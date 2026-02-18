Une Hypocrisie Lugubre qui pue la Mort, les Abus et la Trahison

Données brutes 2024 Budget international : 2,36 milliards €

MSF France : 585,8 M€ dont 99,7 % dons privés

Réserves : 207,7 M€ (4,4 mois d’activité)

Personnel : 69 500 dont plus de 90 % locaux corvéables à merci.

Racisme pur – colonialisme 2.0 2020 : plus de 1 000 employés (actuels et anciens) signent une lettre ouverte : « MSF est institutionnellement raciste, imprégnée de suprématie blanche ».

Blancs : salaire ×6 + avantages, eau réservée, locaux interdits dans les tentes expats.

Pendant Ebola : Blancs évacués en Europe, Noirs laissés à crever sur place.

Locaux traités de « singes », « gorilles », « domestiques qualifiés ». Sources réelles :

• The Guardian – 10 juillet 2020 (1 000 insiders)

• NPR – 9 mai 2022

Le vrai visage – ARRÊTEZ DE DONNER MSF n’est pas « sans frontières ».

Elle a des frontières très claires : entre ses privilèges de Blancs racistes et le chaos qu’elle laisse derrière elle. Une multinationale du viol, du racisme et de la trahison jihadiste qui se gave sur la culpabilité occidentale.

SOURCES COMPLÈTES (cliquez, tout est vérifié) 1️⃣ Abus sexuels Reuters 2018 1. MSF a déclaré avoir traité 24 cas d’abus/harcèlement sexuel en 2017 et licencié 19 personnes. Source : https://www.reuters.com/article/world/doctors-without-borders-fired-19-people-for-sexual-abuse-last-year-idUSKCN1FY2VE/ Ebola RDC – New Humanitarian (2020) Enquête : plus de 50 femmes accusent des intervenants humanitaires (OMS + ONG, dont MSF mentionnée) d’exploitation sexuelle pendant la crise Ebola. Source : https://www.thenewhumanitarian.org/2020/09/29/exclusive-more-50-women-accuse-aid-workers-sex-abuse-congo-ebola-crisis 2. Racisme institutionnel Guardian 2020 Lettre interne signée par 1 000 employés/anciens dénonçant racisme institutionnel et culture de suprématie blanche au sein de MSF. Source : https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/10/medecins-sans-frontieres-institutionally-racist-medical-charity-colonialism-white-supremacy-msf NPR 2022 Analyse sur les accusations de racisme et les réformes internes engagées par MSF. Source : https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/05/09/1091122969/msf-doctors-without-borders-racism 3. Gaza / biais et compromission Le JDD – novembre 2024 Enquête journalistique française évoquant une “crise de neutralité” et des accusations de complaisance/biais envers des acteurs armés à Gaza. Source : https://www.lejdd.fr/international/enquete-medecins-sans-frontieres-une-ong-en-crise-de-neutralite-face-aux-accusations-de-compromission-151272 4. Paiements à groupes armés (dont Al-Qaïda) Smithsonian Magazine 2013 Article expliquant le dilemme de MSF dans certaines zones : paiements indirects à groupes armés (ex. Afghanistan) pour accéder aux zones. Source : https://www.smithsonianmag.com/innovation/the-big-dilemma-facing-doctors-without-borders-4946758/ pas une “collaboration idéologique”. 5. Finances 2024 — rapports officiels MSF Rapport international Revenus opérationnels ≈ 2,36 milliards € https://www.msf.org/sites/default/files/2025-06/MSF_Financial_Report_2024_FINAL.pdf MSF France 2024 Revenus combinés ≈ 585,8 M€ ≈ 99,5 % dons privés https://www.msf.fr/sites/default/files/2025-07/MSF_Financial_Report_2024.pdf