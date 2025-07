Scandale des Dubaï Papers : L’Évasion Fiscale de 200 Millions d’Euros Secoue la France en Juillet 2025

By

Juillet 2025. Le monde financier est en émoi suite aux révélations explosives concernant le scandale fiscal désormais connu sous le nom des Dubaï Papers. Cette affaire d’évasion fiscale massive, révélée pour la première fois en 2018, prend une ampleur inédite alors que le Parquet national financier (PNF) intensifie ses poursuites contre les principaux protagonistes.

Les Détails du Scandale Financier des Dubaï Papers

À l’origine de cette enquête, une fuite de plus de 200 000 documents confidentiels – e-mails, lettres, fax – transmise anonymement sur une clé USB au PNF le 31 janvier 2019. L’analyse de ces éléments révèle que 322 résidents fiscaux français auraient dissimulé près de 200 millions d’euros d’actifs offshore via un système structuré d’optimisation et de fraude fiscale basé à Dubaï.

La Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) a mis au jour un réseau hiérarchisé d’ingénierie juridique et financière, offrant des services sur mesure d’optimisation illégale pour contourner les règles fiscales françaises. Les pertes pour le Trésor sont estimées à 28 millions d’euros, voire 50 millions avec pénalités.

Henri de Croÿ, le Cerveau du Réseau

Au centre du scandale, le prince belge Henri de Croÿ, 66 ans, est identifié comme le principal architecte et bénéficiaire du système. Son frère Emmanuel de Croÿ, 67 ans, et une ressortissante italienne, Maria de Fusco, 60 ans, sont également mis en cause.

Vingt-cinq individus et trois sociétés, dont Hélin International FZE basée aux Émirats, sont visés par des poursuites pour fraude fiscale aggravée, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs.

Développements Récents et Procédures Judiciaires

Le 30 juin 2025, le PNF a transmis une note de synthèse aux avocats des personnes mises en cause, détaillant les chefs d’accusation retenus. Une phase contradictoire s’ouvre, durant laquelle les suspects peuvent faire valoir leurs observations avant la décision finale sur un éventuel procès correctionnel à Paris.

Me Emmanuel Marsigny, avocat d’Henri de Croÿ, a salué l’ouverture de ce débat contradictoire après six ans d’instruction.

Conclusion : Une Alerte sur les Failles Fiscales Mondiales

Le scandale des Dubaï Papers rappelle avec force les failles persistantes dans les systèmes fiscaux internationaux et la nécessité de renforcer la transparence financière. Il met également en lumière le rôle crucial joué par les lanceurs d’alerte et les autorités judiciaires françaises dans la lutte contre la fraude et le blanchiment.

Suivez les prochains développements de ce scandale financier majeur, qui pourrait redéfinir les normes de la coopération fiscale internationale.