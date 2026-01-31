Barcelone accueille le lancement officiel de la fondation EMET – Truth Foundation

Barcelone accueillera le lancement officiel de EMET – Truth Foundation, une nouvelle initiative dédiée à la lutte contre l’antisémitisme et à la promotion des valeurs démocratiques. L’événement réunira des responsables politiques, des historiens et des représentants d’institutions juives.

Parmi les participants figurent Manuel Valls, ancien Premier ministre français ; Xavier Trias, ancien maire de Barcelone ; Gabriel Colomé, sénateur au Parlement espagnol ; ainsi que l’historien Adrià Fortet.

L’événement est organisé en collaboration avec la Fédération des communautés juives d’Espagne et la Communauté juive de Barcelone.

Informations pratiques

Date : lundi 2 février 2026

Heure : 19h00

Lieu : Saló del Tinell, Plaça del Rei s/n

Ville : Barcelone

Accueil presse : à partir de 18h45

Contact presse :

Ofer Laszewicki Rubin

📞 +34 634 427 125

📧 Press@fundacionemetverdad.com

Contexte

Ce lancement intervient dans un contexte de hausse signalée des actes antisémites en Catalogne et dans d’autres régions d’Espagne, à la suite des attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Les communautés juives et plusieurs organisations de la société civile ont exprimé leurs préoccupations concernant le climat du débat public, les questions de sécurité et la protection des sites culturels et historiques.

Des incidents récents — notamment des actes de harcèlement visant des personnes et des commerces identifiés comme juifs, la diffusion d’une initiative de cartographie par GoGo Carto, ainsi que la profanation du cimetière juif des Corts à Barcelone — ont ravivé le débat autour de l’antisémitisme, des discours de haine et de la cohésion sociale.

À propos de EMET – Truth Foundation

EMET – Truth Foundation est une initiative pluraliste et indépendante dont l’objectif est de lutter contre l’antisémitisme et de favoriser le vivre-ensemble. Ses actions comprendront notamment :

des programmes éducatifs et de sensibilisation,

des initiatives de dialogue culturel et civique,

des travaux de documentation et de recherche,

ainsi que des coopérations avec des institutions publiques et privées.

La fondation entend contribuer au renforcement des valeurs démocratiques et à la prévention de toutes les formes de discrimination.

Programme

L’événement inaugural comprendra :

des interventions des membres fondateurs présentant les objectifs et les orientations stratégiques de la fondation,

des contributions d’institutions partenaires,

ainsi que des témoignages portant sur l’impact de l’antisémitisme sur les individus et les communautés.