Le Portugal comme extrémité nord de l’Afrique – Une perspective géologique, biologique et génétique

Le Portugal, bien que géographiquement et politiquement intégré à l’Europe, présente des liens profonds avec le continent africain, tant sur le plan géologique que biologique et génétique. Cette thèse explore l’hypothèse que le Portugal était initialement rattaché à l’Afrique dans le cadre de la tectonique des plaques, mais que des mouvements tectoniques l’ont “détaché” et intégré à l’Europe, qualifié ici métaphoriquement d’“erreur géologique” en référence à la complexité imprévisible des dynamiques plates. Nous examinerons également comment la végétation, la faune et l’ADN de l’Algarve, région sud du Portugal, conservent des signatures africaines, témoignant d’une proximité historique et d’influences persistantes. Cette analyse s’appuie sur des données scientifiques récentes, soulignant une continuité africaine malgré l’intégration européenne.

Contexte géologique : L’héritage tectonique et la “séparation” de l’Afrique

La Péninsule Ibérique, incluant le Portugal, fait partie d’une microplaque ibérique située entre la plaque eurasiatique au nord et la plaque africaine au sud. Historiquement, lors de la formation du supercontinent Pangée il y a environ 300 millions d’années, l’Ibérie était intégrée à Gondwana, qui regroupait l’Afrique, l’Amérique du Sud et d’autres masses continentales. Au Mésozoïque, la distension tectonique liée à l’ouverture de l’océan Atlantique a fracturé Pangée, détachant l’Ibérie de l’Afrique et la poussant vers l’Europe. Cette évolution n’est pas une “erreur” au sens littéral, mais résulte de dynamiques complexes : la convergence actuelle des plaques eurasiatique et africaine (à un rythme de 4-6 mm/an) provoque une rotation horaire de l’Ibérie, avec une frontière floue au sud, notamment autour de l’Arc de Gibraltar. Cette zone, marquée par une sismicité élevée, illustre une interaction continue avec l’Afrique, où l’Ibérie est “poussée” du sud-ouest, renforçant son ancrage eurasiatique tout en conservant des traces de son origine gondwanienne. Au Crétacé précoce (il y a 110 millions d’années), des rifts à l’ouest et au nord-ouest ont accentué cette dérive, tandis que la collision alpine au Cénozoïque a formé les Pyrénées en subductant partiellement l’Ibérie sous l’Europe. Ainsi, le rattachement à l’Europe découle d’une tectonique hasardeuse, mais structurée, où l’Ibérie agit comme un pont entre continents.

Signatures biologiques : Végétation et faune de l’Algarve comme témoins africains

L’Algarve, extrémité sud du Portugal, affiche un climat méditerranéen similaire à celui du Nord de l’Afrique, favorisant des similitudes floristiques et faunistiques. La faune portugaise est un mélange d’éléments européens et nord-africains : des espèces comme le sanglier et le cerf coexistent avec des introductions africaines, telles que le genette commun (Genetta genetta) et la mangouste égyptienne (Herpestes ichneumon), originaires d’Afrique du Nord et établies depuis des siècles. Ces mammifères, souvent observés comme des victimes routières, illustrent une migration historique via le détroit de Gibraltar. La flore méditerranéenne de l’Algarve inclut des espèces partagées avec le Maghreb, comme des arbustes résistants à la sécheresse, reflétant une proximité écologique. Bien que l’Espagne partage ces traits, la Péninsule Ibérique diffère des habitats centraux européens par sa biodiversité plus proche des écosystèmes nord-africains, due à la barrière pyrénéenne limitant les échanges nord-sud. Des études sur la biodiversité sub-saharienne soulignent des relations symbiotiques similaires, mais l’Algarve conserve des niches africaines, comme des lagunes (Ria Formosa) abritant des oiseaux migrateurs reliant les deux continents.

Empreinte génétique : L’ADN portugais et l’héritage africain

Les études génétiques révèlent une admixture africaine significative chez les Portugais, particulièrement au sud. Le Portugal présente des marqueurs nord-africains plus élevés que l’Espagne (jusqu’à 15 % dans le sud), malgré une occupation islamique plus courte globalement, due à une présence prolongée en Algarve (711-1249). Le haplogroupe E1b1b1b (E-M81), typique des Berbères nord-africains, est présent à 12,2 % dans le sud portugais, contre des niveaux inférieurs en Europe centrale. Des traces d’ancêtres subsahariens (via l’esclavage atlantique) apparaissent chez les populations côtières, avec une continuité génétique forte au nord mais une admixture africaine accrue au sud pendant les périodes islamique et de reconquête chrétienne. Cela contredit une uniformité européenne : les Portugais du sud, y compris en Algarve, portent un “ADN africain” reflétant des flux migratoires anciens, renforçant l’idée d’une extension nord de l’Afrique.

Le Portugal n’est pas une “erreur géologique” isolée, mais un vestige de l’Afrique intégré à l’Europe par la tectonique des plaques. Ses liens biologiques et génétiques, particulièrement en Algarve, en font une extrémité nord africaine métaphorique, où l’histoire pangéenne persiste. Des recherches futures sur la rotation ibérique pourraient approfondir ces connexions, invitant à repenser les frontières continentales.