Israël avance en mer Caspienne : l’axe Azerbaïdjan–Kazakhstan au cœur d’un nouveau tournant stratégique

Mise à jour – Bakou, conférence de presse de 11h15

Lors d’une conférence de presse conjointe tenue ce matin à Bakou avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a durci publiquement le ton contre l’Iran, dénonçant « un massacre d’une ampleur inimaginable » perpétré par le régime des ayatollahs contre sa propre population, dans un contexte de coupure d’Internet.

Gideon Sa’ar a également confirmé l’accélération du partenariat stratégique entre Israël et l’Azerbaïdjan, évoquant une hausse d’environ 50 % des échanges commerciaux, l’intensification des liaisons aériennes, ainsi que le rôle central de la coopération énergétique, notamment la participation de SOCAR (10 %) dans le champ gazier israélien de Tamar.

Ces déclarations renforcent l’analyse développée dans cet article : l’axe caspien s’affirme comme un pilier assumé de la stratégie israélienne, combinant diplomatie économique, sécurité régionale et dissuasion indirecte face à l’Iran.

Alors que les tensions avec l’Iran s’inscrivent dans la durée et que l’ordre international se recompose, Israël renforce discrètement mais méthodiquement sa présence stratégique dans la région de la mer Caspienne. La visite du ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, accompagné d’une importante délégation économique, marque une étape clé de cette stratégie.

À Bakou, le message est clair : Israël consolide des alliances solides, stables et durables au-delà de son environnement régional immédiat.

Bakou, partenaire stratégique d’Israël face aux défis régionaux

En Azerbaïdjan, Gideon Sa’ar a été reçu par le président Ilham Aliyev, qu’il a publiquement salué comme « un dirigeant visionnaire, ayant conduit son pays vers des réalisations impressionnantes ».

Le ministre israélien a souligné la relation de confiance exceptionnelle entre les deux pays, rappelant le soutien constant de Bakou à la vie juive et à la liberté religieuse en Azerbaïdjan — un fait rare et politiquement significatif dans un environnement régional souvent hostile.

« Nous sommes venus à Bakou avec une délégation économique et industrielle de haut niveau. Notre objectif commun est d’approfondir notre partenariat dans l’énergie, la défense, l’eau, l’agriculture, le tourisme et bien plus encore. Nous renforçons nos relations stratégiques », a déclaré Gideon Sa’ar.

L’Azerbaïdjan, pivot discret dans la pression stratégique sur l’Iran

L’Azerbaïdjan occupe une place unique sur l’échiquier géopolitique : frontière directe avec l’Iran, stabilité institutionnelle et relations de confiance avec Israël.

Sans confrontation directe, cette coopération permet à Israël :

d’élargir sa profondeur stratégique face à Téhéran ;

de s’appuyer sur un État musulman pragmatique et souverain ;

de renforcer une dissuasion régionale indirecte mais crédible.

Mer Caspienne : énergie, routes et sécurité d’approvisionnement

La région caspienne est devenue un espace central des équilibres énergétiques mondiaux.

L’Azerbaïdjan est un acteur clé du pétrole et du gaz.

Le Kazakhstan dispose de ressources critiques : hydrocarbures, uranium, métaux stratégiques.

Pour Israël, l’enjeu est triple :

diversifier ses partenariats énergétiques hors des axes russe et iranien ; sécuriser des routes et des coopérations à long terme ; positionner ses entreprises dans des projets structurants.

Technologie israélienne : le cœur de la diplomatie économique

La présence d’une délégation économique israélienne de haut niveau illustre une diplomatie fondée sur l’innovation. Israël apporte des solutions concrètes dans des secteurs stratégiques :

gestion de l’eau et dessalement ;

agriculture intelligente et sécurité alimentaire ;

défense et cybersécurité ;

ingénierie, santé et tourisme.

Cette approche crée une interdépendance stratégique : Israël n’exporte pas seulement des technologies, mais construit des partenariats durables.

Kazakhstan : l’ouverture d’un nouvel horizon diplomatique

L’étape kazakhe de la tournée s’inscrit dans une dynamique plus large : l’élargissement de l’esprit des Accords d’Abraham au-delà du Moyen-Orient.

État musulman modéré et acteur diplomatique respecté, le Kazakhstan se positionne comme :

un pont entre Israël, l’Asie centrale et l’Occident ;

un partenaire stable dans un monde multipolaire ;

un signal politique fort contre l’isolement recherché par les adversaires d’Israël.

Communautés juives et soft power stratégique

En Azerbaïdjan comme au Kazakhstan, les communautés juives vivent dans un climat de sécurité et de tolérance reconnu officiellement. Pour Israël, ces communautés constituent :

un pont humain et historique ;

un facteur de confiance diplomatique ;

un contre-discours concret face aux narratifs antisémites régionaux.

La tournée de Gideon Sa’ar en Azerbaïdjan et au Kazakhstan illustre une réalité stratégique majeure : Israël n’est pas sur la défensive, il anticipe.

En investissant le cœur géopolitique de la mer Caspienne, Jérusalem :

renforce la pression stratégique indirecte sur l’Iran ;

sécurise énergie et partenariats clés ;

étend son réseau d’alliances au-delà des cadres traditionnels.