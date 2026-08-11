H2O, le jet privé et le yacht : chronique d’une chute dans la finance française

Ils étaient les enfants prodiges de la gestion d’actifs européenne. En quelques années, Bruno Crastes et Vincent Chailley ont vu leur maison, H2O, passer du statut de star de la performance à celui de symbole d’un scandale financier à tiroirs — avec, en toile de fond, un financier allemand flamboyant, un superyacht en Méditerranée, un jet privé et des dizaines de milliers d’épargnants privés d’accès à leur argent. Récit.

L’essentiel en 30 secondes

H2O, société de gestion vedette, s’est retrouvée exposée à hauteur d’environ 1,4 milliard € à des titres peu liquides liés au financier Lars Windhorst.

Quand la presse révèle l’affaire en 2019, les retraits s’emballent ; en 2020, des fonds sont gelés et l’argent bloqué.

Le régulateur français inflige 93 millions d’euros d’amende ; le Conseil d’État confirme tout en juin 2025.

Le régulateur britannique met au jour jet privé, yacht et cadeaux non déclarés ; en 2024, H2O accepte de remettre ~250 millions d’euros aux investisseurs.

Deux stars et une méthode qui détonne

Dans le petit monde feutré de la gestion d’actifs, H2O Asset Management a longtemps fait figure d’exception. La maison, dirigée par Bruno Crastes avec Vincent Chailley aux commandes des investissements, affichait des performances spectaculaires et une réputation d’audace. Là où d’autres lissaient le risque, H2O l’assumait — et le vendait comme une signature.

Cette audace avait un revers. Une partie des paris de la maison reposait sur des titres liés à l’univers d’un homme d’affaires allemand au parcours mouvementé : Lars Windhorst, dont les sociétés seront ensuite regroupées sous le nom de Tennor. Sur le papier, des rendements alléchants. Dans la réalité, des actifs qu’il était très difficile de revendre le jour où il aurait fallu le faire.

Le grain de sable de 2019

Le château de cartes vacille en juin 2019, quand le Financial Times met des chiffres sur cette exposition : jusqu’à environ 1,4 milliard € de titres peu liquides liés à Windhorst, répartis sur plusieurs fonds. La confiance, matière première d’un gérant, se fissure. Les investisseurs veulent récupérer leur argent — beaucoup, et vite.

Or on ne vend pas en un claquement de doigts des titres pour lesquels il n’existe presque pas d’acheteurs. En 2020, pour éviter de solder ces actifs à des prix cassés, H2O suspend certains fonds, puis isole les titres problématiques dans des compartiments fermés, les fameuses « side pockets ». Traduction concrète pour l’épargnant : une partie de son argent se retrouve immobilisée, sans date de sortie.

Jet privé, superyacht : ce que le régulateur britannique a mis au jour

C’est le volet le plus romanesque de l’affaire. En enquêtant, l’autorité britannique des marchés, la FCA, décrit une « relation personnelle étroite » entre Bruno Crastes et Lars Windhorst. Elle recense plus de 50 cas de cadeaux et d’avantages non déclarés : des vols en jet privé, des vacances à bord du superyacht de Windhorst en Méditerranée, des dîners de luxe à Londres.

Ces détails ont fait le tour de la presse économique parce qu’ils incarnent, presque littéralement, la question au cœur du dossier : celle du conflit d’intérêts. Peut-on évaluer froidement le risque d’investir dans les affaires d’un homme dont on partage, par ailleurs, le yacht et le jet ? La FCA a estimé que la due diligence — l’examen rigoureux des risques — avait fait défaut entre 2015 et 2019.

À noter : ces éléments sont ceux retenus et documentés par le régulateur britannique. Ils décrivent des manquements professionnels et des avantages non déclarés ; ils ne valent pas, à eux seuls, qualification pénale, laquelle relèverait d’autres procédures.

L’addition : 93 millions en France, 250 millions au Royaume-Uni

En France, le verdict tombe fin 2022. La Commission des sanctions de l’AMF prononce un total record de 93 millions d’euros : 75 millions pour H2O, 15 millions et une interdiction d’exercer pendant cinq ans pour Bruno Crastes, 3 millions pour Vincent Chailley. Les dirigeants contestent ; le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative, rejette leurs recours le 13 juin 2025 et valide l’ensemble.

Côté britannique, l’histoire se solde autrement. Plutôt qu’une amende, la FCA obtient en 2024 que H2O mette environ 250 millions d’euros à disposition des investisseurs restés bloqués depuis 2020. Une manière de tourner la page — au prix fort.

Une leçon qui dépasse H2O

Au-delà des yachts et des amendes, l’affaire H2O rappelle une vérité simple à tout épargnant : un rendement élevé cache souvent un risque qu’on ne voit pas au premier coup d’œil, ici celui de ne plus pouvoir sortir au moment voulu. Elle rappelle aussi que, dans la finance, la proximité entre décideurs et contreparties n’est jamais un détail.

Questions fréquentes

Qui sont Bruno Crastes et Vincent Chailley ?

Bruno Crastes était le directeur général de H2O Asset Management et Vincent Chailley son directeur des investissements. Tous deux figuraient parmi les gérants les plus en vue de la place avant le scandale. L’AMF les a personnellement sanctionnés fin 2022, décision confirmée par le Conseil d’État en 2025.

Pourquoi parle-t-on d’un yacht et d’un jet privé ?

Parce que la FCA a recensé plus de 50 cadeaux et avantages non déclarés reçus dans l’entourage de H2O, dont des vols en jet privé et des séjours sur le superyacht de Lars Windhorst. Ces éléments illustrent la question des conflits d’intérêts au cœur de l’affaire.

Les épargnants ont-ils perdu tout leur argent ?

Non, mais une partie de leur épargne a été bloquée à partir de 2020 via les « side pockets ». En 2024, un dispositif d’environ 250 millions d’euros a été mis en place avec la FCA pour dédommager les investisseurs concernés. Le montant récupéré dépend de chaque situation ; cet article n’est pas un conseil en investissement.

L’affaire est-elle terminée ?

Sur le plan des sanctions françaises, la validation par le Conseil d’État en juin 2025 clôt la contestation devant la justice administrative. D’autres démarches (dédommagement, procédures civiles éventuelles) peuvent suivre leur cours indépendamment.

Sources

« La saga du scandale H2O », Le Monde, 11 août 2026 — lemonde.fr « H2O will pay €250 million to investors following FCA investigation », FCA, août 2024 — fca.org.uk Communiqué de la Commission des sanctions de l’AMF, décembre 2022 — amf-france.org « Le Conseil d’État valide les 93 M€ d’amende », Le Club des Juristes, juin 2025 — leclubdesjuristes.com « H2O to Repay Investors €250 Million to End Windhorst Scandal », Bloomberg, août 2024 — bnnbloomberg.ca

Par Patrick Lancier — Rubrique News



