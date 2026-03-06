Pedro Sanchez : Seigneur de la Guerre

Scandale Espagne-Iran : Pedro Sánchez a autorisé l’exportation de 7 millions d’euros de matériel militaire (double usage) vers l’Iran depuis 2018 – Explosifs, détonateurs et machines-outils de précision

Alors que Pedro Sánchez condamne avec vigueur l’opération libératrice du peule iranien et refuse l’accès aux bases américaines pour frapper Téhéran, les données officielles de la Secretaría de Estado de Comercio révèlent un fait explosif : l’Espagne a exporté près de 7 millions d’euros de matériel à double usage militaire vers l’Iran depuis l’arrivée de Sánchez à la Moncloa en juin 2018. Mise à jour 2024-2025 : 1,33 million d’euros rien que pour les explosifs, détonateurs et outils de précision. Un scandale d’hypocrisie qui éclate en pleine guerre au Moyen-Orient.

Les chiffres officiels qui démontent le « No a la guerra » de Sánchez

Selon les rapports annuels publiés par la Secretaría de Estado de Comercio (dernière mise à jour examinée en Commission de Défense du Congrès cette semaine) :

• Total depuis mi-2018 : environ 7 millions d’euros de biens « doble uso » (civil/militaire) exportés vers l’Iran avec autorisation gouvernementale.

• 2024 + premier semestre 2025 : 1 331 289 € supplémentaires, dont une part importante en explosifs de catégories A, B et E, détonateurs, réactifs de laboratoire, logiciels de contrôle et machines-outils de haute précision (tours CNC, etc.).

• 77 % des livraisons récentes sont destinées à des entreprises publiques iraniennes.

• Sur 20 ans (cumul historique) : plus de 327 millions d’euros, mais l’explosion des chiffres coïncide précisément avec le mandat Sánchez.

Ces données sont confirmées par Okdiario (article principal du 5 mars 2026), La Razón, Cadena SER et même les interventions d’Ana Rosa Quintana qui a listé 12 faits chiffrés pour démonter le discours pacifiste du Premier ministre.

Quel matériel exactement ? Pas des chars… mais de quoi équiper un programme militaire

Il ne s’agit pas d’armes conventionnelles lourdes (interdites par l’embargo UE/ONU), mais de matériel à double usage parfaitement contrôlé sur le papier par le JIMDDU (Journal des Importations et Exportations de Matériel de Défense et Double Usage). Concrètement :

• Détonateurs et explosifs A/B/E

• Réactifs chimiques de laboratoire

• Logiciels de contrôle et supervision

• Machines-outils de précision (utilisables pour l’enrichissement ou la fabrication de missiles)

Ce type de matériel peut servir à des fins civiles… ou directement militaires/nucléaires. L’Iran, sous sanctions internationales renforcées, reçoit donc du soutien logistique « gris » de la part d’un pays de l’OTAN.

Le scandale de l’hypocrisie en temps réel

Le timing rend l’affaire particulièrement explosive :

• Sánchez refuse aux États-Unis l’utilisation des bases de Rota et Morón pour frapper l’Iran (mars 2026).

• Il déclare « No a la guerra » et compare le conflit à une « roulette russe ».

• Dans la même semaine, il qualifie l’Iran de « terrible régime »… tout en continuant à lui vendre du matériel militaire via ses entreprises d’État.

Trump menace déjà un embargo commercial total sur l’Espagne. Pendant ce temps, l’Espagne reste dans le top 10 mondial des exportateurs d’armes (3 % du marché global selon SIPRI), mais choisit d’envoyer des explosifs aux ayatollahs.

Pourquoi c’est légal… mais politiquement explosif

Le gouvernement Sánchez se défend : « Tout est contrôlé, rien n’est du matériel de défense pur, pas de preuve d’usage répressif ». Pourtant, les chiffres officiels publiés par son propre ministère prouvent le contraire. L’opposition (PP, Vox) et les médias indépendants parlent de « trahison » et de double discours permanent.

Sources officielles et vérifiables

• Rapports Secretaría de Estado de Comercio (données publiques 2018-2025)

• Débats Commission Défense Congrès (mars 2026)

• Okdiario, La Razón, Cadena SER, Ana Rosa (TV)

• Contexte SIPRI sur les exportations espagnoles

Ce scandale révèle la face cachée de la politique étrangère de Sánchez : discours pacifiste à la tribune, affaires juteuses avec les régimes qu’il dénonce en privé. L’Espagne vend des explosifs à l’Iran pendant que Trump menace de couper le commerce… et que les bases US sont clouées au sol.

Sources vérifiées :

La Razón (détails explosifs & détonateurs)

https://www.larazon.es/economia/espana-vendio-detonadores-explosivos-tipo-reactivos-laboratorio-software-control_2026030469a8093dd489bf782e09d017.html

Cadena SER (1,33 M€ en 2024-2025)

https://cadenaser.com/nacional/2026/03/04/espana-exporto-a-iran-13-millones-en-explosivos-y-otros-productos-de-doble-uso-desde-2024-cadena-ser

Rapport officiel complet du gouvernement (Secretaría de Estado de Comercio)

Page avec tous les PDFs publics (annuel 2024 + semestriel 2025) :

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Hitorico_Material_Defensa.aspx