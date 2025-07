Scandale Financier : La FTC Met Fin à une Arnaque d’Allégement de Dettes de 100 Millions de Dollars

Par Patrick Lancier | Publié le 24 juillet 2025

Dans un nouveau scandale financier qui secoue les États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) a obtenu l’arrêt temporaire d’une vaste opération illégale d’allégement de dettes. Cette arnaque, baptisée « Accelerated Debt », a généré environ 100 millions de dollars en ciblant principalement des seniors, y compris des vétérans, avec des promesses mensongères de réduction de dettes.

Comment Fonctionnait ce Scandale Financier ?

Les fraudeurs contactaient les victimes via des appels téléphoniques, des e-mails, des publicités en ligne ou du courrier direct. Ils se faisaient passer pour des banques, des émetteurs de cartes de crédit, des agences gouvernementales ou même des agences de notation de crédit. Ils promettaient une réduction des dettes non garanties jusqu’à 75 % ou plus, mais en réalité, ils collectaient des frais d’avance illégaux et utilisaient des chèques créés à distance de manière prohibée.

Ce scandale financier impliquait également l’obtention illégale de rapports de crédit des consommateurs, violant plusieurs lois fédérales comme l’Acte FTC, la Règle des ventes par télémarketing et l’Acte sur le reporting de crédit équitable.

Les Victimes : Seniors et Vétérans au Cœur du Scandale

Les cibles principales de cette fraude financière étaient des personnes âgées, dont de nombreux vétérans. Par exemple, un vétéran de l’armée a vu sa dette augmenter de 13 000 dollars et son score de crédit chuter drastiquement, menaçant son emploi. Un autre, retraité et handicapé, a dû puiser dans ses économies et fonds de retraite pour rembourser des dettes gonflées par l’arnaque.

Les Acteurs Impliqués dans ce Scandale Financier

La plainte de la FTC vise sept entreprises : Accelerated Debt Settlement, Inc. ; ADS Resolve LLC ; Financial Solutions Group LLC ; Unified Capital Services LLC ; Mediawerks ; Resolution Specialists LLC ; et Futura Capital LLC. Trois individus sont également nommés : Jeffery A. Lakes, Robert Knechtel et Elizabeth Reaney. Ces entités opéraient comme une entreprise commune pour perpétrer la fraude.

Actions Judiciaires et Conséquences

Le tribunal fédéral du district d’Arizona a émis un ordre d’arrêt temporaire. La FTC demande une compensation monétaire pour les victimes. Le vote de la Commission pour déposer la plainte a été unanime (3-0). Ce scandale financier met en lumière les risques croissants des arnaques en ligne targeting les populations vulnérables.

Pour plus d’informations sur les scandales financiers et comment s’en protéger, consultez les ressources officielles de la FTC.

Source : Federal Trade Commission (FTC). Article rédigé par Patrick Lancier.