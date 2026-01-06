Les crimes du régime de Nicolás Maduro
Pourquoi les dictateurs ne sont jamais jugés dans leur propre pays
Il est profondément regrettable que Nicolás Maduro n’ait jamais pu – et ne pourra probablement jamais – être jugé par une justice indépendante dans son propre pays, le Venezuela. Tel est le propre des dictatures : elles annihilent systématiquement l’indépendance du pouvoir judiciaire, intimident les magistrats, contrôlent l’Assemblée nationale et répriment toute voix dissidente pour garantir une impunité totale sur le territoire national.
Au 6 janvier 2026, après son arrestation par les États-Unis et sa comparution devant un tribunal fédéral de New York pour des charges de narco-terrorisme, cette réalité reste intacte. Maduro fait face à la justice américaine pour une partie seulement de ses actes (trafic de drogue), mais les crimes contre l’humanité commis contre le peuple vénézuélien restent, pour l’instant, sans jugement national. Les victimes attendent toujours une justice complète, idéalement dans leur pays – ce que le régime a rendu impossible pendant plus de dix ans.
Liste exhaustive des principaux crimes et délits attribués à Nicolás Maduro et à son régime
- Crimes contre l’humanité (persécution politique systématique, détentions arbitraires massives, torture, disparitions forcées, meurtres).
La Mission internationale indépendante d’établissement des faits de l’ONU a documenté depuis 2020 un schéma systématique constituant des crimes contre l’humanité. Ces actes se sont intensifiés après l’élection contestée de juillet 2024.• Rapport ONU (Mission d’établissement des faits) : https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/index
• Rapport ONU décembre 2025 sur la Garde nationale bolivarienne : https://news.un.org/en/story/2025/12/1166565
• Enquête CPI (ouverte depuis 2021) : https://www.icc-cpi.int/venezuela-i
- Exécutions extrajudiciaires
Des milliers de morts lors d’opérations de sécurité (FAES, GNB, colectivos), souvent qualifiées d’exécutions par l’ONU et les ONG. Répression post-électorale 2024 particulièrement violente.• Rapport ONU 2020-2023 (exécutions par les FAES) : https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/09/venezuela-un-report-urges-accountability-crimes-against-humanity
• Human Rights Watch (répression post-électorale) : https://www.hrw.org/news/2025/04/30/venezuela-brutal-crackdown-elections
- Torture et violences sexuelles systématiques
Pratiquée par le SEBIN, la DGCIM et la Garde nationale : électrocutions, asphyxie, viols, coups. Documentée sur plus d’une décennie, y compris sur des mineurs en 2024.• Amnesty International (torture sur mineurs post-2024) : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/11/venezuela-tortura-abusos-contra-ninos-ninas/
• Rapport ONU 2025 : https://news.un.org/en/story/2025/12/1166565
- Détentions arbitraires et disparitions forcées
Des milliers d’opposants, journalistes et manifestants détenus sans procès, souvent incommunicado.• Amnesty International (rapport annuel) : https://www.amnesty.org/en/location/americas/south-america/venezuela/report-venezuela/
• Human Rights Watch 2025 : https://www.hrw.org/news/2025/07/28/venezuela-political-persecution-a-year-after-elections
- Répression violente des manifestations
Usage excessif de la force lors des protestations de 2014, 2017, 2019 et surtout 2024-2025.• Human Rights Watch (répression post-électorale 2024) : https://www.hrw.org/news/2024/12/16/venezuela-intensified-repression-after-presidential-elections
- Narco-terrorisme et trafic de drogue
Accusations du Département de la Justice américain (2020, toujours actives) : collaboration avec les FARC, importation de tonnes de cocaïne. Maduro comparaît actuellement à New York pour ces charges.• Acte d’accusation DOJ (2020, base du procès actuel) : https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros…
• Actualités récentes (comparution janvier 2026) : https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/1/6/…
- Corruption massive
Détournement de milliards via PDVSA, le programme CLAP et l’or.• Trésor américain (réseaux de corruption CLAP) : https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741
• Rapport Transparencia Venezuela (PDVSA-Crypto) : https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2024/03/…
Le régime rejette toutes ces accusations, les qualifiant de « campagne impérialiste ». Pourtant, l’impunité qu’il a instaurée au Venezuela montre le mécanisme classique des dictatures : en détruisant la justice nationale, elles obligent le monde extérieur à intervenir. Aujourd’hui, Maduro répond enfin devant un tribunal, mais uniquement pour une partie de ses crimes – et pas devant son propre peuple.