Alerte sécurité bancaire en Iran : la Banque centrale ordonne des mesures d’urgence face aux risques de cyberattaques

TÉHÉRAN — La Banque centrale de la République islamique d’Iran a émis une directive confidentielle et urgente à destination de plusieurs établissements bancaires stratégiques du pays, ordonnant la mise en œuvre immédiate de mesures de sécurité renforcées face à des menaces potentielles de sabotage et de cyberattaques.

Le document, daté du 8 janvier 2026 (calendrier iranien : 1404/10/08), émane de la Vice-présidence des systèmes de paiement et des technologies innovantes de la Banque centrale. Il a été adressé aux directions générales de plusieurs banques, dont Bank Kargoshaee, Bank Gardeshgari (Banque du Tourisme), la Banque conjointe Iran-Venezuela et l’institution de crédit Mellal.