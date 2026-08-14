TL;DR

Un feu de forêt déclaré jeudi 13 août en début d’après-midi a parcouru environ 600 hectares à Luglon, dans les Landes.

à Luglon, dans les Landes. Environ 500 personnes ont été évacuées vers les communes voisines.

ont été évacuées vers les communes voisines. 280 sapeurs-pompiers, 40 unités feux de forêt et 8 moyens aériens sont engagés.

Les routes départementales RD 327 et RD 14 sont coupées : les autorités demandent d’éviter le secteur.

sont coupées : les autorités demandent d’éviter le secteur. Avec près de 100 000 hectares brûlés, 2026 bat déjà le record des vingt dernières années en France.

Le massif des Landes de Gascogne brûle de nouveau. Un incendie déclaré jeudi après-midi près de Luglon, petite commune de 350 habitants au cœur de la forêt landaise, a progressé très vite sous l’effet de vents changeants et d’une végétation asséchée par des semaines de canicule. Dans la nuit, les flammes se trouvaient à quelques centaines de mètres du bourg.

Que s’est-il passé à Luglon ?

Le feu s’est déclaré dans la forêt située à l’ouest de la commune, à un ou deux kilomètres du centre-bourg. En quelques heures, il a parcouru environ 600 hectares selon les autorités, contre 400 hectares au premier point de situation de la préfecture en début de soirée.

Vers minuit, un ciel orangé était visible à des kilomètres à la ronde. « L’évolution du feu est encore assez incertaine, puisque ça tournoie beaucoup, le vent change tout le temps », a expliqué lors d’un point-presse le préfet des Landes, Gilles Clavreul. L’origine du sinistre n’est pas connue à ce stade.

Pourquoi le feu progresse-t-il aussi vite ?

Trois facteurs se combinent. D’abord la sécheresse : les Landes étaient placées en vigilance orange canicule et les températures ont dépassé 40 °C jeudi à Morcenx-la-Nouvelle et à Mont-de-Marsan. Ensuite le vent, instable et tourbillonnant, qui rend les fronts de flammes imprévisibles. Enfin la nature même du massif, une pinède continue à cheval sur trois départements — Landes, Gironde et Lot-et-Garonne.

Le préfet a résumé le phénomène en une formule qui dit l’essentiel : le feu « génère sa propre énergie et crée son propre climat ».

Un massif déjà fragilisé cet été

Fin juillet, un incendie avait ravagé 3 700 hectares et détruit environ 200 maisons et bâtiments à Biscarrosse, sur le littoral landais. À la même période, un mégafeu parcourait plus de 42 000 hectares en Gironde voisine et entraînait l’évacuation de 220 000 personnes avant d’être fixé au bout de dix jours.

Quels moyens sont engagés ?

280 sapeurs-pompiers, 40 unités feux de forêt et 45 gendarmes sont mobilisés. Huit aéronefs — 2 Dash, 4 Canadair et 2 Air Tractor — ont appuyé les équipes au sol, mais leurs rotations ont dû être interrompues à la tombée de la nuit, les moyens aériens ne pouvant pas opérer dans l’obscurité.

Sur place, la solidarité s’organise : une vingtaine de bénévoles sont restés dans la salle des fêtes pour préparer des repas aux secours, et des entrepreneurs locaux ont proposé pelles, tracteurs et citernes.

Quelles conséquences pour les habitants et la circulation ?

Environ 500 personnes — habitants de Luglon et vacanciers — ont été évacuées vers les communes voisines. La commune de Sabres a ouvert un point de rassemblement dans sa mairie. Les routes départementales 327 et 14 sont coupées au nord et au sud de Luglon, et les autorités demandent d’éviter totalement le secteur pour ne pas gêner les secours.

Le maire de Luglon, Fabrice Storolio, espérait qu’un vent plus frais durant la nuit calmerait le feu, tout en redoutant « une journée intense et compliquée » avec les chaleurs annoncées. Météo-France prévoyait jusqu’à 36 °C vendredi après-midi.

2026, une année record pour les incendies en France ?

Oui, et de loin. Selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (Effis), près de 100 000 hectares ont déjà brûlé en France cette année : c’est le record en vingt ans de mesures satellitaires. D’autres régions sont touchées, du sud de Rennes — où 230 hectares ont brûlé — au littoral du Pas-de-Calais, où les feux sont désormais « contenus » mais toujours pas fixés.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu lundi en Gironde, au Porge, où se concentre l’essentiel des maisons détruites fin juillet.

Questions fréquentes

Combien d’hectares ont brûlé à Luglon ?

Environ 600 hectares au dernier bilan communiqué dans la nuit de jeudi à vendredi, après une première estimation de 400 hectares en début de soirée.

Combien de personnes ont été évacuées ?

Environ 500 personnes, habitants de Luglon et vacanciers, ont été évacuées vers les communes voisines. Un point de rassemblement a été ouvert à la mairie de Sabres.

Quelles routes sont coupées autour de Luglon ?

Les routes départementales RD 327 et RD 14 sont fermées à la circulation au sud et au nord de la commune. Les autorités demandent d’éviter l’ensemble du secteur.

L’incendie est-il maîtrisé ?

Non. À la mi-nuit, le feu n’était ni fixé ni maîtrisé et son évolution restait incertaine en raison de vents tournants. Les moyens aériens devaient reprendre leurs rotations au lever du jour.

Que faire si je suis en vacances dans le secteur ?

Suivre les consignes de la préfecture des Landes et des sapeurs-pompiers, éviter le massif, ne pas emprunter les routes fermées et libérer les axes pour les secours.

Par Patrick Lancier