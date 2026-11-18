Le 17 novembre, la Chambre des députés italienne a adopté définitivement les « Dispositions pour la lutte contre l’antisémitisme et pour l’adoption de la définition opérationnelle de l’antisémitisme ». Le Sénat avait voté le même texte le 4 mars. Ce n’est plus une résolution, ni un vœu. C’est une loi. Dans une Europe qui recule souvent d’un pas dès qu’il s’agit de nommer la haine des Juifs lorsqu’elle se drape dans le procès d’Israël, Rome vient de donner le diapason.

Le texte adopté à Montecitorio (C. 2830) reprend tel quel celui du Sénat. Il est né du rapprochement de plusieurs propositions, notamment celles des sénateurs Graziano Delrio (Parti démocrate), Massimiliano Romeo (Lega), Ivan Scalfarotto (Italia Viva) et Maurizio Gasparri (Forza Italia). Au Sénat, la majorité l’avait voté avec Italia Viva, Azione et une partie des sénateurs démocrates. Le 17 novembre, la Chambre l’a confirmé sans le réécrire.

La loi n’invente ni délit nouveau ni sanction pénale. Elle porte une phrase qui a le ton de la Constitution italienne quand celle-ci répudie la guerre : la République répudie toute forme d’antisémitisme. Noemi Di Segni, membre du comité exécutif du Congrès juif mondial et de la délégation italienne à l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), le relève dans une note du 18 novembre. Les libertés d’expression, de réunion et d’association y sont rappelées d’emblée. Ce n’était pas un aveu de faiblesse. C’était la réponse à ceux qui, dans l’opposition, à gauche et dans les cortèges dits pro-palestiniens, criaient déjà à la muselière.

Le cœur du texte est ailleurs. L’Italie adopte la définition opérationnelle de l’antisémitisme formulée le 26 mai 2016 par l’IHRA, y compris ses onze indicateurs. Elle n’en fait pas un article de code pénal, mais la référence de toutes les politiques que la loi appelle. Un même instrument de lecture pour l’école, l’université, la police, le sport et les médias.

En février 2025, l’Italie avait déjà publié sa Stratégie nationale de lutte contre l’antisémitisme pour 2025-2029, alignée sur la stratégie européenne : protéger et faire vivre la vie juive, approfondir le souvenir de la Shoah, renforcer le combat contre l’antisémitisme. Le document le dit sans détour : la définition opérationnelle est « un document opérationnel et d’orientation, rendu nécessaire par l’augmentation des manifestations d’antisémitisme au niveau international ». Cinq axes la portent : les faits, la formation, la mémoire, la sécurité des communautés, le numérique.

La loi donne enfin un vrai mandat au Coordinateur national, avec le pouvoir d’appliquer cette stratégie à tous les niveaux, appuyé par un comité technique où siègent notamment l’Union des communautés juives italiennes et l’Union des jeunes juifs d’Italie. Elle encourage le signalement des actes, l’école, sans leçon imposée par le ministère, le sport, l’université, et la liberté d’étudier quand on tente de la restreindre. Elle invite aussi les médias à expliquer, plutôt qu’à recycler les slogans.

Le débat, on le connaît. Les oppositions se sont acharnées contre la définition de l’IHRA, surtout là où elle touche à Israël. Elles ont répété, avec une véhémence que Mme Di Segni rapporte telle quelle, que la loi allait « tuer » la liberté de critiquer le gouvernement israélien. Dans l’hémicycle, Israël a été décrit comme un État occupant, génocidaire, d’apartheid. On a célébré le mouvement des flottilles, cité des auteurs juifs hostiles à Israël, demandé le report et le remplacement par la Déclaration de Jérusalem. Les députés favorables ont répondu en relisant la définition elle-même, et en rappelant qu’il y va de la démocratie italienne, pas seulement de la protection des communautés juives.

Trop de tribunes européennes refusent encore ce point. Accuser Israël de génocide, coller l’étoile jaune sur un enfant palestinien, ce n’est pas nier la Shoah. C’est la fausser. L’Italie a déjà, pour le négationnisme et l’apologie du fascisme, la loi Scelba de 1952 et la loi Mancino de 1993. Ces outils suffisent mal : la haine d’aujourd’hui se passe souvent de la violence ouverte et du négationnisme explicite. Des juristes et des policiers du groupe d’experts du Coordinateur le disent depuis le 7 octobre 2023 : le code a des trous, et la réalité les a élargis.

Et la France ?

La France n’en est pas là. Le 19 novembre 2024, la députée Caroline Yadan, apparentée au groupe Ensemble pour la République, a déposé une proposition de loi « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme » (n° 575). Son rapport, et le texte adopté par la commission des lois le 20 janvier 2026, s’appuient sur la même définition de l’IHRA, déjà approuvée par l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019. La rapporteure y reprend notamment la recommandation de sanctionner « le détournement de la critique du sionisme à des fins antisémites ». Le texte ne recopiait pas l’IHRA dans la loi à la manière italienne. Il voulait adapter le droit pénal : préciser l’apologie du terrorisme, y compris lorsque la provocation est « même implicite », et créer un délit d’appel public à la destruction d’un État reconnu par la République.

La France insoumise a choisi l’épreuve de force. La députée Danièle Obono a accusé le texte d’être « très orienté pour défendre l’État d’Israël » et de viser à « criminaliser toutes les oppositions » à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Le 16 avril, à l’Assemblée, les députés insoumis ont multiplié les rappels au règlement et les suspensions de séance pour empêcher l’examen. Le soir même, le texte était retiré. Mathilde Panot, présidente du groupe, avait indiqué que LFI ferait « tout ce qui est en son pouvoir » pour l’empêcher d’aboutir. Un projet de loi gouvernemental, plus large, « de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme », a depuis été déposé au Sénat, le 9 juillet. Il n’a pas encore été voté.

L’Italie, elle, a voté. Elle n’a pas attendu l’unanimité de ceux qui ne veulent pas de la définition. Elle a distingué la critique politique, que le texte reconnaît, de la haine qui se déguise en vertu. C’est cela, le diapason. La vieille Europe peut s’y accorder, ou continuer à croire que le vrai danger est de nommer la chose.

Patrick Lancier