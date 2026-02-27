Slice 42

Pakistan déclare la « guerre ouverte » à l’Afghanistan – Frappes sur Kaboul & Kandahar | 27 fév 2026

Fév 27, 2026
Pakistan déclare la « guerre ouverte » à l'Afghanistan – Frappes sur Kaboul & Kandahar | 27 fév 2026

Tôt ce vendredi matin, des avions de chasse pakistanais ont bombardé des cibles en profondeur en Afghanistan : la capitale Kaboul, le fief taliban de Kandahar et la province de Paktia.

« Notre coupe de patience a débordé. Maintenant, c’est la guerre ouverte entre nous et vous (Afghanistan). »
— Khawaja Muhammad Asif, Ministre de la Défense du Pakistan

Déclenchement de l’escalade

Dans la nuit du 26 au 27 février, les forces talibanes ont lancé une grande attaque transfrontalière contre des positions de l’armée pakistanaise le long de la ligne Durand. Le Pakistan a riposté immédiatement avec l’opération « Ghazab Lil Haq » (Colère pour la Vérité).

Bilan des pertes (encore contradictoire)

  • Pakistan : 133+ combattants talibans tués, plus de 200 blessés, 27 postes détruits, 9 capturés
  • Talibans : 55 soldats pakistanais tués, 19 postes pakistanais détruits, seulement 8 talibans tués, 11 blessés

Contexte

Le Pakistan accuse depuis longtemps le gouvernement taliban d’abriter le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), responsable d’attentats sanglants sur son sol. Les talibans nient tout lien. La frontière de 2 640 km est en tension permanente depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021. Le cessez-le-feu négocié par le Qatar s’est effondré il y a 48 heures.

Réactions internationales

  • ONU : « Profondément préoccupée », appel urgent au cessez-le-feu
  • Iran : propose de médier pendant le Ramadan
  • Inde : condamne fermement les frappes pakistanaises
  • Chine & Russie : restent silencieuses pour l’instant

Les opérations pakistanaises sont toujours en cours. Les talibans ont promis une « réponse forte ». Des milliers de civils fuient la zone frontalière.

Sources en direct : Reuters • Al Jazeera • The New York Times • BBC • AP – 27 février 2026

