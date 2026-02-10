SCANDALE EN IRAN : Nobel de la Paix Narges Mohammadi condamnée à 7,5 ans de prison supplémentaires et exil – Son avocat Mostafa Nili dévoile les détails choc !

Résumé : L’activiste iranienne des droits humains et lauréate du Prix Nobel de la Paix 2023, Narges Mohammadi, a écopé d’une nouvelle peine de sept ans et demi de prison, assortie d’exil et d’interdiction de voyage. Son avocat, Mostafa Nili, a annoncé ce verdict le 8 février 2026, dénonçant la répression continue contre les dissidents en Iran. Indignation mondiale face à cette nouvelle condamnation.

L’avocat iranien éminent des droits humains Mostafa Nili a révélé cette nouvelle condamnation de sa cliente Narges Mohammadi via les réseaux sociaux. Le Tribunal révolutionnaire a prononcé :

Six ans de prison pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale »

pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale » Un an et demi pour « propagande contre le régime »

pour « propagande contre le régime » Deux ans d’exil interne à Khosf (province du Khorasan)

Deux ans d’interdiction de sortie du territoire

Nili a pu s’entretenir avec Mohammadi par téléphone depuis son centre de détention à Machhad, mais la communication a été brutalement interrompue alors qu’elle commençait à décrire son arrestation.

Comment s’est déroulée l’arrestation ?

Les autorités ont arrêté Mohammadi le 12 décembre 2025, lors d’une cérémonie commémorative