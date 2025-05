Scandale Exane Intégrale : l’effondrement d’un fonds UCITS géré par BNP Paribas fait trembler l’Europe financière

By

Un fonds présenté comme un refuge sécurisé… jusqu’au krach total

Le fonds Exane Intégrale, géré par Exane Asset Management avec BNP Paribas Securities Services comme dépositaire, devait être un bastion de sécurité. Placé sous la protection rigoureuse de la directive européenne UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), il offrait une liquidité quotidienne censée garantir à ses investisseurs sérénité et transparence.

Pourtant, malgré ce cadre réglementaire supposé infaillible, le fonds a connu une liquidation brutale, prenant de court les marchés et piégeant des investisseurs institutionnels parmi les plus prestigieux.

Des investisseurs de renom piégés dans la tourmente Exane

Parmi les victimes de ce naufrage financier figurent :

• Santa Lucia Asset Management

• Allianz Global Investors

• Cardif (Groupe BNP Paribas)

• HSBC Inka

• Union Investment

• Mediolanum

Tous ont perdu l’intégralité de leurs engagements, dans ce qui constitue désormais l’une des faillites les plus spectaculaires jamais enregistrées dans le cadre UCITS.

UCITS sous le feu des critiques : une garantie illusoire ?

Depuis la création des directives UCITS, un tel fiasco n’avait été observé qu’une seule fois : dans un contexte tristement célèbre, celui du fonds Luxalpha, mis en liquidation judiciaire après avoir révélé ses liens directs avec Bernard Madoff.

L’affaire Exane Intégrale remet aujourd’hui gravement en cause l’efficacité des mécanismes de protection associés à l’étiquette UCITS. Alors que cette norme est censée protéger les investisseurs contre les risques systémiques, les abus et les pratiques frauduleuses, elle n’a pas empêché une perte sèche et immédiate de capitaux pourtant jugés “protégés”.

Luxalpha, Madoff… puis Exane : le cauchemar se répète

L’écho avec le scandale Luxalpha est glaçant. Là aussi, les investisseurs se croyaient à l’abri. Là aussi, les garde-fous réglementaires semblaient en place. Et là encore, la faillite fut soudaine, absolue et irrémédiable.

Avec Exane, un acteur considéré comme irréprochable, adossé à BNP Paribas, le doute s’installe désormais dans toutes les salles de marché européennes.

BNP Paribas et Exane AM face à une crise de confiance majeure

Ce scandale constitue un précédent terrifiant. Il met en péril la confiance que des millions d’investisseurs placent dans l’univers UCITS, jusque-là perçu comme un bastion de sécurité juridique et financière.

L’alerte est donnée :

Les directives UCITS ne garantissent pas à elles seules l’intégrité ni la solidité d’un fonds.

Les autorités européennes et les régulateurs devront en tirer toutes les conséquences. Car si même les fonds “les plus sûrs” peuvent s’effondrer, c’est l’ensemble de l’édifice financier européen qui vacille.