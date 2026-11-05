Berlin, Stockholm, Lyon : quand la haine d’Israël se dit tout haut contre les Juifs

En quelques jours, trois capitales d’Europe occidentale ont rappelé une vérité que trop de dirigeants préfèrent contourner : la haine d’Israël n’est plus un débat de politique étrangère, c’est un laissez-passer pour haïr les Juifs à visage découvert. Des statues du Tiergarten berlinois souillées de slogans judéophobes, un autocollant « Judenfrei » collé à côté d’un boycott d’Israël à Stockholm, des drapeaux israélien et américain brûlés sous les applaudissements à Lyon : le fil est le même. Exiger de vraies sanctions, ce n’est pas une posture ; c’est la seule réponse digne d’États qui ont juré « plus jamais ça ».

Berlin : « Traut keinem Juden » sur le bronze du Tiergarten

Le 4 novembre 2026, la police de Berlin a confirmé ce que des passants avaient découvert la veille au matin dans le Großer Tiergarten, près du bassin de Vénus : les socles d’une sculpture d’ours et d’une sculpture de taureau avaient été tagués en rouge avec les slogans « Traut keinem Juden » (« Ne faites confiance à aucun Juif ») et « Der Jude mordet » (« Le Juif assassine »). Les inscriptions, signalées comme volksverhetzend — incitation à la haine —, ont été rendues illisibles par les policiers ; le Staatsschutz a ouvert une enquête. La tagesschau et la Jüdische Allgemeine ont repris le communiqué officiel.

Ce n’est pas une « critique d’Israël ». Ce n’est même plus un détour. C’est le vieux poison antisémite, peint en rouge sur le bronze d’un parc public allemand, à quelques pas d’un mémorial. Quand l’État de droit laisse de telles phrases s’imprimer dans l’espace commun, il ne débat plus : il se dégrade.

Stockholm : « Jude-free zone » collée au boycott d’Israël

À Stockholm, le Jerusalem Post a décrit, le 3 novembre 2026, la scène qui a scandalisé la diaspora : sur la porte d’une boutique de chaussures du centre-ville, un autocollant du boycott anti-israélien proclamant une « Apartheid-free zone » côtoyait un second autocollant « Jew-free zone » / « Jude Free Zone », avec le mot allemand « Jude » inscrit dans une étoile de David — écho glacial du terme nazi Judenfrei. L’artiste provocateur Dan Park a revendiqué avoir apposé le second sticker pour, selon lui, « traduire » le premier. La boutique a retiré les deux ; l’ambassadrice d’Israël en Suède, Tammy Rahamimoff-Honig, a rappelé qu’il doit y avoir une « tolérance zéro » envers l’antisémitisme, sous toutes ses formes.

Le Combat Antisemitism Movement a dit tout haut ce que les euphémismes européens s’emploient à brouiller : quand la haine d’Israël devient un langage de vitrine, elle légitime l’attaque directe contre les Juifs. Le boycott n’est pas un geste neutre ; il normalise l’exclusion. Et l’exclusion, en Europe, a déjà un passé.

Lyon : drapeaux brûlés, foule applaudissant

Le 31 octobre 2026, à Lyon, pendant la troisième semaine de manifestations sur le coût de la vie, des individus ont grimpé sur l’abri du tram de Jean-Macé, piétiné puis brûlé les drapeaux américain et israélien. Des vidéos reprises par le Times of Israel et le Jerusalem Post montrent des applaudissements ; une partie de la foule scande « Israël assassin ». Ce n’est plus une « colère sociale » : c’est un rituel de haine, applaudi en pleine rue française, où l’État juif et l’allié américain brûlent dans le même feu.

Brûler un drapeau israélien sous les ovations, ce n’est pas défendre les Palestiniens. C’est enseigner à une foule que détruire le symbole d’Israël est un divertissement. Demain, le symbole, ce sera encore une synagogue, une école, un Juif identifiable.

L’Allemagne : 670 infractions islamistes antisémites en 2025, un record

Les faits de rue ne flottent pas dans le vide. Selon une analyse spéciale du gouvernement allemand relayée par le Jewish Chronicle le 4 novembre 2026, le Bundeskriminalamt (BKA) a enregistré 670 infractions antisémites à motivation islamiste en 2025 — un record —, contre seulement 16 en 2022. Après le massacre du 7 octobre 2023, le chiffre a explosé : 331 cas en moins de trois mois fin 2023, puis 631 en 2024, puis 670 en 2025. Près de la moitié des faits de 2025 concernaient l’exhibition de symboles d’organisations interdites, dont le Hezbollah et l’État islamique. Sur l’ensemble des catégories idéologiques, l’Allemagne a compté 6 548 infractions antisémites en 2025, dont 3 163 liées à Israël.

Josef Schuster, président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, a résumé la nouvelle normalité : la haine des Juifs influencée par l’islamisme se déchaîne désormais « ouvertement dans la rue, dans les universités et sur Internet ». Les chiffres du BKA ne sont pas une « opinion » : ce sont des dossiers de police.

Vienne répond : une semaine d’action, 671 incidents au premier semestre

À Vienne, le 5 novembre 2026, le Haus der Geschichte Österreich a ouvert sa cinquième Aktionswoche gegen Antisemitismus, à l’approche de l’anniversaire des pogroms de novembre 1938. wien.ORF.at rappelle que la Kultusgemeinde juive de Vienne (IKG) a documenté 671 incidents antisémites rien que pour le premier semestre 2026 — agressions, menaces, dégradations. Des ateliers, des formations pour enseignants, le « Light of Hope » de la jeunesse juive : ce n’est pas assez face à la vague, mais c’est au moins une reconnaissance que le problème est réel, présent, et qu’il ne se résoudra pas en blâmant les victimes.

Le fil rouge : sanctionner la haine, pas la relativiser

Berlin tague le Juif. Stockholm juxtapose le boycott d’Israël et le fantasme d’une zone « libre de Juifs ». Lyon applaudit quand le drapeau d’Israël brûle. Berlin (le BKA) compte 670 dossiers islamistes. Vienne compte 671 incidents en six mois. Le schéma n’est plus discutable : la haine d’Israël fonctionne comme un permis de haïr les Juifs. Les États européens qui se contentent de communiqués mous, qui poursuivent le boycott culturel ou qui laissent les slogans « Israël assassin » devenir un refrain de cortège, sont complices par omission.

Il faut des sanctions réelles : enquêtes accélérées et peines effectives pour les tags et les incendies de drapeaux ; interdiction claire des symboles d’organisations terroristes ; rupture des financements publics aux associations qui normalisent le boycott exclusif d’Israël ; protection renforcée des synagogues, écoles et commerces juifs ; et une doctrine politique simple — la « critique d’Israël » s’arrête là où commence l’appel à l’exclusion des Juifs. L’Europe n’a pas besoin d’un nouveau discours. Elle a besoin d’un État de droit qui frappe.