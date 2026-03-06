Israël neutralise les menaces nucléaires et balistiques souterraines de l’Iran : opération décisive contre le régime fanatique

Israël frappe les installations nucléaires et missiles souterrains de l’Iran : une action urgente pour empêcher l’anéantissement d’Israël et ouvrir la voie à la liberté du peuple iranien

🚨🔥 IRAN NOW OR NEVER 🔥🚨



THIS IS THE EXISTENTIAL WAR FOR THE VERY EXISTENCE OF ISRAEL & THE UNITED STATES.



The fanatical Iranian death cult was rushing nuclear weapons + long-range missiles DEEP UNDERGROUND to annihilate Israel… then strike Europe and America.



Israel and… pic.twitter.com/k419uMCNF0 — Citizen Kane (@CitizenKanefr) March 4, 2026

Dans une opération militaire ciblée et urgente, Israël a neutralisé avec succès les installations nucléaires militaires les plus sensibles et les sites de production accélérée de missiles balistiques à longue portée du régime iranien, profondément enfouis sous terre.

Le régime fanatique iranien n’a jamais abandonné sa stratégie d’anéantir Israël. Il a poursuivi le développement de ses armes nucléaires, accéléré la production de missiles balistiques à longue portée et financé/armé ses proxys terroristes à travers la région.

Pourquoi l’action était-elle indispensable et urgente ?

Récemment, le régime iranien a commencé à installer ses installations nucléaires militaires et à accélérer la production de missiles balistiques au plus profond du sous-sol, dans des bunkers fortifiés, précisément pour les rendre impossibles à neutraliser. Il était donc vital d’agir de toute urgence avant que le régime ne termine ce plan diabolique.

Le régime iranien : une machine de mort et de destruction

1. Le régime iranien est une machine de mort et de destruction, tant à l’intérieur qu’à l’étranger. Il a gaspillé et dévasté les ressources et les infrastructures de l’Iran pour alimenter son agenda destructeur mondial.

2. Ses attaques non provoquées contre ses voisins arabes ont une nouvelle fois prouvé qu’il s’agit d’un régime qui massacre son propre peuple, attaque ses voisins au Moyen-Orient, constitue la source principale des guerres et du terrorisme dans la région et représente un danger pour le monde entier.

3. Le Hezbollah, proxy iranien au Liban, attaque les communautés civiles israéliennes avec des missiles et des drones. Israël fera tout son possible pour neutraliser toutes les menaces contre ses citoyens sur tous les fronts.

4. Le régime iranien possède déjà des missiles capables d’atteindre des cibles dans tout le Moyen-Orient et en Europe, et il continue de développer des capacités pour frapper les États-Unis.

5. Cette opération est une porte vers la paix, et non vers une guerre sans fin. En travaillant ensemble contre le régime iranien, la région pourra connaître la stabilité et élargir les Accords d’Abraham.

6. Le régime iranien assassine intentionnellement des civils, tandis qu’Israël neutralise les tueurs de masse.

Points clés pour l’Europe

7. Les attaques du régime iranien contre des sites européens prouvent que l’Europe n’est pas à l’abri. Le régime fanatique a développé pour une raison précise des missiles balistiques à longue portée capables d’atteindre l’Europe.

8. Cette opération endommage gravement les capacités de production de l’industrie militaire iranienne et perturbe l’approvisionnement en armes, drones et missiles destinés à la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine.

L’Iran après 47 ans de terreur

Cette opération crée les conditions dans lesquelles le peuple iranien pourra enfin prendre son avenir en main et se libérer du régime meurtrier qui l’opprime et le massacre depuis 47 ans.

Israël n’a pas choisi la guerre – le régime iranien l’a imposée. En frappant avec précision les infrastructures de mort du régime, Israël défend non seulement son existence, mais offre à la région entière une chance historique de stabilité, de sécurité et de paix durable.