Vandalisme au cimetière juif de Barcelone : Plusieurs tombes profanées à Les Corts en janvier 2026

Un acte de vandalisme choquant a été découvert ce samedi dans la section juive du cimetière de Les Corts à Barcelone. Plusieurs tombes ont été endommagées, provoquant une vive émotion au sein de la communauté juive de Barcelone. Les autorités recueillent actuellement les informations nécessaires pour évaluer l’ampleur des dégâts et déposer des plaintes officielles.

Détails de l’incident de profanation au cimetière de Les Corts

Selon les informations rapportées par Cementiris de Barcelona et relayées par le journal El Periódico, les actes de vandalisme ont été constatés le 25 janvier 2026 dans le recinto hebreo (section juive) du cimetière municipal de Les Corts. Bien que le nombre exact de tombes touchées et la nature précise des dégradations n’aient pas encore été communiqués publiquement, il s’agit de plusieurs tombes profanées, un acte qui porte atteinte à la mémoire des défunts et à la dignité de la communauté.

En réponse immédiate, la Communauté juive de Barcelone a décidé de fermer temporairement toutes les sections juives des cimetières de la ville jusqu’au lundi. Elle a également prié les membres de la communauté de s’abstenir de toute visite pendant le week-end afin de préserver les lieux et de faciliter l’évaluation des dommages.

Le communiqué officiel de la Communauté juive de Barcelone

Voici l’intégralité du communiqué publié par la Communauté juive de Barcelone :

Barcelone, les sections juives de tous les cimetières resteront fermées jusqu’à lundi. Tous les membres de la Communauté sont priés aimablement de s’abstenir de visiter ces zones pendant le week-end. À l’heure actuelle, toutes les informations nécessaires sont recueillies afin d’évaluer précisément la situation, prendre les décisions appropriées et déposer formellement les plaintes correspondantes auprès des autorités compétentes. Les autorités rabbiniques ont été informées et collaborent avec la Hevra Kadisha pour définir les mesures adéquates afin de réparer les dommages le plus rapidement possible, conformément à notre tradition et à la Halakha. La Communauté continuera à communiquer les mises à jour via ses canaux officiels dès que des informations vérifiées seront disponibles. Nous faisons confiance aux autorités pour agir avec la diligence requise face à des actes qui attentent à la dignité des personnes, à la mémoire de nos défunts et à la coexistence pacifique dans notre ville. Comme l’enseigne le Talmud : « Celui qui honore les morts honore aussi les vivants » (Berakhot 18a), nous rappelant notre responsabilité collective de préserver le respect et la dignité, même dans les moments les plus difficiles. Avec nos considérations et notre respect,

Communauté juive de Barcelone

Ce texte met l’accent sur le respect de la tradition juive (Halakha) pour les réparations et exprime une confiance dans les institutions pour traiter cet acte qui menace la convivencia (coexistence pacifique) à Barcelone.

Réactions et enquête en cours

La communauté juive attend une réponse diligente des autorités compétentes. L’incident, survenu dans un contexte de vigilance accrue face aux actes visant les lieux juifs en Europe, soulève néanmoins des inquiétudes légitimes.

Mises à jour à suivre

Cet acte ignoble de haine antisémite au cimetière juif de Barcelone est une attaque directe contre la mémoire des défunts juifs, contre la dignité humaine et contre la civilisation elle-même. Dans une Europe de plus en plus gangrénée par la montée de l’antisémitisme décomplexé, ces profanations ne sont pas de simples « vandalismes » : ce sont des agressions idéologiques. Nous continuerons à suivre cette affaire de près et à relayer chaque développement, sans concession.

Sources : Communiqué officiel de la Communauté juive de Barcelone, El Periódico (25 janvier 2026).

Mots-clés : vandalisme cimetière juif Barcelone, profanation tombes juives Les Corts, communauté juive Barcelone 2026, déprédation cimetière Barcelone