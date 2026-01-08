Alep en flammes : les Kurdes abandonnés dans le silence du monde

Crise à Alep : Les attaques contre les zones kurdes provoquent des milliers de déplacés en janvier 2026

Dernière mise à jour (8 janvier 2026)

La violence à Alep s’est intensifiée depuis le 6 janvier 2026, avec des affrontements entre les forces du gouvernement transitoire syrien (dirigé par Ahmad al-Sharaa, ex-HTS) et les Forces démocratiques syriennes (FDS), à majorité kurde. Les quartiers kurdes de Sheikh Maqsoud et Ashrafiyeh sont au cœur des combats, avec des bombardements, un couvre-feu imposé par l’armée syrienne et des dizaines de morts (au moins 20 civils confirmés). Environ 30 000 personnes ont été déplacées, selon l’ONU et des observateurs indépendants.

Le gouvernement syrien a déclaré ces quartiers « zones militaires fermées » et accuse les FDS d’avoir déclenché les attaques ; les FDS dénoncent des bombardements indiscriminés contre les civils. Cette crise menace le fragile accord d’intégration des FDS dans l’armée nationale signé en 2025.

Sources : Reuters, BBC, Al Jazeera, AP News, UN OCHA, Kurdistan24 (mises à jour jusqu’au 8 janvier 2026).

Réactions internationales : Qui s’est positionné en faveur des Kurdes ?

La réponse mondiale reste prudente et limitée. À ce jour, seuls deux pays ont émis des déclarations publiques claires en défense des Kurdes et en alertant la communauté internationale :

• Royaume-Uni : A exprimé une « profonde préoccupation » face à la violence à Alep, appelant à une désescalade immédiate, à la protection des civils et au dialogue (déclaration officielle du Foreign Office, citée par Kurdistan24).

• Israël : Le Ministre des Affaires étrangères d’Israël, Gideon Sa’ar (leader du parti Nouvelle Espérance), a publié une condamnation forte et directe des attaques du régime syrien contre la minorité kurde. Dans un post sur X, il a déclaré :

« Les attaques des forces du régime syrien contre la minorité kurde dans la ville d’Alep sont graves et dangereuses.

La communauté internationale en général, et l’Occident en particulier, doit une dette d’honneur aux Kurdes qui ont combattu avec bravoure et succès contre l’EI.

La répression systématique et meurtrière des diverses minorités de Syrie contredit les promesses d’une « nouvelle Syrie ».

Le silence de la communauté internationale conduira à une escalade de la violence par le régime syrien. »

Cette déclaration de Gideon Sa’ar (ministre des Affaires étrangères en fonction depuis novembre 2024) est l’une des voix les plus explicites en défense des Kurdes.

Les autres pays (États-Unis, France, Allemagne, UE) n’ont pas encore émis de prises de position publiques claires sur cette crise récente.

La situation reste très volatile.

