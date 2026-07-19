Perenco : cinq morts, des perquisitions jusqu’au domicile du PDG, et un fil qui remonte à un ministère

Par Patrick Lancier.

Le fil rouge. Premier producteur de brut au Gabon, deuxième pétrolier français derrière TotalEnergies, la galaxie Perenco — propriété de la famille Perrodo — avance en silence. Derrière la discrétion, les faits s’accumulent : une plateforme qui prend feu et fait cinq morts, une mise en examen pour pollution, une enquête du Parquet national financier (PNF) pour corruption avec perquisitions jusqu’au domicile de son président, et un fil politique qui effleure le gouvernement français.

Le drame de Becuna : cinq morts. Le 20 mars 2024, un incendie ravage la plateforme Becuna, au large du Gabon, pendant une opération de workover. Bilan : cinq travailleurs morts, d’autres blessés. Selon des représentants syndicaux cités par la presse, des équipements thermiques proches du puits auraient provoqué l’explosion au contact d’un nuage de gaz. C’est l’accident le plus grave de l’histoire pétrolière du pays. Etimboué : la pollution et la mise en examen. Le 15 janvier 2021, le ROLBG et les populations d’Etimboué déposent plainte pour pollution de rivières, lagunes, mangroves et ressources halieutiques par hydrocarbures. Le 16 juillet 2021, Perenco Gabon SA est inculpée et mise en examen par le tribunal de Port-Gentil. Les plaignants dénoncent des marées noires à répétition et des atteintes à la santé, à l’eau et à la pêche — plus de 300 pêcheurs seraient au chômage — qu’ils imputent à des infrastructures vétustes. Allégations contestées par l’entreprise. Le PNF, la plainte gabonaise et les perquisitions (établi / en procédure). Depuis mars 2023, Perenco fait l’objet d’enquêtes pour corruption d’agents publics étrangers ; une information judiciaire a été ouverte en octobre 2023 (corruption et blanchiment). Fin mars 2026, l’État gabonais, sous la transition du président Brice Oligui Nguema, dépose plainte au PNF contre Perenco et des proches de Noureddin Bongo Valentin, visant aussi l’homme d’affaires Alain Malek. Mi-juin 2026, des perquisitions visent le siège parisien du groupe et les domiciles de dirigeants et actionnaires, dont le président François Perrodo. Perenco dément et qualifie certaines affirmations de « fausses et diffamatoires ». Le fil politique Jean-Michel Runacher, père de la ministre Agnès Pannier-Runacher, est un proche historique de la famille Perrodo : présent aux côtés d’Hubert Perrodo à la création du groupe, il siège au conseil d’administration de BNF Capital, gestionnaire du patrimoine de la famille Perrodo. Conséquence officielle : un décret de novembre 2022 a interdit à la ministre d’examiner les dossiers concernant Perenco — reconnaissance implicite d’un risque de conflit d’intérêts. Ce qu’il reste à établir : l’issue judiciaire des procédures (aucune condamnation définitive à ce jour) et la réponse complète de Perenco, sollicitée. Sources : France 24 Observers (cinq morts, Becuna) ; Mer et Marine ; Gabonreview (mise en examen ; démenti de Perenco) ; Business & Human Rights Resource Centre ; Tchadinfos (plainte gabonaise au PNF) ; L’Insoumission ; LVSL ; Usine Nouvelle. Droit de réponse : patrick.lancier@gmail.com — +44 7700 004477 (Patrick Lancier). Sources et liens : France 24 (Becuna, 5 morts) : https://observers.france24.com/fr/afrique/20240328-nous-travaillons-avec-la-peur-au-ventre-au-gabon-cinq-morts-sur-une-plateforme-p%C3%A9troli%C3%A8re Mer et Marine : https://www.meretmarine.com/fr/offshore/un-incendie-sur-une-plateforme-de-perenco-fait-5-morts-et-un-disparu Gabonreview (mise en examen) : https://www.gabonreview.com/pollution-a-etimboue-perenco-inculpe-et-mise-en-examen/ Gabonreview (démenti Perenco) : https://www.gabonreview.com/plainte-contre-perenco-devant-la-justice-francaise-la-compagnie-petroliere-dement/ Business & Human Rights : https://www.business-humanrights.org/fr/dernières-actualités/gabon-perenco-poursuivi-en-justice-pour-pollution-de-lenvironnement/ Tchadinfos (plainte au PNF) : https://tchadinfos.com/2026/03/30/affaire-bongo-le-gabon-porte-plainte-en-france-contre-perenco/ L’Insoumission (portrait Perrodo) : https://linsoumission.fr/2025/01/21/perenco-francois-perrodo-portrait/ LVSL (Pannier-Runacher / Perenco) : https://lvsl.fr/pannier-runacher-perenco-et-konbini-quand-les-interets-petroliers-se-repeignent-en-vert/ Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com/article/cinq-choses-a-savoir-sur-perenco-le-petrolier-pointe-du-doigt-pour-ses-liens-avec-la-ministre-pannier-runacher.N2065767