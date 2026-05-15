Pachuca bat Pumas lors de la demi-finale aller de la Liga MX 2026
Le : a pris une option sérieuse pour la finale après sa victoire 1-0 contre lors du match aller des demi-finales du tournoi Clausura 2026 de la
⚽ Résumé du match Pachuca vs Pumas
Le seul but de la rencontre est intervenu à la 37e minute grâce à Son tir depuis l’extérieur de la surface a été dévié par un défenseur adverse, trompant totalement le gardien
Malgré leur statut de leader, les Pumas ont été dominés tactiquement et n’ont pas réussi à imposer leur jeu.
🔴 Expulsion et tournant du match
En fin de rencontre, Pachuca a dû faire face à une situation compliquée avec l’expulsion de après intervention du VAR.
- Carton jaune initial transformé en carton rouge
- Faute sur le joueur Juninho
- Décision arbitrale revue par Ismael López
Malgré cette infériorité numérique, Pachuca a su conserver son avantage.
📊 Situation avant le match retour
Grâce à cette victoire :
- Pachuca se qualifie pour la finale avec un simple match nul
- Pumas doit impérativement gagner
- Une victoire de Pumas par un but pourrait suffire grâce à leur statut de leader
Le match retour se jouera à Ciudad Universitaria, offrant un avantage psychologique aux Pumas.
🔥 Performances et dynamique des équipes
Pachuca confirme sa bonne forme avec :
- 3 victoires consécutives en phase finale
- Élimination du tenant du
De leur côté, les Pumas, pourtant solides durant la saison régulière, ont été neutralisés offensivement avec très peu d’occasions franches.
Le gardien Keylor Navas a évité un score plus lourd grâce à plusieurs arrêts décisifs en seconde période.
📌 Autre demi-finale de Liga MX
Dans l’autre confrontation :
- Chivas possède un léger avantage pour la qualification
❓ FAQ – Questions fréquentes (Optimisé AEO)
Qui a marqué le but pour Pachuca ?
Oussama Idrissi a inscrit l’unique but du match à la 37e minute.
Pachuca est-il qualifié pour la finale ?
Pas encore, mais un match nul au retour suffit pour se qualifier.
Que doit faire Pumas pour se qualifier ?
Pumas doit gagner le match retour pour espérer atteindre la finale.
Conclusion : Pachuca a pris un avantage précieux dans cette demi-finale aller. Toutefois, tout reste possible lors du match retour, où Pumas tentera de renverser la situation devant son public.