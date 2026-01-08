Infrastructures militaires, réarmement iranien et soupçons de coopération interne

Malgré les déclarations publiées aujourd’hui au Liban, les faits sur le terrain restent inchangés : une infrastructure militaire étendue du Hezbollah demeure active au sud du fleuve Litani. L’objectif stratégique de désarmer le Hezbollah dans le sud du Liban est loin d’être atteint, comme en témoignent des images et des vidéos récentes montrant des positions, des arsenaux et des mouvements opérationnels de l’organisation.

Israël reconnaît la décision du gouvernement libanais de s’attaquer au désarmement du Hezbollah ainsi que certains efforts déployés par les Forces armées libanaises (LAF) dans ce cadre. Ces efforts demeurent toutefois limités. Le Hezbollah continue de se réarmer avec le soutien direct de l’Iran, à un rythme plus rapide que celui de son désarmement, contexte souligné par l’arrivée aujourd’hui au Liban du ministre iranien des Affaires étrangères.

Coopérations problématiques et opérations israéliennes

Il est en outre regrettable de constater l’existence de cas de coopération entre certains éléments des LAF et le Hezbollah, ce qui fragilise les engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu. Il convient de souligner que les frappes des Forces de défense d’Israël (FDI) contre le Hezbollah ne retardent pas l’objectif de désarmement de l’organisation ; au contraire, elles y contribuent, en dégradant ses capacités militaires et ses chaînes logistiques.

Israël attend que les efforts des LAF pour désarmer le Hezbollah se poursuivent au sud du Litani ainsi que dans toutes les autres régions du Liban, en pleine conformité avec l’accord de cessez-le-feu.

Le Le Hezbollah demeure armé dans le sud du Liban malgré les annonces officielles

Infrastructures militaires, réarmement iranien et soupçons de coopération interne

Malgré les déclarations publiées aujourd’hui au Liban, les faits sur le terrain restent inchangés : une infrastructure militaire étendue du Hezbollah demeure active au sud du fleuve Litani. L’objectif stratégique de désarmer le Hezbollah dans le sud du Liban est loin d’être atteint, comme en témoignent des images et des vidéos récentes montrant des positions, des arsenaux et des mouvements opérationnels de l’organisation.

Israël reconnaît la décision du gouvernement libanais de s’attaquer au désarmement du Hezbollah ainsi que certains efforts déployés par les Forces armées libanaises (LAF) dans ce cadre. Ces efforts demeurent toutefois limités. Le Hezbollah continue de se réarmer avec le soutien direct de l’Iran, à un rythme plus rapide que celui de son désarmement, contexte souligné par l’arrivée aujourd’hui au Liban du ministre iranien des Affaires étrangères.

Coopérations problématiques et opérations israéliennes

Il est en outre regrettable de constater l’existence de cas de coopération entre certains éléments des LAF et le Hezbollah, ce qui fragilise les engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu. Il convient de souligner que les frappes des Forces de défense d’Israël (FDI) contre le Hezbollah ne retardent pas l’objectif de désarmement de l’organisation ; au contraire, elles y contribuent, en dégradant ses capacités militaires et ses chaînes logistiques.

Israël attend que les efforts des LAF pour désarmer le Hezbollah se poursuivent au sud du Litani ainsi que dans toutes les autres régions du Liban, en pleine conformité avec l’accord de cessez-le-feu.Hezbollah demeure armé dans le sud du Liban malgré les annonces officielles

Infrastructures militaires, réarmement iranien et soupçons de coopération interne

Malgré les déclarations publiées aujourd’hui au Liban, les faits sur le terrain restent inchangés : une infrastructure militaire étendue du Hezbollah demeure active au sud du fleuve Litani. L’objectif stratégique de désarmer le Hezbollah dans le sud du Liban est loin d’être atteint, comme en témoignent des images et des vidéos récentes montrant des positions, des arsenaux et des mouvements opérationnels de l’organisation.

Israël reconnaît la décision du gouvernement libanais de s’attaquer au désarmement du Hezbollah ainsi que certains efforts déployés par les Forces armées libanaises (LAF) dans ce cadre. Ces efforts demeurent toutefois limités. Le Hezbollah continue de se réarmer avec le soutien direct de l’Iran, à un rythme plus rapide que celui de son désarmement, contexte souligné par l’arrivée aujourd’hui au Liban du ministre iranien des Affaires étrangères.

Coopérations problématiques et opérations israéliennes

Il est en outre regrettable de constater l’existence de cas de coopération entre certains éléments des LAF et le Hezbollah, ce qui fragilise les engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu. Il convient de souligner que les frappes des Forces de défense d’Israël (FDI) contre le Hezbollah ne retardent pas l’objectif de désarmement de l’organisation ; au contraire, elles y contribuent, en dégradant ses capacités militaires et ses chaînes logistiques.

Israël attend que les efforts des LAF pour désarmer le Hezbollah se poursuivent au sud du Litani ainsi que dans toutes les autres régions du Liban, en pleine conformité avec l’accord de cessez-le-feu.