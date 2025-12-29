Slice 42

Diamants de Sang en Centrafrique 2025 : Les Routes Secrètes de la Contrebande Après la Levée de l’Embargo Kimberley Process

By

Déc 29, 2025
Diamants de Sang en Centrafrique 2025 : Les Routes Secrètes de la Contrebande Après la Levée de l’Embargo Kimberley Process

Par Rédaction Exclusive

Choc 2025 : L’embargo levé en novembre 2024 n’a pas stoppé le trafic. Des millions en diamants fuient toujours la RCA via des routes clandestines. Enquête explosive.
Imaginez : un diamant scintillant sur une bague… qui a financé des armes et des conflits. En République Centrafricaine (RCA), cela reste une réalité brutale en 2025, même après la levée historique de l’embargo Kimberley Process en novembre 2024 (source : IPIS, Global Witness).

Kimberley Process 2025 : Victoire ou Illusion ? La Levée d’Embargo Qui Change Tout… ou Rien

Après 11 ans de suspension (depuis 2013), le Kimberley Process a réintégré la RCA en 2024, citant « améliorations sécuritaires ». Mais des rapports choc (IPIS juin 2025) révèlent : contrebande massive persiste, avec mélange de lots et faux certificats.

Les Routes Explosives de la Contrebande des Diamants RCA en 2025

Les diamants artisanaux de RCA – petits, précieux, faciles à cacher – fuient via frontières poreuses. Voici les corridors les plus chauds (rapports Global Witness/IPIS) :

  • Cameroun : La Route N°1 du Trafic – Hub logistique ouest. Diamants sortent clandestinement vers Douala, puis Anvers ou Dubaï.
  • RDC (Congo Démocratique) : Mélange Parfait – Frontière sud : intégration dans production massive congolaise pour « laver » l’origine.
  • Tchad et Soudan : Corridors Nord Dangereux – Routes nord-est via zones instables, souvent liées à réseaux armés.

Fraudes Kimberley : Les Astuces Qui Font Fureur en 2025

  • Faux certificats et corruption
  • Mélange illicite de lots
  • Sortie physique clandestine

Conclusion : Votre Bijou Finance-t-il Encore la Guerre ?

En 2025, la traçabilité reste le talon d’Achille. Exigez des preuves ! La RCA mérite que ses diamants profitent à son peuple, pas aux trafiquants.

Partagez massivement si vous voulez la vérité sur les diamants de sang !

By admin

