Plaintes multiples contre Francesca Albanese : les citoyens européens invités à saisir les autorités compétentes

Fév 13, 2026
Les récentes déclarations publiques haineuses de la rapporteure spéciale de l’ONU Francesca Albanese continuent de provoquer de vives réactions en Europe et sont susceptibles de qualifications pénales. Plusieurs responsables politiques, juristes et observateurs estiment que ces propos, largement diffusés en France et dans l’Union européenne, soulèvent des questions sérieuses de responsabilité institutionnelle et des troubles à l’ordre public.

Les propos haineux de Madame Francesca Albanese peuvent être dénoncés en ces termes :

Comment saisir la justice française ou les autorités compétentes de lanquakification oénale des propos de Francesca Albanese ?

Dans un contexte international marqué par des tensions politiques et médiatiques fortes, certains citoyens européens souhaitent comprendre comment saisir les autorités françaises lorsqu’ils estiment que des propos publics diffusés en France pourraient relever de la loi sur la liberté de la presse ou troubler l’ordre public.

Voici un guide strictement informatif sur les démarches possibles.

1. Peut-on saisir la justice française sans être résident en France ?

Oui.

Tout citoyen d’un État membre de l’Union européenne peut adresser un signalement au procureur de la République en France, même s’il réside à l’étranger, dès lors que :

  • les propos sont accessibles en France (médias, réseaux sociaux, diffusion en ligne)
  • ou qu’ils peuvent produire des effets sur le territoire français.

Il s’agit alors d’un signalement et non d’une plainte avec constitution de partie civile, sauf préjudice personnel direct.

2. À qui adresser le signalement ?

Parquet de Paris

Pôle national de lutte contre la haine en ligne

Adresse postale :

Monsieur le Procureur de la République

Tribunal judiciaire de Paris

Parquet de Paris – Pôle national de lutte contre la haine en ligne

4 boulevard du Palais

75055 Paris Cedex 01

France

📧 Signalement en ligne

Plateforme officielle :

https://www.internet-signalement.gouv.fr

Cette plateforme permet de signaler des contenus publics accessibles en France.

3. Autres autorités pouvant être saisies

Ministère de la Justice

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

France

https://www.justice.fr

Défenseur des droits

Libre réponse 71120

75342 Paris Cedex 07

France

https://www.defenseurdesdroits.fr

Quai d’Orsay (Affaires étrangères)

37 quai d’Orsay

75007 Paris

France

https://www.diplomatie.gouv.fr

4. Instances internationales

Haut-Commissariat aux droits de l’homme (ONU)

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10

Suisse

https://www.ohchr.org

Bureau de l’éthique des Nations Unies

https://www.un.org/en/ethics

