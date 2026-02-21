

Océane Michelon (23 ans) a remporté l’or olympique en mass start biathlon ce samedi 21 février 2026 aux JO de Milan-Cortina avec un temps de 37:18.1 (2 pénalités), offrant à la France un doublé historique avec Julia Simon en argent (+6,6 s) et Tereza Vobornikova (Tchéquie) en bronze (+7,4 s).

Milan-Cortina, 21 février 2026 – 15h12. La neige tombe à gros flocons sur Antholz-Anterselva. Océane Michelon franchit la ligne en hurlant, bras en l’air. OR OLYMPIQUE. À seulement 23 ans. La Savoie et toute la France viennent d’assister à la naissance d’une nouvelle légende du biathlon.

Juste derrière elle : Julia Simon, argent. Le doublé bleu-blanc-rouge en mass start femmes 12,5 km. La France n’avait jamais fait ça aux Jeux d’hiver.

La course de folie qui restera dans l’histoire

Départ groupé, neige lourde, visibilité faible. Océane sort parfaite sur les deux tirs couchés. Au dernier tir debout : une faute. Elle repart 8e, à 20 secondes de la tête. Tout le monde pense que c’est fini.

Mais non. Dans les deux derniers tours, la Savoyarde passe en mode bête de course. Elle revient, elle dépasse tout le monde. Dernier kilomètre : accélération de la mort. Elle s’envole et gagne avec 6,6 secondes d’avance. Pure domination au ski.

Julia Simon (1 pénalité) tient le rythme pour le doublé historique.

Qui est Océane Michelon ?

Née le 28 décembre 2002 à Chambéry (Savoie). Elle grandit à Lescheraines. Première victoire individuelle olympique à 23 ans. Avant cela : argent au sprint JO 2026, or au relais femmes, championne du monde U23 2024 et 2025.

Dans l’interview flash : « J’ai vu la faute et je me suis dit “c’est mort”. Et puis j’ai skié comme une folle. C’est pour la Savoie, pour la France. »

Julia Simon, la légende qui continue

À 30 ans, sa 4e médaille olympique. Elle a simplement dit : « Je suis tellement fière d’Océane. »

Réactions qui explosent

• Emmanuel Macron : « Océane Michelon, tu es une championne ! La France est fière. »

• Martin Fourcade : « La relève est là… et elle est terrifiante ! »

• #OcéaneMichelonOr : 120 000 tweets en 5 heures.

Pourquoi cette victoire fait vibrer tout le pays ?

Parce que c’est jeune, beau, français et inattendu. Et les JO 2030 seront à la maison dans les Alpes…

Tableau des médailles : La France est en feu grâce au biathlon (déjà 7 médailles sur ces JO).

Questions fréquentes

Qui a gagné ? Océane Michelon or, Julia Simon argent.

Temps ? 37:18.1

Âge ? 23 ans

Historique ? Oui, premier doublé français sur mass start olympique femmes.

