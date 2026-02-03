Slice 42

Spinoza, Anne Frank, le diamant… Comment une petite communauté a changé les Pays-Bas à jamais

Fév 3, 2026
Joodse Canon : L’Histoire et les Contributions Juives aux Pays-Bas sur Plus de 700 Ans

Le Joodse Canon (Canon juif néerlandais) retrace l’histoire riche et continue des Juifs aux Pays-Bas depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Ce projet met en lumière leurs apports culturels, économiques, sociaux et leur résilience face aux persécutions. Découvrez dans cet article les périodes clés, figures emblématiques et thèmes récurrents de cette histoire fascinante.

Qu’est-ce que la Joodse Canon ?

La Joodse Canon est un projet historique et éducatif qui documente plus de sept siècles de présence juive aux Pays-Bas. Initié par des organisations comme le Joods Maatschappelijk Werk (Service social juif, fondé en 1946) et le centre éducatif Crescas, il vise à célébrer les contributions des communautés séfarades et ashkénazes à la société néerlandaise.

Organisée chronologiquement par siècles, ce « canon » souligne l’intégration progressive des Juifs, leur rôle dans l’Âge d’or néerlandais et leur reconstruction après la Shoah. Elle rappelle que les Juifs, malgré leur petit nombre, ont profondément marqué l’histoire des Pays-Bas en matière de tolérance, d’innovation et de culture.

Intérieur de la Synagogue portugaise d’Amsterdam (Esnoga)

Intérieur majestueux de la Synagogue portugaise d’Amsterdam, symbole de l’Âge d’or juif néerlandais

Les grandes périodes de l’histoire juive néerlandaise

Le Moyen Âge et le XVIIe siècle : L’arrivée des « Nouveaux Juifs » et l’Âge d’or

La présence juive remonte à 1295 avec la Jodenstraat (rue des Juifs) à Maastricht. Le XVIIe siècle marque un tournant avec l’arrivée massive de Juifs portugais fuyant l’Inquisition et d’Ashkénazes d’Europe de l’Est.

Parmi les moments clés :

  • 1615 → Fondation de la Santa Companhia de Dotar Orphas e Donzellas (aide aux orphelines).
  • 1616 → Établissement du Talmud Torah.
  • 1656 → Excommunication (hérèm) de Baruch Spinoza, philosophe fondateur du rationalisme moderne.
  • 1675 → Inauguration de la majestueuse Synagogue portugaise d’Amsterdam, symbole de tolérance.

Cette période voit aussi le développement de l’industrie de la soie (1644), du commerce du diamant et de la philanthropie internationale.

Portrait de Baruch Spinoza

Portrait de Baruch Spinoza, figure emblématique du XVIIe siècle néerlandais

XVIIIe et XIXe siècles : Expansion, stabilité et émancipation

Le XVIIIe siècle est marqué par l’expansion communautaire (synagogues à Rotterdam, résidences luxueuses sur l’Amstel). Le XIXe siècle apporte l’intégration pleine :

  • 1796 → Décret d’émancipation.
  • 1817 → Obligation d’apprendre le néerlandais.
  • 1860 → Michel Henri Godefroi, premier ministre juif.
  • 1894 → Fondation de l’Union des travailleurs du diamant, pilier économique.

L’arrivée des Juifs d’Europe de l’Est (Ostjuden) enrichit la communauté.

XXe siècle : Un siècle d’extrêmes et de reconstruction

Le XXe siècle alterne immigration, persécution et renaissance :

  • 1933-1939 → Afflux de réfugiés allemands.
  • 1941-1945 → Shoah, avec le camp de Westerbork, le Conseil juif et la tragédie d’Anne Frank.
  • Post-1945 → Retour des survivants, création du Joods Maatschappelijk Werk et célébration d’Israël (1948).

Chambre d’Anne Frank (reconstitution)

La chambre d’Anne Frank à Amsterdam, symbole universel de la Shoah

Cimetière Beth Haim à Ouderkerk aan de Amstel

Le cimetière portugais Beth Haim à Ouderkerk aan de Amstel, l’un des plus anciens d’Europe occidentale

Aujourd’hui, la communauté reste vivante avec des institutions modernes comme le Quartier culturel juif d’Amsterdam.

Figures emblématiques et thèmes récurrents

Parmi les personnalités marquantes :

  • Spinoza
  • Saul Levi Morteira
  • Isaac de Pinto
  • Anne Frank
  • Jacob Soetendorp

Les thèmes dominants incluent :

  • Contributions culturelles → Synagogues, éditions bibliques, musique.
  • Apports économiques → Diamant, industrie, finance.
  • Résilience sociale → Philanthropie, éducation, intégration politique.
  • Survie face aux épreuves → Émancipation, Shoah, renaissance contemporaine.

Pourquoi le Joodse Canon reste-t-il pertinent aujourd’hui ?

Ce canon rappelle que l’histoire juive est indissociable de l’identité néerlandaise : tolérance, innovation et droits humains en sont les fruits directs. Dans un contexte mondial de montée de l’antisémitisme, elle invite à préserver cette mémoire collective.

Pour en savoir plus, visitez le site officiel : https://joodsecanon.nl.

L’histoire juive aux Pays-Bas, les contributions des Juifs néerlandais et le Joodse Canon forment une source d’inspiration intemporelle.

