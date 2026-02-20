 Maroc et Israël : Activation du Barak MX « Bouclier du Désert » pour protéger le continent africain

Rabat, 20 février 2026 – Dans le cadre de l’alliance militaire historique entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, scellée par les Accords d’Abraham (2020) et le pacte de coopération militaire de 2021, les Forces Armées Royales ont activé opérationnellement le système de défense aérienne et antimissile Barak MX développé par Israel Aerospace Industries (IAI).

Ce déploiement, détecté par imagerie satellite fin décembre 2025 et confirmé opérationnel début janvier 2026, constitue le fleuron de la coopération défense entre les deux pays (contrat de 500 millions de dollars signé en février 2022). Il redessine durablement l’équilibre des forces en Afrique du Nord et positionne le Maroc comme puissance militaire de premier plan sur le continent.

Pourquoi ce système protège-t-il aussi le continent ?

Le Maroc, porte d’entrée stratégique entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique, fait face à des menaces transnationales (drones, missiles de croisière, balistiques tactiques, terrorisme sahélien). En sécurisant son espace aérien – y compris les provinces sahariennes – avec la technologie israélienne la plus avancée, Rabat crée un bouclier régional qui empêche la propagation des menaces vers le Sahel, l’Afrique de l’Ouest et au-delà. C’est exactement ce que les experts israéliens et marocains appellent « l’Iron Dome du désert » : une protection qui va bien au-delà des frontières marocaines et stabilise tout le Maghreb et une partie du continent.

Détails techniques précis du système Barak MX (IAI)

• Type : Système intégré de défense aérienne et antimissile multi-couches, modulaire, réseau-centrique, open architecture, terrestre (version mobile camion-transportable).

• Composants principaux :

• Centre de gestion de combat mobile (Battle Management Center – BMC)

• Radar principal EL/M-2084 (ELTA Systems, filiale IAI) – AESA 3D multi-mission en bande S

• Lanceurs verticaux (8 missiles par lanceur)

• Radar EL/M-2084 :

• Portée de surveillance aérienne : jusqu’à 470 km (256 milles nautiques)

• Capacité de suivi simultané : plus de 1 200 cibles aériennes en mode 360°

• Modes : surveillance aérienne + localisation d’armes (artillerie, roquettes, missiles)

• Technologie AESA GaN de pointe, résistance exceptionnelle aux contre-mesures électroniques

• Famille d’intercepteurs (tous lancés verticalement depuis le même lanceur) :

• Barak SR : courte portée ~15 km

• Barak MR (ex-MRAD) : 35 km, moteur à impulsion unique, altitude 20 km

• Barak LR (ex-LRAD) : 70 km, double impulsion, altitude 20 km

• Barak ER (Extended Range) : jusqu’à 150 km, double impulsion + booster, altitude 30 km, manœuvrabilité 50g, vitesse > Mach 2

• Menaces interceptées : avions de combat, missiles de croisière, drones/UAV/loitering munitions, missiles balistiques tactiques.

• Autres caractéristiques : chercheur RF actif, liaison de données, très haute immunité ECM, architecture scalable permettant d’intégrer d’autres radars ou capteurs.

Le système est déjà déployé sur la base de Sidi Yahya el Gharb (nord-est de Rabat) et assure une couverture étendue sur les provinces du Sud et le Sahara occidental.

Un partenariat qui s’accélère

Ce n’est pas un simple achat : c’est le résultat concret de la 3e commission militaire mixte tenue à Tel Aviv début janvier 2026, qui a adopté le plan de travail militaire bilatéral 2026. Depuis la normalisation, les accords défense entre Rabat et Tel Aviv dépassent le milliard de dollars (Barak MX, drones Heron, munitions Harop, satellites de reconnaissance, etc.).

Conclusion des experts : Grâce à la technologie israélienne de pointe, le Maroc ne se contente plus de défendre son ciel – il devient un pilier de stabilité sécuritaire pour tout le continent africain. Le « Bouclier du Désert » Barak MX est bien plus qu’un système de défense : c’est le symbole concret d’une coopération gagnant-gagnant qui protège le Maroc et sécurise l’Afrique face aux menaces du XXIe siècle.

#المغرب #إسرائيل #BarakMX #BouclierDuDésert #CoopérationMarocIsraël #SécuritéAfricaine