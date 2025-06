Chronologie de l’affaire BNP Exane Intégrale : un scandale sans précédent dans les fonds UCITS

Le fonds Exane Intégrale, l’un des rares UCITS à liquidité quotidienne à faire faillite

L’affaire Exane Intégrale, compartiment du fonds Exane Funds 1, est tristement célèbre pour avoir perdu l’intégralité des fonds de ses investisseurs. Ce scandale financier met en cause de grands acteurs comme BNP Paribas, Exane AM, Natixis, PWC et les régulateurs français et luxembourgeois.

2020 : Début de la crise et suspension de la valeur liquidative

13 mars 2020 : Une demande de rachat d’un investisseur représentant environ 5 % des encours déclenche la suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI).

17 mars 2020 : La suspension est officiellement annoncée par Exane AM.

23 mars 2020 : Mise en liquidation volontaire du fonds

Le Conseil d’Administration d’Exane Funds 1 décide la mise en liquidation du compartiment Exane Intégrale.

Été 2020 : Premiers signaux d’alerte sur l’incapacité à liquider

24 juillet 2020 : Exane AM, agissant en tant que liquidateur, informe les actionnaires de son incapacité à liquider le fonds.

8 octobre 2020 : Le rapport de liquidation évoque la complexité du processus et la présence de créanciers bancaires.

2022 : Un fonds sans actif, des créanciers impayés et aucun audit fiable

31 décembre 2022 : Le cabinet PWC publie un rapport d’audit indiquant que le fonds n’a plus aucun actif, et qu’il reste endetté envers plusieurs banques.

PWC refuse désormais de certifier les comptes.

Le dépositaire BNP Paribas Securities Services ne publie toujours aucune VNI.

2023 : Saisies judiciaires et premières poursuites

13 juin 2023 : Le tribunal de commerce de Paris ordonne la saisie de documents chez Exane AM.

Natixis, l’un des créanciers du fonds, engage des poursuites contre Exane AM et Exane Funds 1.

2024 : Recrutement controversé de l’ex-gérant principal

Sucden Groupe Sucre & Denrées annonce avoir recruté Thomas Chassenieux, ancien gérant d’Exane Intégrale, suscitant la polémique.

2025 : Condamnation judiciaire et impasse financière

31 décembre 2024 : PWC confirme une nouvelle fois son impossibilité de se prononcer sur les comptes.

21 mars 2025 : La cour d’appel de Paris condamne Exane AM pour manque de transparence, comportement dilatoire et pratiques déloyales.

Une faillite sans précédent : toujours aucun remboursement en 2025

Cinq ans après la liquidation volontaire, le fonds UCITS n’a toujours pas été liquidé.

BNP Paribas, pourtant devenu l’unique propriétaire d’Exane, refuse toute indemnisation des investisseurs.

Échec des garants : AMF, PwC, BNP Paribas, CCSF

Les acteurs supposés garants de la sécurité des épargnants ont failli :

AMF

CCSF Luxembourg

BNP Paribas

PWC

Malgré leurs labels et contrôles censés protéger les investisseurs, aucun d’entre eux n’a agi efficacement.

Une tromperie institutionnelle : quand les labels masquent les risques

Ce scandale dépasse le cadre d’une simple faillite. Il met en lumière un problème structurel :

Les labels UCITS, les audits, et la réglementation européenne ont servi de trompe-l’œil, donnant une illusion de sécurité qui a précipité des milliers d’épargnants dans le piège.

Conclusion : une affaire Exane qui ébranle la crédibilité des marchés européens

Ce dossier pose une question de crédibilité globale du système financier régulé européen.

L’affaire Exane Intégrale est l’un des plus grands scandales de gestion d’actifs en Europe.