Le 9 novembre 1938, l’Allemagne nazie brisait les vitrines des commerces juifs, incendiait les synagogues et frappait les Juifs dans la rue. Quatre-vingt-huit ans plus tard, l’Europe commémore — et continue de compter les attaques. Le rapport SASCE du 3 novembre 2026 l’établit sans détour : l’antisémitisme représente plus de la moitié des 864 incidents recensés contre les communautés de foi. À Vienne, l’IKG a documenté 671 faits au premier semestre 2026, et les agressions physiques sont passées de 5 à 12. Commémorer ne suffit plus. Il faut une volonté politique qui protège Israël et les Juifs d’Europe comme une seule et même cause.

Ce que dit le rapport SASCE du 3 novembre

Publié le 3 novembre 2026 sous le titre Safer Together, le résumé SASCE 2.0 synthétise seize mois de surveillance (avril 2025 – juillet 2026) menés avec le Security and Crisis Centre de l’European Jewish Congress (SACC by EJC), l’OIDAC Europe, Faith Matters et l’European Buddhist Union. Le constat est clair : l’hostilité contre les communautés de foi s’est aggravée. Les opérations de sécurité enregistrées par le SACC sont passées d’environ 20 par mois à environ 80. Les attaques ont basculé du graffiti vers le feu, les explosifs et les couteaux.

Sur les 864 entrées SACC, l’antisémitisme représente plus de la moitié. Au printemps 2026, des synagogues, des écoles juives et des ambulances communautaires ont été frappées par des cocktails Molotov et des explosions à Liège, Rotterdam, Amsterdam, Londres et Skopje — certaines liées, selon le rapport, à des réseaux soutenus par l’Iran. Deux hommes juifs ont été poignardés à Golders Green en avril 2026 ; le Royaume-Uni a relevé son niveau de menace terroriste à « severe ». Le rapport rappelle aussi qu’à Manchester et à Berlin, des Juifs ont été tués. Ce n’est plus un « climat ». Ce sont des dossiers, des morts, des lieux de culte brûlés.

Vienne : 671 incidents, et plus d’agressions physiques

Le 15 octobre 2026, l’Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) a publié le bilan du premier semestre 2026 : 671 incidents antisémites vérifiés — 12 agressions physiques, 18 menaces, 68 dégradations, 226 envois de masse, 347 comportements injurieux. Au premier semestre 2025, le total était de 726 ; au premier semestre 2023, avant le 7 octobre, il était de 311. Les agressions physiques sont passées de 5 à 12 ; les menaces, de 8 à 18. L’antisémitisme lié à Israël est présent dans trois quarts des cas (75,4 %).

Oskar Deutsch, président de l’IKG, a résumé la bascule : depuis le 7 octobre 2023, « la frontière du dicible et du faisable s’est déplacée ». Sur les 30 agressions et menaces, 19 avaient un arrière-plan musulman. Benjamin Nägele, secrétaire général, a rappelé que la communauté vit sous dispositif de sécurité permanent — et que s’y habituer ne doit jamais signifier normaliser la menace. Vienne n’est pas une exception : c’est un thermomètre.

Commémorer sans protéger, c’est trahir

Chaque 9 novembre, des discours rappellent la Nuit de cristal. Chaque année, les mêmes capitales allument des bougies. Pendant ce temps, les chiffres SASCE et IKG décrivent une Europe où les synagogues brûlent encore, où des écoles juives sont ciblées, où des ambulances communautaires sont attaquées. La mémoire sans protection n’est qu’un rite. La protection sans mémoire n’a pas de boussole. Il faut les deux — et surtout la volonté politique de traiter la haine d’Israël comme ce qu’elle est devenue : un permis de haïr les Juifs.

Les gouvernements européens qui se contentent de communiqués, qui financent encore des structures qui normalisent le boycott exclusif d’Israël, ou qui laissent les slogans antisionistes se muer en attaques physiques, ne « gèrent » pas une crise : ils l’entretiennent. Protéger les synagogues, les écoles et les Juifs identifiables ; accélérer les enquêtes ; sanctionner réellement les auteurs ; couper les financements publics aux organisations qui légitiment l’exclusion d’Israël : ce n’est pas de l’idéologie. C’est le minimum d’États qui ont juré « plus jamais ça ».

Israël et les Juifs d’Europe : une seule ligne

Séparer « critique d’Israël » et antisémitisme est devenu, dans trop de capitales, un exercice de rhétorique. Les données du SASCE et de l’IKG montrent le contraire : l’antisémitisme israélo-référencé domine les dossiers. Quand on brûle une synagogue à Liège ou à Londres, on ne « débat » pas Gaza. Quand on poignarde à Golders Green, on ne fait pas de diplomatie. On attaque des Juifs parce qu’ils sont Juifs — et parce qu’Israël existe.

Quatre-vingt-huit ans après la Nuit de cristal, l’Europe n’a pas besoin d’un nouveau discours du souvenir. Elle a besoin d’une doctrine simple : Israël n’est pas le problème ; la haine d’Israël est le problème. Tant que cette phrase restera inaudible dans les chancelleries, les bougies du 9 novembre n’éclaireront que l’abandon.