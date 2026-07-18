Exane Intégrale : un fonds UCITS « à liquidité quotidienne » bloqué depuis cinq ans

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Présenté comme un placement sûr sous la directive européenne UCITS, le fonds luxembourgeois Exane Intégrale a été suspendu en mars 2020 puis mis en liquidation. Cinq ans plus tard, ses porteurs n’ont pas été remboursés. Une plainte pénale a été déposée, et la Cour d’appel de Paris a validé une saisie de pièces. Revue des faits, sur documents.d

C’était, sur le papier, l’un des placements les plus encadrés qui soient : un fonds conforme à la directive européenne UCITS (OPCVM), offrant une liquidité quotidienne — la promesse de pourécupérer son argent chaque jour ouvré. Le fonds Exane Intégrale, géré par Exane Asset Management et dont le dépositaire était BNP Paribas Securities Services, s’adressait à des investisseurs professionnels et institutionnels réputés prudents.

Le 23 mars 2020, en pleine tourmente boursière liée au Covid-19, cette promesse s’est effondrée : la valeur liquidative a été suspendue, puis le fonds a été mis en liquidation. Cinq ans plus tard, selon les documents publics disponibles, cette liquidation n’est toujours pas achevée et les porteurs n’ont pas été désintéressés.

Un fonds vendu comme « liquide chaque jour » est, cinq ans après, toujours fermé — et les épargnants attendent toujours leur argent.

Ce que disent les documents

D’après un avis aux actionnaires d’Exane Funds 1 daté du 1er avril 2020, puis un rapport d’étape de liquidation du 8 novembre 2020, la société de gestion a acté le gel du compartiment. La presse spécialisée a documenté l’épisode dès l’origine : Les Échos titrait, le 25 mars 2020, sur le gel du fonds par « le gérant français Exane AM ».

Selon Exane AM, citée par la presse, plusieurs produits dérivés de gré à gré (OTC) détenus au portefeuille ont vu leur valorisation diverger « significativement de leur valeur théorique » pendant la crise de mars 2020. C’est autour de ce point — et de la résiliation anticipée de certains contrats dérivés par des contreparties — que se cristallisent aujourd’hui les interrogations.

Un volet judiciaire ouvert

L’affaire a pris un tour contentieux. Comme l’ont rapporté L’Agefi et Les Échos le 17 octobre 2022, ainsi que Citywire, un investisseur institutionnel bloqué dans le fonds a déposé une plainte contre X devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ces mêmes sources, la plainte vise les qualifications pénales d’abus de confiance, de faux et usage de faux, de diffusion d’informations fausses ou trompeuses et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé.

Le plaignant s’interrogerait notamment, toujours selon la presse, sur la résiliation anticipée de contrats dérivés OTC par certaines contreparties en mars 2020 et sur d’éventuels conflits d’intérêts entre entités du groupe BNP Paribas.

Il faut ici être précis : une plainte contre X n’est ni une mise en examen ni une condamnation. Elle ouvre une enquête. À ce stade, aucune juridiction n’a établi de responsabilité pénale à l’encontre de quiconque, et les entités citées bénéficient de la présomption d’innocence.

La Cour d’appel valide une saisie de pièces

Sur le plan procédural, une étape a été franchie en 2025. Selon L’Agefi (3 avril 2025), la Cour d’appel de Paris a validé la saisie de pièces opérée chez Exane AM, dans le prolongement d’une décision de son Pôle 1 – Chambre 8 (RG 24/06346, arrêt du 21 mars 2025). Concrètement, cette décision permet de conserver et exploiter des documents dans le cadre de l’enquête — un point d’appui pour les investigations, sans préjuger de leur issue.

La réserve des commissaires aux comptes

Les rapports annuels d’Exane Funds apportent un autre éclairage. D’après les rapports d’audit signés PwC, une réserve d’opinion a été émise concernant le compartiment Exane Intégrale (exercice 2022), et le rapport annuel 2024 mentionne, en page 22, que la liquidation est « toujours en cours ». Une réserve d’opinion signale que l’auditeur n’a pas pu obtenir tous les éléments nécessaires pour se prononcer sans réserve sur les comptes — un signal d’alerte pour tout investisseur.

Pourquoi cette affaire compte pour les épargnants

Au-delà du cas particulier, l’affaire Exane Intégrale pose une question de fond : que vaut la promesse de « liquidité quotidienne » d’un fonds UCITS lorsqu’une crise survient ? Le label UCITS est souvent présenté comme un gage de sécurité et de facilité de sortie. Cet épisode montre qu’un fonds réglementé peut, dans les faits, rester fermé pendant des années, immobilisant l’épargne de ses porteurs.

Pour les investisseurs — institutionnels comme particuliers — trois réflexes s’imposent : lire les rapports d’audit (et repérer toute réserve d’opinion), comprendre la part de dérivés OTC et le rôle des contreparties dans un fonds réputé « liquide », et suivre les avis aux actionnaires en cas de suspension.

Sources officielles et références

25/03/2020 — Les Échos, « Coronavirus : le gérant français Exane AM gèle un de ses fonds ». Document

01/04/2020 — Exane Funds 1, avis aux actionnaires d’Exane Intégrale. Document

08/11/2020 — Exane Funds 1, rapport d’étape de la liquidation. Document

17/10/2022 — L’Agefi, « Les déboires d’Exane AM prennent un tour judiciaire ». Document

17/10/2022 — Les Échos, plainte pour abus de confiance et faux et usage de faux. Document

2022 — Rapport annuel Exane Funds (PwC), réserve d’opinion sur Exane Intégrale. Document

2024 — Rapport annuel Exane Funds (PwC), liquidation toujours en cours (p. 22). Document

21/03/2025 — Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 8, RG 24/06346. Arrêt

03/04/2025 — L’Agefi, « Fonds Exane Intégrale : la Cour d’appel valide la saisie de pièces chez Exane AM ». Document

Publication officielle de liquidation — Swiss Fund Data (réf. a13-15200). Document

Le Temps, « L’intrigante implosion d’un fonds luxembourgeois ». Article

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le fonds Exane Intégrale ?

Un fonds d’investissement luxembourgeois conforme à la directive UCITS, à liquidité quotidienne, géré par Exane Asset Management, dont le dépositaire était BNP Paribas Securities Services.

Pourquoi le fonds est-il bloqué ?

Sa valeur liquidative a été suspendue le 23 mars 2020, en pleine crise du Covid-19, puis le fonds a été mis en liquidation. Selon Exane AM, des dérivés de gré à gré s’étaient fortement écartés de leur valeur théorique.

Les investisseurs ont-ils été remboursés ?

Selon les rapports annuels disponibles, la liquidation était toujours en cours en 2024 et les porteurs n’avaient pas été désintéressés cinq ans après la suspension.

Où en est la procédure judiciaire ?

Un investisseur institutionnel a déposé une plainte contre X à Paris. En 2025, la Cour d’appel de Paris a validé une saisie de pièces chez Exane AM. À ce stade, aucune responsabilité pénale n’a été établie et la présomption d’innocence s’applique.

Avertissement. Cet article rapporte des faits documentés par des sources publiques (avis aux actionnaires, rapports d’audit, décisions de justice, presse financière). Les qualifications pénales évoquées résultent d’une plainte et ne préjugent en rien de la culpabilité des personnes ou entités citées, qui bénéficient de la présomption d’innocence. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Toute personne concernée disposant d’éléments complémentaires ou d’un droit de réponse peut nous contacter.







