Luís Montenegro : nouvelle enquête pour fraude fiscale sur sa maison de luxe à Espinho (update mars 2026)

Mar 12, 2026
Luís Montenegro : nouvelle enquête pour fraude fiscale sur sa maison de luxe à Espinho (update mars 2026)

Encore un scandale qui colle à la peau du Premier ministre portugais. Alors que le premier dossier sur les avantages fiscaux avait été archivé fin 2024, le Ministério Público du Porto a rouvert les hostilités avec un deuxième inquérito en 2025, révélé mi-février

Moradia de Luís Montenegro à Espinho (photos publiques des médias portugais 2026)

637 239,59 € déclarés… mais les factures ne collent pas

Luís Montenegro a lui-même déclaré que la construction de sa grande moradia moderne à Espinho (6 étages, ascenseur, 8 salles de bain, vue mer, mur végétal) lui avait coûté exactement 637 239,59 euros entre 2016 et 2021.

Pourtant, le principal entrepreneur, Rui Mota Oliveira, n’a facturé que environ 215 000 euros. Le reste de l’argent ? Mystère total.

Le Département d’Investigation et d’Action Pénale (DIAP) du Porto enquête désormais officiellement sur une possible fraude fiscale et sur l’origine réelle des fonds.

Qui a été entendu par la justice ?
  • Rui Mota Oliveira (ingénieur chargé de la construction)
  • José Marco da Cunha Rodrigues (responsable de la démolition)

Les deux entrepreneurs ont été auditionnés en janvier 2026. L’enquête est toujours en cours (confirmé par la Procuradoria-Geral da República en mars 2026).

Deuxième round pour la « casa com preço mágico »

Le premier inquérito (2024) portait sur les réductions d’IVA et d’IMI obtenues grâce à une classification douteuse en « réhabilitation urbaine ». Archivé. Le nouveau dossier va plus loin : il cible directement la construction et les liens avec l’ex-maire d’Espinho, Joaquim Pinto Moreira (impliqué dans l’Operação Vórtex).

À retenir en 3 points
  • Coût déclaré : 637 239,59 €
  • Factures principales : ~215 000 €
  • Statut enquête : Ouverte en 2025, auditions janvier 2026, toujours active

Au Portugal, la corruption n’a pas besoin de valises de billets. Une belle maison à Espinho, quelques amis à la mairie et des factures qui ne collent pas suffisent. Pendant que les Portugais galèrent avec le coût de la vie et le logement, leur Premier ministre doit encore une fois justifier son patrimoine.

Nous suivons ce dossier jour après jour sur Slice42. Prochain update dès que le MP bouge.

Sources (février-mars 2026)
  • Expresso – 12 février 2026
  • Observador – 13 & 18 février 2026
  • Público – 13 février 2026
  • SIC Notícias

Article publié le 12 mars 2026 – Slice42

