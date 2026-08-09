Mort de Dominique Frot : la comédienne, sœur de Catherine Frot, s’est éteinte à 68 ans

En bref — L’actrice française Dominique Frot, sœur cadette de Catherine Frot, est morte le 7 août 2026 à Paris, à l’âge de 68 ans, des suites d’une maladie. Comédienne de théâtre et de cinéma, elle avait marqué le grand public dans le rôle de la proviseure Solange Vergneaux de la série « Soda » et tourné dans une cinquantaine de films.

Par Patrick Lancier

Le théâtre et le cinéma français perdent l’une de leurs interprètes les plus fidèles. Dominique Frot est morte le vendredi 7 août 2026 à Paris, à l’âge de 68 ans, des suites d’une maladie. La nouvelle a été rendue publique le samedi 8 août par sa sœur, l’actrice Catherine Frot, et par son frère Jacques, sur le compte Instagram de la comédienne.

Qui était Dominique Frot ?

Comédienne de cinéma et de théâtre, Dominique Frot avait bâti sa carrière loin des feux des têtes d’affiche, dans ces seconds rôles qui donnent leur densité à un film ou à une pièce. En une cinquantaine de films, complétés par de nombreuses apparitions à la télévision et une longue présence sur les planches, elle s’était imposée comme un « second rôle » reconnu de la profession, apprécié des metteurs en scène comme du public.

Pourquoi le grand public la connaissait-il ?

Sa notoriété auprès du plus grand nombre tient d’abord à la série « Soda », où elle incarnait la proviseure Solange Vergneaux, personnage resté dans les mémoires des téléspectateurs. On l’avait également vue au cinéma dans « God Save the Tuche », dernier volet des aventures de la famille Tuche. Ces rôles populaires ont prolongé, auprès d’un public plus jeune, une carrière commencée bien plus tôt et menée avec constance.

Comment sa disparition a-t-elle été annoncée ?

C’est sa sœur, Catherine Frot, qui a annoncé « avec beaucoup de tristesse » la mort de sa cadette, accompagnée de leur frère Jacques, via une publication sur le compte Instagram de Dominique Frot. L’hommage a été largement relayé par les médias français, du Monde au Figaro, en passant par Le Parisien, Télérama et Ouest-France.

Foire aux questions

De quoi est morte Dominique Frot ?

Selon l’annonce faite par sa famille, Dominique Frot est morte des suites d’une maladie, le 7 août 2026 à Paris.

Quel âge avait Dominique Frot ?

Elle avait 68 ans au moment de son décès.

Dominique Frot était-elle la sœur de Catherine Frot ?

Oui. Dominique Frot était la sœur cadette de l’actrice Catherine Frot, qui a annoncé sa disparition avec leur frère Jacques.

Dans quels rôles a-t-on vu Dominique Frot ?

Le grand public la connaissait surtout pour le rôle de la proviseure Solange Vergneaux dans la série « Soda » et pour « God Save the Tuche ». Elle avait tourné dans une cinquantaine de films et mené une longue carrière au théâtre.

Sources : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, TF1 Info, Télérama, Ouest-France.



