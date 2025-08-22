Exane Intégral, Filiale de BNP Paribas, en Pleine Déconfiture : Un Scandale Financier qui Éclabousse le Géant Bancaire !

Dans le monde opaque de la finance, où les promesses de rendements juteux masquent souvent des risques abyssaux, l’affaire Exane Intégrale fait figure de bombe à retardement. Ce fonds d’investissement, géré par Exane Asset Management, filiale à 100% de BNP Paribas depuis son acquisition en 2021, s’est effondré comme un château de cartes en mars 2020, laissant des investisseurs ruinés et des questions sans réponses.

Cinq ans plus tard, la liquidation traîne en longueur, les remboursements se font attendre, et les accusations de mauvaise gestion pleuvent. Est-ce la fin pour Exane Intégral ? BNP Paribas, le “Mozart de la finance” autoproclamé, semble incapable de tenir ses engagements, au point que certains évoquent un “Madoff 2.0” à la française.

Le Crash Spectaculaire de Mars 2020 : Une Suspension qui Tourne au Drame

Tout commence le 16 mars 2020, en pleine tempête boursière liée à la pandémie de COVID-19. Exane Asset Management annonce la suspension de la valeur liquidative (NAV) de son fonds Exane Intégral, un véhicule d’investissement long/short equity censé être ultra-sécurisé et conforme aux normes UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), ces fameux fonds européens à liquidité quotidienne.

À l’époque, le fonds gérait environ 167 millions d’euros, attirant des investisseurs institutionnels et des particuliers séduits par ses promesses de performance.

Mais derrière cette façade, le fonds souffrait de problèmes profonds : une exposition disproportionnée aux marchés dérivés, des engagements risqués qui ont explosé lors de la chute des indices boursiers. À peine quelques semaines plus tard, en juin 2020, Exane AM décide de liquider purement et simplement le fonds, invoquant des “problèmes de liquidité”. Résultat ? Les porteurs de parts se retrouvent bloqués, leurs capitaux gelés, sans perspective claire de récupération.

Une Liquidation qui S’Éternise : BNP Paribas Ne Peut Pas Payer Ses Dettes ?

Cinq ans après, la liquidation d’Exane Intégral est toujours en cours, un processus “pénible” selon les observateurs, qui met en lumière des dysfonctionnements graves.

Aucun investisseur n’a été remboursé intégralement, et les rapports annuels confirment que la procédure n’est pas clôturée au 31 décembre 2020 – et bien au-delà. Pire, BNP Paribas, maison-mère depuis l’intégration complète d’Exane en 2023, est accusée d’avoir refusé de payer des appels de marge exigés par dix banques internationales, aggravant la spirale de la dette.

Un investisseur institutionnel anonyme a porté plainte en août 2022 devant un tribunal parisien, réclamant 11 millions d’euros pour non-respect du prospectus et engagements excessifs sur les dérivés. La plainte évoque des qualifications pénales lourdes : abus de confiance, faux et usage de faux, diffusion d’informations fausses ou trompeuses. En mai 2023, une enquête judiciaire est ouverte, scrutant les déboires du fonds et le rôle des acteurs impliqués.

PwC, l’Auditeur dans la Tourmente : A-t-Il Validé l’Inacceptable ?

Au cœur du scandale, le cabinet d’audit PwC est pointé du doigt. Ses rapports auraient validé des pratiques risquées, sans alerter sur les vulnérabilités du fonds. “PwC a-t-il validé l’inacceptable ?” s’interroge-t-on dans les cercles financiers, avec des documents judiciaires et articles à l’appui. Les régulateurs comme l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg) sont également critiqués pour leur silence assourdissant, malgré leur rôle de garde-fous.

BNP Paribas en Banqueroute Morale ? Les Conséquences pour les Investisseurs

Aujourd’hui, Exane Intégral n’est plus qu’un fantôme financier, avec des pertes estimées à 170 millions d’euros et des investisseurs qui pourraient “tout perdre”, comme l’alerte PwC. BNP Paribas, malgré ses profits records en 2025 (plus de 3 milliards d’euros au deuxième trimestre), semble impuissante – ou réticente – à régler ses dettes envers les victimes. La Cour d’appel de Paris a confirmé des condamnations pour opacité et favoritisme, mais les fermetures d’agences et les restructurations (comme la réduction de 200 branches en France d’ici 2027) laissent planer le doute : est-ce le début d’une crise plus large ?

Ce scandale interroge la résilience du système financier européen. Les UCITS, censés protéger les épargnants, ont failli. BNP Paribas, Exane, PwC : tous pointés du doigt pour un aveuglement collectif. Les investisseurs attendent justice, mais pour l’instant, c’est le silence radio. Une chose est sûre : Exane Intégral est en pleine banqueroute, et BNP Paribas avec elle, au moins moralement. Restez vigilants, car votre épargne pourrait être la prochaine victime.