Ozempic, Wegovy et la vue : ce que change la décision européenne sur la NAION

⚠ Information, pas un avis médical. Cet article informe sur des risques et des signes d’alerte. Il ne remplace pas une consultation. N’arrêtez jamais un traitement de vous-même : parlez-en à votre médecin.

Par Patrick Lancier

Chapô. En juin 2025, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a tranché : une atteinte rare du nerf optique appelée NAION est un effet indésirable « très rare » du sémaglutide, la molécule de l’Ozempic et du Wegovy. Le risque existe mais reste faible, et un symptôme doit conduire à consulter vite — sans jamais arrêter son traitement seul.

TL;DR : NAION = perte de vision brutale et indolore, souvent d’un œil ; EMA « très rare » (jusqu’à 1/10 000) ; risque ~doublé chez diabétiques selon certaines études ; causalité non prouvée ; signe d’alerte = vue qui baisse soudainement → ophtalmo en urgence, ne pas stopper seul.

Qu’est-ce que la NAION ?

La neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique correspond à une baisse d’irrigation de la tête du nerf optique : perte de vision indolore, souvent brutale, d’un œil, parfois au réveil. Pas de traitement curatif établi → reconnaissance précoce cruciale.

Pourquoi l’agence européenne s’est-elle prononcée ?

Signal parti d’une étude JAMA Ophthalmology 2024 (risque ~4 sur petits effectifs, population sélectionnée). Réplications contradictoires : cohorte danoise >400 000 diabétiques → risque ~doublé ; grande base américaine → pas de différence significative. Le PRAC (EMA) a conclu le 6 juin 2025.

Que dit la décision ?

NAION = effet « très rare » (jusqu’à 1/10 000), ajout à la notice d’Ozempic, Wegovy, Rybelsus. Association observée, causalité non établie ; bénéfices > risques. L’OMS a relayé fin juin 2025.

Quels signes ne pas ignorer ?

Consulter immédiatement si perte de vision soudaine ou dégradation rapide, surtout d’un œil. Évaluation ophtalmologique urgente. Si NAION confirmée, l’arrêt est discuté au cas par cas — décision du médecin.

Ozempic, Wegovy : même molécule

Ozempic (diabète, ≤2 mg/sem) et Wegovy (obésité, 2,4 mg/sem) : la décision européenne vise les deux ; les différences tiennent à la dose et à la population.

FAQ

Peut-il rendre aveugle ? La NAION peut altérer gravement la vision d’un œil ; c’est très rare (≤1/10 000) et la causalité n’est pas prouvée.

Quels signes ? Perte de vision soudaine/indolore, baisse rapide, souvent un œil → ophtalmo en urgence.

Faut-il arrêter ? Jamais seul ; c’est une décision du médecin.

Si inquiet ? Noter les symptômes, prendre RDV avec son médecin, signaler tout trouble visuel.

⚠ Rappel — information, pas un avis médical. Fréquences issues d’essais/pharmacovigilance, ne préjugent pas de votre cas. Ne modifiez pas votre traitement sans avis médical.

Sources : EMA/PRAC (6 juin 2025) ; JAMA Ophthalmology (2024) ; American Journal of Ophthalmology (2025) ; cohorte danoise (2024) ; OMS (27 juin 2025) ; notices FDA Ozempic/Wegovy 2025.