🇮🇱



From praying in the land where Christianity began to spending his free time riding horses, Maroun's story is one of faith,… pic.twitter.com/yAJFksDJGe — Israel ישראל (@Israel) July 16, 2026

For Maroun, an Israeli Maronite Christian, Israel is home. It's also the place where Christianity began, making his faith part of everyday life.

Catch his full story on our platforms as we continue to go beyond the headlines. 🇮🇱✨ pic.twitter.com/xdkisXyWes — Israel ישראל (@Israel) July 16, 2026

Sources : compte officiel de l’État d’Israël (@Israel), série « Christians in Israel » (16 juillet 2026) ; Bureau central des statistiques israélien.