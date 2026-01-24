L’Assemblée nationale française a adopté, le 22 janvier 2026, une

proposition de résolution européenne appelant à l’inscription de la mouvance des

Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes.

Cette initiative, portée par la droite parlementaire, vise à exercer une pression politique

sur les institutions européennes, alors que la compétence juridique en matière de sanctions

relève exclusivement de l’Union européenne.

Dans le même temps, au Parlement européen à Strasbourg, plusieurs élus ont multiplié les

interpellations publiques de la Commission et de la Haute représentante Kaja Kallas.

L’intervention de l’eurodéputé Matthieu Valet, dénonçant ce qu’il décrit comme une

complaisance de l’Union européenne face à l’islamisme politique, a largement circulé

sur les réseaux sociaux.

Ce que la résolution française permet… et ce qu’elle ne permet pas

Contrairement à certaines affirmations relayées en ligne, le Parlement français

n’a pas classé juridiquement les Frères musulmans comme organisation terroriste.

Il a adopté une résolution politique non contraignante, destinée à inciter

le Conseil de l’Union européenne à agir.

Le cadre juridique est celui de la

Position commune 2001/931/PESC du 27 décembre 2001,

qui régit l’inscription d’entités sur la liste terroriste de l’UE.

En vertu de ce texte, seule une décision du

Conseil de l’Union européenne, représentant les États membres,

peut aboutir à un tel classement, sur la base de décisions préalables prises par

des autorités compétentes nationales ou étrangères.

Les parlements nationaux ont donc perdu cette compétence directe au niveau européen.

Leur rôle est désormais politique : créer un rapport de force et

nourrir le débat au sein du Conseil.

Une séquence politique européenne sous haute tension

L’intervention de Matthieu Valet contre Kaja Kallas s’inscrit dans cette logique.

L’élu a notamment dénoncé l’absence de condamnation explicite de la Turquie et évoqué

des montants d’aides européennes de l’ordre de

10 milliards d’euros sur la période 2021–2027,

qu’il juge incompatibles avec la lutte contre l’islamisme radical.

Au-delà du ton, cette séquence illustre une stratégie assumée :

transformer un débat national en pression européenne,

en mettant la Commission et le Service européen pour l’action extérieure

face à leurs responsabilités politiques.

Un activisme diplomatique assumé de Gideon Sa’ar sur les Gardiens de la Révolution

Parallèlement aux initiatives parlementaires européennes, le ministre israélien

des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, mène depuis plusieurs mois

une offensive diplomatique ciblée visant à obtenir la qualification

du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI)

comme organisation terroriste par un nombre croissant d’États.

Cette stratégie repose sur une logique juridique précise :

multiplier les désignations nationales afin de créer des précédents

exploitables au niveau européen.

Dans ce cadre, Israël a intensifié ses démarches auprès de partenaires

d’Amérique latine et d’Amérique centrale, notamment

l’Argentine et le Honduras,

qui ont franchi le pas là où plusieurs États européens hésitent encore.

Gideon Sa’ar a également interpellé ses homologues européens,

y compris le ministre français des Affaires étrangères,

en soulignant que les critères exigés par la Position commune 2001/931/PESC

pouvaient être réunis à partir de décisions nationales concordantes.

Il a enfin adressé un message politique clair à la présidente

de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,

appelant l’exécutif européen à mettre fin à l’inaction

face à un corps militaire accusé de répression interne,

d’opérations terroristes indirectes et de déstabilisation régionale.

La question désormais posée frontalement

La séquence française sur les Frères musulmans, comme la bataille diplomatique

autour des Gardiens de la Révolution, conduit à une interrogation devenue centrale

à Bruxelles :



À quand les Gardiens de la Révolution iranienne, accusés de réprimer leur propre population

et d’alimenter des réseaux armés régionaux, seront-ils classés organisation terroriste

par les parlements nationaux, puis surtout par le Conseil de l’Union européenne ?



Tant que ce verrou restera bloqué au niveau du Conseil,

les résolutions nationales continueront de jouer un rôle politique majeur,

sans produire d’effet juridique direct.

