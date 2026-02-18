Une Hypocrisie Lugubre qui pue la Mort, les Abus et la Trahison
Données brutes 2024
Budget international : 2,36 milliards €
MSF France : 585,8 M€ dont 99,7 % dons privés
Réserves : 207,7 M€ (4,4 mois d’activité)
Personnel : 69 500 dont plus de 90 % locaux corvéables à merci.
Viols institutionnalisés – le vrai visage
2017 : 24 cas confirmés de harcèlement et abus sexuels, 19 licenciés.
Ebola RDC 2018-2020 : dizaines de femmes et mineurs violé(e)s contre un job, de la nourriture ou des médicaments par du personnel MSF. Sex-for-jobs systématique.
MSF admet les faits puis minimise et couvre le reste depuis des années.
Sources réelles :
• Reuters – 14 février 2018
• The New Humanitarian – 29 sept. 2020 (51 femmes accusent dont MSF)
• Reuters – 21 juin 2018 (prostituées avec personnel MSF)
Racisme pur – colonialisme 2.0
2020 : plus de 1 000 employés (actuels et anciens) signent une lettre ouverte : « MSF est institutionnellement raciste, imprégnée de suprématie blanche ».
Blancs : salaire ×6 + avantages, eau réservée, locaux interdits dans les tentes expats.
Pendant Ebola : Blancs évacués en Europe, Noirs laissés à crever sur place.
Locaux traités de « singes », « gorilles », « domestiques qualifiés ».
Sources réelles :
• The Guardian – 10 juillet 2020 (1 000 insiders)
• NPR – 9 mai 2022
Gaza : complices actifs du Hamas – la trahison ultime
Fake news immédiate sur l’hôpital Al-Ahli.
Silence total sur Al-Shifa = QG militaire du Hamas.
Salariés MSF qui applaudissent le pogrom du 7 octobre sur les réseaux.
Refus de donner les listes de staff palestiniens à Israël en 2026 → expulsion pure et simple.
Paiement à Al-Qaïda admis dans leurs propres rapports (« pour accéder aux zones »).
Sources réelles :
• Le JDD – 3 novembre 2024 (enquête compromission Hamas)
• Smithsonian Magazine – 2013 (10 000 $ par projet à Al-Qaïda)
• Rapports officiels 2024 : MSF France + International
Le vrai visage – ARRÊTEZ DE DONNER
MSF n’est pas « sans frontières ».
Elle a des frontières très claires : entre ses privilèges de Blancs racistes et le chaos qu’elle laisse derrière elle.
Une multinationale du viol, du racisme et de la trahison jihadiste qui se gave sur la culpabilité occidentale.
SOURCES COMPLÈTES (cliquez, tout est vérifié)
1️⃣ Abus sexuels
Reuters 2018
1. MSF a déclaré avoir traité 24 cas d’abus/harcèlement sexuel en 2017 et licencié 19 personnes.
Source :
https://www.reuters.com/article/world/doctors-without-borders-fired-19-people-for-sexual-abuse-last-year-idUSKCN1FY2VE/
Ebola RDC – New Humanitarian (2020)
Enquête : plus de 50 femmes accusent des intervenants humanitaires (OMS + ONG, dont MSF mentionnée) d’exploitation sexuelle pendant la crise Ebola.
Source :
https://www.thenewhumanitarian.org/2020/09/29/exclusive-more-50-women-accuse-aid-workers-sex-abuse-congo-ebola-crisis
2. Racisme institutionnel
Guardian 2020
Lettre interne signée par 1 000 employés/anciens dénonçant racisme institutionnel et culture de suprématie blanche au sein de MSF.
Source :
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/10/medecins-sans-frontieres-institutionally-racist-medical-charity-colonialism-white-supremacy-msf
NPR 2022
Analyse sur les accusations de racisme et les réformes internes engagées par MSF.
Source :
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/05/09/1091122969/msf-doctors-without-borders-racism
3. Gaza / biais et compromission
Le JDD – novembre 2024
Enquête journalistique française évoquant une “crise de neutralité” et des accusations de complaisance/biais envers des acteurs armés à Gaza.
Source :
https://www.lejdd.fr/international/enquete-medecins-sans-frontieres-une-ong-en-crise-de-neutralite-face-aux-accusations-de-compromission-151272
4. Paiements à groupes armés (dont Al-Qaïda)
Smithsonian Magazine 2013
Article expliquant le dilemme de MSF dans certaines zones :
paiements indirects à groupes armés (ex. Afghanistan) pour accéder aux zones.
Source :
https://www.smithsonianmag.com/innovation/the-big-dilemma-facing-doctors-without-borders-4946758/
pas une “collaboration idéologique”.
5. Finances 2024 — rapports officiels MSF
Rapport international
Revenus opérationnels ≈ 2,36 milliards €
https://www.msf.org/sites/default/files/2025-06/MSF_Financial_Report_2024_FINAL.pdf
MSF France 2024
Revenus combinés ≈ 585,8 M€
≈ 99,5 % dons privés
https://www.msf.fr/sites/default/files/2025-07/MSF_Financial_Report_2024.pdf