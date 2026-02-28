Gideon Sa’ar mène un marathon diplomatique après la décision du cabinet de sécurité

Gideon Sa’ar, ministre des Affaires étrangères d’Israël, mène actuellement un intense cycle d’entretiens diplomatiques avec ses homologues à travers le monde. Cette initiative intervient à la suite d’une décision du cabinet de sécurité israélien concernant une opération militaire en cours.

Selon les informations communiquées, le ministre informe personnellement ses interlocuteurs des motivations stratégiques de la décision, ainsi que des objectifs poursuivis par l’action militaire. Cette démarche vise à assurer une coordination diplomatique étroite et à présenter la position officielle d’Israël sur la scène internationale.

À ce stade, Gideon Sa’ar s’est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne, de l’Inde, de l’Italie, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Lettonie — cette dernière devait effectuer aujourd’hui une visite diplomatique en Israël.

Il a également échangé avec la haute représentante de Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Ce marathon diplomatique témoigne de l’importance stratégique accordée par Israël à l’explication de ses décisions sécuritaires auprès de ses partenaires internationaux, dans un contexte régional particulièrement sensible