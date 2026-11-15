Kaja Kallas n’est point un ministère, c’est une idéologie

Il y a chez Kaja Kallas une manière de juger qui ne change jamais de méthode, seulement de cible. Contre ceux qui ont un jour commercé avec des Russes, elle frappe large et vérifie ensuite. Face à Israël, elle épouse la cause palestinienne avec le même zèle, et la même absence de mesure. Dans les deux cas, la conclusion est écrite avant le dossier.

Une seule méthode, deux cibles

On reproche souvent à la diplomatie européenne sa mollesse. Le défaut de Kaja Kallas est l’inverse. La Haute représentante ne doute pas. Elle arrive avec un verdict, le prononce avec hauteur et laisse aux intéressés le soin de prouver, des mois plus tard, qu’il fallait regarder de plus près.

Cette assurance s’exerce sur deux terrains qui semblent sans rapport. D’un côté, les sanctions contre la Russie, où l’Union inscrit sur ses listes des Européens au motif d’activités anciennes ou de liens supposés. De l’autre, le conflit de Gaza, où Bruxelles somme Israël d’agir et ne réserve au Hamas que des tournures impersonnelles. La matière diffère, le geste reste le même : désigner le coupable d’abord, examiner les faits si le temps le permet.

Punir d’abord, vérifier ensuite

Niels Troost est un négociant néerlandais installé à Genève, fondateur de Paramount Energy & Commodities. Le 16 décembre 2024, deux semaines après l’entrée en fonctions de Kaja Kallas, le Conseil l’inscrit sur la liste des sanctions contre la Russie. Les décisions de la PESC sont prises sur proposition du Haut représentant. On lui reproche que sa filiale de Dubaï ait revendu du brut russe au-dessus du plafond de prix, ainsi qu’une « affiliation » à l’armateur Livna Shipping (Reuters). Son porte-parole répond le jour même que la décision n’a « aucun fondement en droit ni en fait ».

La version de l’intéressé mérite d’être rapportée. Selon le Financial Times, Troost a montré au journal des documents indiquant qu’il avait cédé Livna Shipping en 2018 (Financial Times, reproduit sur le site de N. Troost). Même un site qui lui est ouvertement hostile reconnaît que les registres font apparaître une cession à un actionnaire malaisien en octobre 2018, tout en soutenant qu’il aurait gardé la main (The Paramount Papers). Sa défense ajoute que, le 7 juin 2023, il a ordonné à Paramount DMCC de cesser d’acheter du pétrole russe et de liquider la société au plus vite. Le FT fait état du procès-verbal de cette réunion du conseil d’administration.

Rien de cela n’a retenu Bruxelles au moment d’inscrire son nom. Troost saisit le Tribunal de l’Union le 7 février 2025 (affaire T-91/25). Le 14 mars 2026, au renouvellement semestriel du régime, le Conseil le retire lui-même de la liste (Reuters). La Suisse, qui selon ses avocats avait repris la mesure sans examen propre, l’efface le 20 mars (communiqué). Le Royaume-Uni, qui l’avait désigné en février 2024, le maintient sur sa propre liste (GOV.UK).

Quinze mois d’avoirs gelés, une réputation abîmée, puis un retrait sans explication publique. Quand une institution renonce d’elle-même à une sanction qu’elle défendait, elle ne dit pas qu’elle s’est trompée. Elle le montre.

Le précédent existait pourtant. Le 10 avril 2024, le Tribunal de l’UE annulait l’inscription de Petr Aven, citoyen letton, et de Mikhaïl Fridman pour la période de février 2022 à mars 2023. Aucun des motifs retenus par le Conseil n’était « suffisamment étayé » (CJUE, communiqué 61/24). On peut ne pas aimer les oligarques. Une Union qui se dit communauté de droit ne peut pas, en revanche, ignorer qu’un juge lui a reproché de sanctionner sans preuves suffisantes. Kaja Kallas a hérité de cet avertissement. Elle n’en a pas tenu compte.

Le même zèle, versé du côté palestinien

Samedi 14 novembre, à 16 h 20 (heure d’Israël), la Haute représentante publie sur X la déclaration qu’elle a faite au nom des Vingt-Sept. Les inondations et l’hiver aggravent la situation à Gaza, et l’Union « exhorte Israël à permettre un accès immédiat et sans entrave » à l’aide et à « rouvrir tous les points de passage » (X, @kajakallas). Le texte complet publié par le Conseil enchaîne les impératifs : Israël « doit » laisser travailler l’ONU et les ONG, « doit » respecter le droit international, et la frappe sur l’hôpital Nasser est jugée « profondément alarmante » (Conseil de l’UE).

Le Hamas n’y figure que par la bande. L’aide ne doit pas être « détournée par des groupes armés », lesquels ne sont pas nommés. Le « démantèlement permanent des armes du Hamas » apparaît au détour d’une énumération, rangé au même niveau que le retrait israélien. Israël reçoit des ordres, le Hamas une formule de chancellerie. Ce choix de grammaire est un choix politique.

À 18 h 26, le ministère israélien des Affaires étrangères répond. La déclaration est « complètement déséquilibrée » et « récompense le refus du Hamas de désarmer, comme l’exige le plan de paix ». Elle passe sous silence l’effort humanitaire « sans précédent » conduit par le Conseil de la paix et facilité par Israël, avec plus de 93 000 tentes et plus de 8 600 camions de matériel d’hiver entrés à Gaza. Elle ignore aussi l’usage des hôpitaux par le Hamas et le détournement de l’aide vers son appareil militaire (X, @IsraelMFA).

Sur l’hôpital Nasser, Bruxelles disposait des éléments. Selon l’armée et le Shin Bet, la frappe du 12 novembre visait une pièce du deuxième étage où le Hamas avait installé un quartier général interdit aux civils, et d’où Mohammed Abu Ismail, commandant de la brigade de Khan Younès, dirigeait ses opérations (Ynet). Le Hamas dément et ces affirmations n’ont pas été vérifiées de façon indépendante. Mais le Conseil de la paix, qui pilote le plan pour Gaza, a lui-même condamné l’usage militaire des hôpitaux par le Hamas, sans condamner Israël (même source). Deux jours plus tôt, le cabinet du Premier ministre avait annoncé l’entrée de fournitures d’hiver, alors que le Hamas restait armé (Ynet), et Benyamin Netanyahou avait défendu ce volume d’aide tout en refusant que le Hamas l’exploite (Politico Europe). La déclaration européenne n’en retient rien.

Ce penchant ne date pas de cette semaine. En mai 2025, Kaja Kallas lançait l’examen du respect par Israël de l’article 2 de l’accord d’association (Reuters). Jérusalem a qualifié le rapport qui en est sorti d’« échec moral et méthodologique complet » (Reuters). En septembre 2025, la Commission proposait de suspendre une partie des concessions commerciales accordées à Israël (Commission européenne). Israël se battait sur plusieurs fronts. Bruxelles préparait la sanction.

L’erreur est idéologique

Mettez les deux dossiers côte à côte. Un négociant est inscrit pour une société dont il affirme, documents à l’appui, s’être défait six ans plus tôt, et l’Union finit par le retirer elle-même. Une démocratie qui frappe un commandant terroriste retranché dans un hôpital reçoit une sommation, pendant que l’organisation qui a déclenché la guerre s’en tire avec une périphrase. Ce n’est pas de l’incompétence technique. C’est une vision du monde qui précède l’examen et le rend superflu.

Kaja Kallas aborde la politique étrangère comme une affaire de camp moral. Il y a ceux qu’il faut punir et ceux qu’il faut plaindre, et les faits servent à confirmer le classement. Cette posture peut flatter une partie de l’opinion européenne. Elle produit des sanctions qui ne tiennent pas et des déclarations qui encouragent le Hamas à ne rien céder.

Le plan de paix pour Gaza repose pourtant sur une idée simple : pas de reconstruction sans désarmement. Le Conseil de la paix le répète, la résolution 2803 du Conseil de sécurité l’inscrit noir sur blanc, et la déclaration européenne le mentionne, mais en fin de liste. Une diplomatie sérieuse en ferait sa première exigence.

L’Europe n’a pas besoin d’une prédicatrice. Elle a besoin d’une diplomate qui pèse les preuves avant de distribuer les blâmes, et qui se tienne aux côtés de la seule démocratie de la région face à une organisation qui a juré sa destruction.

Sources

Kaja Kallas, post X du 14 novembre 2026 : https://x.com/kajakallas/status/2121609154049515694 Déclaration de la Haute représentante au nom de l’UE, Conseil de l’UE, 14 novembre 2026 : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2026/11/14/statement/ Ministère israélien des Affaires étrangères, post X du 14 novembre 2026 : https://x.com/IsraelMFA/status/2121640923880993152 Ynet, « IDF says Hamas used Gaza hospital as command center », 12 novembre 2026 : https://www.ynetnews.com/article/sk00ufox0ml Politico Europe, 14 novembre 2026 : https://www.politico.eu/article/eu-reiterates-grave-concern-over-gaza-humanitarian-crisis-as-winter-approaches/ Reuters, 20 mai 2025, examen de l’accord UE-Israël : https://www.reuters.com/world/middle-east/eu-will-review-trade-deal-with-israel-kallas-says-2025-05-20/ Reuters, 22 juin 2025, Israël rejette le rapport de l’UE : https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-rejects-critical-eu-report-ahead-ministers-meeting-2025-06-22/ Commission européenne, 17 septembre 2025 : https://north-africa-middle-east-gulf.ec.europa.eu/news/commission-proposes-suspension-trade-concessions-israel-and-sanctions-extremist-ministers-israeli-2025-09-17_en Reuters, 16 décembre 2024, 15e paquet de sanctions : https://www.reuters.com/world/europe/eu-adopts-new-russia-sanctions-targeting-china-shadow-fleet-2024-12-16/ Financial Times (Tom Wilson), « Niels Troost has a staggering story to tell about how he got sanctioned », décembre 2024 (copie) : https://www.nielstroost.ch/_files/ugd/848d04_49526bcc215f463bbb28b1354218570c.pdf Reuters, 14 mars 2026, renouvellement des sanctions et radiations : https://www.reuters.com/world/eu-extends-sanctions-against-people-over-russias-war-against-ukraine-2026-03-14/ Communiqué sur la levée des sanctions suisses, 23 mars 2026 : https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/switzerland-remove-niels-troost-from-sanctions-302722184.html GOV.UK, 22 février 2024 : https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-mark-two-years-since-russias-illegal-invasion-of-ukraine Tribunal de l’UE, communiqué n° 61/24, affaires T-301/22 et T-304/22, 10 avril 2024 : https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2024-04/cp240061en.pdf The Paramount Papers (site hostile à N. Troost), Livna Shipping : https://www.theparamountpapers.com/osint/blog-post-title-three-dfm8l-sxa7p-g8SzJ