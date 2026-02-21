ACTUALITÉ ISRAËL • ALLEMAGNE

21 février 2026

Le parti chrétien-démocrate allemand (CDU) a adopté lors de sa conférence nationale une résolution sans ambiguïté : fin immédiate du financement de l’UNRWA, recherche d’alternatives d’aide à Gaza non infiltrées par le Hamas, suppression des paiements « pay-for-slay » et arrêt de l’incitation systématique à la haine dans les manuels scolaires palestiniens.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a salué cette décision comme un « acte de clarté morale » et appelé le gouvernement allemand à l’appliquer sans délai.

Gideon Sa’ar @gidonsaar • 21 fév. 2026 In an act of moral clarity the German @CDU party conference called today to end funding for UNRWA and seek alternative ways to provide assistance to Gaza, that have not been infiltrated by Hamas terrorists. Likewise, the CDU called to end the « pay-for-slay » payments… I commend this act of CDU and call on the German government to implement these steps.

Pourquoi l’UNRWA est dans le collimateur

L’UNRWA est accusée depuis des années par Israël d’être noyautée par le Hamas. Des employés de l’agence ont participé aux massacres du 7 octobre 2023, des tunnels du Hamas ont été découverts sous ses écoles, et des milliards d’euros ont servi à financer l’arsenal terroriste plutôt que l’aide civile.

« Pay-for-slay » : payer pour tuer des Juifs

Le programme de l’Autorité palestinienne verse des salaires à vie aux terroristes emprisonnés et des pensions élevées aux familles des « martyrs ». Le CDU exige leur arrêt total comme condition à tout futur soutien allemand.

Manuels scolaires palestiniens : l’usine à haine

Rapports d’ONG indépendantes confirment année après année que les livres scolaires glorifient le jihad, effacent Israël des cartes et enseignent l’antisémitisme. Le CDU demande la réforme complète avant tout euro supplémentaire.

« Cette position forte pourrait inspirer d’autres pays européens et redéfinir les règles du jeu : plus d’argent pour le Hamas, plus d’aide directe et contrôlée pour les civils de Gaza. »

