Bruno Pereira, avocat et candidat du renouveau à Matosinhos : une vision claire pour 2025

Bruno Pereira, avocat de formation, est le candidat du Parti Social-Démocrate (PSD) à la mairie de Matosinhos pour les élections municipales de 2025. Il incarne l’équilibre parfait entre compétence, proximité et vision. Ancré dans sa ville natale, il porte un projet solide, humaniste et tourné vers l’avenir.

👨‍⚖️ Qui est Bruno Pereira, candidat aux municipales de Matosinhos ?

Né en 1984 à Matosinhos, Bruno Filipe Monteiro Pereira est un citoyen profondément enraciné dans sa commune. Son engagement de longue date, tant dans le domaine juridique que politique, fait de lui un homme public respecté.

Il se distingue par son parcours de juriste expérimenté, son expertise en gestion publique et sa capacité à dialoguer avec toutes les composantes de la société civile.

🧭 Un parcours professionnel solide : l’alliance du droit et du service public

🎓 Formation académique complète et spécialisée

Droit des collectivités locales

Droit administratif

Droit portuaire et immobilier

MBA en administration publique

Post-graduation en droit et gouvernance locale

💼 Une carrière d’avocat marquée par la rigueur et l’éthique

Il s’est illustré dans des domaines tels que le droit civil, le droit commercial et le contentieux administratif. Sa réputation repose sur sa clarté, son intégrité et sa proximité humaine.

🗳️ Un engagement politique constant et cohérent

Président du PSD Matosinhos (2017–2024)

Vereador à la Câmara Municipal depuis 2021

Connu pour sa vigilance budgétaire et ses propositions pragmatiques.

🔮 Son programme pour Matosinhos 2025 : durable, ambitieux, centré sur les citoyens

1. 🌆 Urbanisme et mobilité

Plan de circulation

Zones piétonnes

Transports publics écologiques

2. 🌿 Transition écologique

Plan vert municipal

Panneaux solaires

Réduction des émissions CO₂

3. 👩‍💼 Économie locale

Simplification administrative

Guichet unique de l’investissement

Incitations fiscales

4. 🏡 Logement et cohésion sociale

Logement abordable

Soutien aux familles

Services de proximité

5. 🎭 Culture, éducation, sport

Restauration du patrimoine

Aide aux artistes et associations

Sport et éducation accessibles à tous

📣 Une candidature soutenue et crédible au sein du PSD

Candidature approuvée à l’unanimité par la commission locale en décembre 2024, soutenue par Pedro Duarte et la direction régionale du PSD.

🤝 Un homme proche des citoyens, enraciné à Matosinhos

Père de famille, avocat et homme de terrain, Bruno Pereira incarne une politique humaine, éthique et moderne.

🏁 Conclusion : Bruno Pereira, l’alternative sérieuse pour Matosinhos

Avec son expertise, son expérience et sa vision, Bruno Pereira est l’homme du renouveau pour Matosinhos. Son programme rassemble, inspire et donne de l’espoir à tous ceux qui veulent une ville plus juste, plus verte et plus dynamique.