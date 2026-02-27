Le Portugal est-il devenu le pays le plus corrompu d’Europe de l’Ouest ?

Le Portugal, souvent présenté comme un havre de stabilité en Europe du Sud, traverse depuis 2023 une crise politique inédite : deux gouvernements consécutifs ont chuté sur fond d’affaires de corruption. L’Indice de Perception de la Corruption 2025 de Transparency International vient de confirmer le pire score historique du pays. Derrière les chiffres, une réalité plus sombre : influence indue dans les grands contrats de la transition verte, opacité des liens entre politique et affaires, lenteur judiciaire chronique et réformes anti-corruption qui patinent. Voici une enquête approfondie, chronologique et sourcée, digne d’un grand reportage d’investigation.

1. Le signal d’alarme du CPI 2025 : le pire résultat de l’histoire

Publié le 11 février 2025 par Transparency International, le Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 place le Portugal à 56/100 (contre 57 en 2024), au 46e rang sur 182 pays (baisse de 3 à 5 places selon les sources croisées). C’est le score le plus bas depuis la création de l’indice pour le pays.

– Évolution : Déclin continu depuis 2015 (pic à 64 en 2016). La moyenne de l’Europe de l’Ouest/UE baisse aussi, mais le Portugal est nettement sous la moyenne régionale (~64).

– Analyse de TI : « Perception d’abus de fonction publique à des fins privées » exacerbée par les scandales récents (lithium, hydrogène vert). José Fontão, directeur de TI Portugal, évoque une « dégradation institutionnelle » liée à l’opacité des marchés publics et au lobbying non régulé.

Liens officiels :

– Page TI Portugal : https://www.transparency.org/en/countries/portugal

– Rapport CPI 2025 complet : https://www.transparency.org/en/cpi/2025

– Trading Economics (données brutes) : https://tradingeconomics.com/portugal/corruption-index

Le gouvernement (XXV Constitutionnel, février 2026) a réagi le 10 février : « Perte d’un point et trois places, mais réformes en cours non encore reflétées ». Il cite l’Agenda Anti-Corruption de juin 2024 (42 mesures, 17 réalisées).

Lien : https://www.portugal.gov.pt/en/gc25/communication/news-item?i=government-reiterates-commitment-to-fighting-corruption

2. Opération Influencer (2023-2026) : le scandale qui a fait tomber António Costa

Le 7 novembre 2023, la Procuradoria-Geral da República lance l’Operação Influencer: perquisitions dans 42 sites, dont la résidence officielle du Premier ministre socialiste António Costa. Cinq arrestations, dont son chef de cabinet Vítor Escária (78 000 € en liquide trouvés dans des livres et cartons de vin – somme jugée sans lien direct avec les dossiers).

Enjeux : Soupçons de corruption active/passive, trafic d’influence et prévarication dans quatre méga-contrats de la transition verte :

– Mines de lithium de Barroso (Boticas) et Romano (Montalegre) – minerai stratégique pour batteries UE.

– Usine d’hydrogène vert H2Sines et data center Sines 4.0 (Start Campus, investissement >20 milliards €).

Acteurs clés :

– António Costa : mis en cause pour intervention présumée (écoutes révélant « plus de 20 conversations » avec suspects). Il démissionne le soir même (« ma conscience est tranquille »). Devient ensuite président du Conseil européen.

– João Galamba (ministre des Infrastructures) : arguido (mis en examen), démissionne le 13 novembre.

– Vítor Escária, Nuno Mascarenhas (maire de Sines), Diogo Lacerda Machado (ami proche de Costa et avocat de Start Campus), cadres de Start Campus.

Le juge réduit rapidement les chefs à « trafic d’influence » plutôt que corruption pleine. Les cinq arrêtés sont libérés sous conditions. L’enquête, ouverte dès 2019 suite à un reportage RTP Sexta às 9, reste active en février 2026.

Rebondissements 2024-2026:

– Novembre 2025 : DCIAP dément tout « inquérito parado ». 22 écoutes de Costa interceptées mais partiellement omises.

– Janvier 2025 : nouvelle enquête sur violation du secret d’État (clé USB saisie).

– Mars 2025 : juge refuse de restituer les 75 800 € saisis chez Costa.

– Décembre 2025 : confusion persistante sur les transcriptions (erreurs de noms).

Impact politique : Première fois qu’un gouvernement portugais tombe sur une enquête criminelle. Élections anticipées mars 2024.

Sources primaires :

– Wikipédia (timeline complète avec citations presse) : https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Influencer

– Portugal Resident (mises à jour 2025) : https://www.portugalresident.com/former-pms-calls-intercepted-22-times-in-operation-influencer/

– ECO/Sapo (14 nov. 2025) : https://eco.sapo.pt/2025/11/14/dciap-esclarece-nao-ha-qualquer-inquerito-parado-na-operacao-influencer/

3 Spinumviva (2024-2025) : le scandale qui a fait tomber Luís Montenegro

Moins d’un an après son arrivée au pouvoir (mars 2024), le gouvernement minoritaire de droite (Alliance Démocratique, PSD) s’effondre en mars 2025 sur une motion de censure liée à Spinumviva, société de conseil en protection des données créée par le Premier ministre Luís Montenegro.

Révélation : Enquêtes d’Expresso et Correio da Manhã montrent que Spinumviva percevait des milliers d’euros mensuels (ex. 4 500 €/mois de Solverde, casinos/hôtels) de clients ayant empoché ≥100 millions € de contrats publics pendant le mandat de Montenegro. Il avait transféré les parts à sa femme et ses fils avant l’élection, mais restait propriétaire indirect.

Montenegro défend : « Pas de violation de la loi, je n’ai plus d’implication depuis 2022 ». Le Barreau clôt son enquête interne (insuffisance de preuves pénales). L’enquête judiciaire (Attorney General Amadeu Guerra) espérait une décision avant Noël 2025 ; le dossier est aujourd’hui considéré comme clos sans mise en examen majeure.

Conséquences : Troisième élection législative en trois ans (18 mai 2025). Le Portugal entre dans une « nouvelle ère » de fragmentation politique.

Sources :

– Al Jazeera (16 mai 2025) : https://www.aljazeera.com/features/2025/5/16/new-paradigm-a-fractured-portugal-votes-again-amid-corruption-cloud

– Brussels Signal (mars 2025) : https://brusselssignal.eu/2025/03/portuguese-government-in-crisis-over-pms-alleged-conflict-of-interests/

– Portugal Resident (9 déc. 2025) : https://www.portugalresident.com/attorney-general-hopes-spinumviva-decision-ready-for-christmas/

4. L’affaire marquante historique : Opération Marquês (2014-2026)

L’ex-Premier ministre socialiste José Sócrates (2005-2011) reste jugé pour corruption, blanchiment et fraude fiscale (34 millions € présumés). Le procès avance au ralenti ; risques de prescription début 2026. Symbole des dysfonctionnements judiciaires.

Évaluations internationales : réformes réelles mais insuffisantes GRECO (Conseil de l’Europe) – Rapport de conformité 5e round, publié 2 septembre 2025 :

– 28 recommandations (2023) → **0 pleinement mises en œuvre, 18 partiellement, 10 non.

– Progrès : MENAC (Mécanisme national anti-corruption) opérationnel, Entité pour la Transparence, Code de conduite gouvernemental (avril 2024), canaux de whistleblowing dans PSP/GNR.

– Lacunes graves : lobbying non régulé, déclarations de patrimoine non publiques intégralement, stratégie nationale 2025-2028 pas encore adoptée, contrôles d’intégrité des cabinets ministériels faibles, IGAI (inspection police) sous-dotée.

Lien PDF complet : https://rm.coe.int/grecorc5-2025-7-final-eng-compliance-report-portugal-public/4880282a05

Prochain rapport demandé avant 30 septembre 2026

Rapport UE sur l’État de droit 2025 (juillet 2025) : mêmes constats – retards judiciaires, perception élevée de corruption, progrès sur confiscation d’actifs mais lobbying et transparence restent problématiques.

6. Analyse : pourquoi ça persiste ?

La corruption portugaise n’est pas « généralisée » comme en Italie des années 90, mais systémique dans les grands contrats(énergie verte = opportunité en or). La justice est lente (prescription fréquente). Le lobbying reste dans l’ombre. La classe politique est perçue comme « entre-soi » (93 % des Portugais disent la corruption « répandue » – Eurobaromètre).

Les réformes (Agenda 2024, RGPC, registre des bénéficiaires effectifs) vont dans le bon sens, mais GRECO et TI jugent le rythme trop lent et l’application lacunaire.

Conclusion : vers un troisième gouvernement fragile ?

En février 2026, le Portugal est gouverné par une coalition minoritaire fragile, avec un extrême droite (Chega, ~18 %) qui capitalise sur le ras-le-bol. Sans régulation forte du lobbying, transparence totale des patrimoines et accélération des procès, le cycle scandale- chute- élection risque de se répéter.

La transition écologique, censée être la grande fierté nationale, est devenue le terrain de jeu privilégié des suspicions. Le pays paie le prix d’une gouvernance qui n’a pas su se moderniser assez vite.

