Explosion à la synagogue de Liège : un acte antisémite, le parquet fédéral enquête (9 mars 2026)

Une explosion s’est produite vers 4 heures du matin le 9 mars 2026 devant la synagogue située rue Léon Frédéricq à Liège. Aucun blessé n’est à déplorer, seuls des dégâts matériels importants ont été constatés. Les autorités qualifient l’acte d’antisémite.

En résumé

• Explosion vers 4h devant la synagogue de Liège

• Vitres soufflées et porte endommagée par le feu

• Aucun blessé

• Qualifié d’« acte antisémite abject » par le maire Willy Demeyer et le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin

• Enquête du parquet fédéral + division antiterroriste

Que s’est-il passé exactement ?

Vers 4h, un engin explosif a été déposé ou lancé devant l’une des portes principales de la synagogue. La déflagration a soufflé la grande vitre et endommagé la porte en bois. Les fenêtres des immeubles situés juste en face ont également volé en éclats. Un périmètre de sécurité a été immédiatement mis en place.

Réactions officielles

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a dénoncé « un acte extrêmement violent d’antisémitisme » et refusé « l’importation de conflits extérieurs » dans sa ville.

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin a déclaré : « L’explosion devant la synagogue de Liège est un acte antisémite abject qui visait directement la communauté juive de Belgique. »

Le Premier ministre Bart De Wever a exprimé sa solidarité avec la communauté juive belge.

Le rabbin Joshua Nejman a confirmé qu’un engin explosif avait été utilisé.

Réaction du CCOJB – Déclaration officielle (9 mars 2026)

Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) condamne avec la plus grande fermeté l’attaque antisémite commise dans la nuit de dimanche à lundi contre la synagogue de Liège.

« Cette explosion d’origine criminelle est particulièrement violente, grave et alarmante. Elle s’inscrit dans la hausse préoccupante des actes antisémites en Belgique et rappelle les attaques passées contre des lieux de culte juifs à Bruxelles, Anvers et Charleroi », indique le CCOJB.

L’organisation exprime son « profond soutien à la communauté juive de Liège » et appelle fermement les autorités à renforcer immédiatement la sécurité de tous les lieux de culte et institutions juives.

« Ces dernières années, nous avons entendu de nombreuses condamnations, mais les mots seuls ne suffisent plus. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce sont des actions concrètes. La Belgique n’a toujours ni stratégie nationale de lutte contre l’antisémitisme, ni coordinateur, malgré son engagement auprès de la Commission européenne. Cette nouvelle attaque doit servir de signal d’alarme crucial pour passer enfin des mots aux actes. »

L’enquête en cours

Le parquet fédéral s’est saisi de l’affaire. La division spécialisée dans le terrorisme de la police judiciaire fédérale de Liège mène les investigations. Le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) analyse l’engin utilisé. Toutes les pistes sont ouvertes, y compris celle d’une infraction terroriste.

Mesures de sécurité renforcées

Dès l’annonce, le gouvernement a renforcé la protection de toutes les synagogues, écoles et centres communautaires juifs du pays. Des patrouilles supplémentaires ont été déployées à Liège, Bruxelles et Anvers.

FAQ – Explosion synagogue Liège

Y a-t-il des blessés ?

Non, aucun blessé. Seuls des dégâts matériels.

Quel est le lieu exact ?

Synagogue historique (1899) rue Léon Frédéricq, Liège.

Qui enquête ?

Le parquet fédéral et la division antiterroriste.

Est-ce un acte antisémite ?

Oui, selon le maire, le ministre de l’Intérieur et le gouvernement belge.

Dernière mise à jour : 9 mars 2026 – 16h30