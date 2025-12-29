Diamants de Sang en Centrafrique 2025 : Les Routes Secrètes de la Contrebande Après la Levée de l’Embargo Kimberley Process

Par Rédaction Exclusive — 29 décembre 2025

Kimberley Process 2025 : Victoire ou Illusion ? La Levée d’Embargo Qui Change Tout… ou Rien

Après 11 ans de suspension (depuis 2013), le Kimberley Process a réintégré la RCA en 2024, citant « améliorations sécuritaires ». Mais des rapports choc (IPIS juin 2025) révèlent : contrebande massive persiste, avec mélange de lots et faux certificats.

Les Routes Explosives de la Contrebande des Diamants RCA en 2025

Les diamants artisanaux de RCA – petits, précieux, faciles à cacher – fuient via frontières poreuses. Voici les corridors les plus chauds (rapports Global Witness/IPIS) :

Cameroun : La Route N°1 du Trafic – Hub logistique ouest. Diamants sortent clandestinement vers Douala, puis Anvers ou Dubaï.

– Hub logistique ouest. Diamants sortent clandestinement vers Douala, puis Anvers ou Dubaï. RDC (Congo Démocratique) : Mélange Parfait – Frontière sud : intégration dans production massive congolaise pour « laver » l’origine.

– Frontière sud : intégration dans production massive congolaise pour « laver » l’origine. Tchad et Soudan : Corridors Nord Dangereux – Routes nord-est via zones instables, souvent liées à réseaux armés.

Fraudes Kimberley : Les Astuces Qui Font Fureur en 2025

Faux certificats et corruption

Mélange illicite de lots

Sortie physique clandestine

Conclusion : Votre Bijou Finance-t-il Encore la Guerre ?

En 2025, la traçabilité reste le talon d’Achille. Exigez des preuves ! La RCA mérite que ses diamants profitent à son peuple, pas aux trafiquants.

Partagez massivement si vous voulez la vérité sur les diamants de sang !