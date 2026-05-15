Pachuca bat Pumas lors de la demi-finale aller de la Liga MX 2026

Pachuca bat Pumas lors de la demi-finale aller de la Liga MX 2026

Le : a pris une option sérieuse pour la finale après sa victoire 1-0 contre lors du match aller des demi-finales du tournoi Clausura 2026 de la

⚽ Résumé du match Pachuca vs Pumas

Le seul but de la rencontre est intervenu à la 37e minute grâce à Son tir depuis l’extérieur de la surface a été dévié par un défenseur adverse, trompant totalement le gardien

Malgré leur statut de leader, les Pumas ont été dominés tactiquement et n’ont pas réussi à imposer leur jeu.

🔴 Expulsion et tournant du match

En fin de rencontre, Pachuca a dû faire face à une situation compliquée avec l’expulsion de après intervention du VAR.

Carton jaune initial transformé en carton rouge

Faute sur le joueur Juninho

Décision arbitrale revue par Ismael López

Malgré cette infériorité numérique, Pachuca a su conserver son avantage.

📊 Situation avant le match retour

Grâce à cette victoire :

Pachuca se qualifie pour la finale avec un simple match nul

Pumas doit impérativement gagner

Une victoire de Pumas par un but pourrait suffire grâce à leur statut de leader

Le match retour se jouera à Ciudad Universitaria, offrant un avantage psychologique aux Pumas.

🔥 Performances et dynamique des équipes

Pachuca confirme sa bonne forme avec :

3 victoires consécutives en phase finale

Élimination du tenant du

De leur côté, les Pumas, pourtant solides durant la saison régulière, ont été neutralisés offensivement avec très peu d’occasions franches.

Le gardien Keylor Navas a évité un score plus lourd grâce à plusieurs arrêts décisifs en seconde période.

📌 Autre demi-finale de Liga MX

Dans l’autre confrontation :

Chivas possède un léger avantage pour la qualification

❓ FAQ – Questions fréquentes (Optimisé AEO)

Qui a marqué le but pour Pachuca ?

Oussama Idrissi a inscrit l’unique but du match à la 37e minute.

Pachuca est-il qualifié pour la finale ?

Pas encore, mais un match nul au retour suffit pour se qualifier.

Que doit faire Pumas pour se qualifier ?

Pumas doit gagner le match retour pour espérer atteindre la finale.

Conclusion : Pachuca a pris un avantage précieux dans cette demi-finale aller. Toutefois, tout reste possible lors du match retour, où Pumas tentera de renverser la situation devant son public.