SCANDALE EN IRAN : Nobel de la Paix Narges Mohammadi condamnée à 7,5 ans de prison supplémentaires et exil – Son avocat Mostafa Nili dévoile les détails choc !

Fév 10, 2026
Résumé : L’activiste iranienne des droits humains et lauréate du Prix Nobel de la Paix 2023, Narges Mohammadi, a écopé d’une nouvelle peine de sept ans et demi de prison, assortie d’exil et d’interdiction de voyage. Son avocat, Mostafa Nili, a annoncé ce verdict le 8 février 2026, dénonçant la répression continue contre les dissidents en Iran. Indignation mondiale face à cette nouvelle condamnation.

Narges Mohammadi, activiste iranienne et lauréate du Prix Nobel de la Paix 2023

L’avocat iranien éminent des droits humains Mostafa Nili a révélé cette nouvelle condamnation de sa cliente Narges Mohammadi via les réseaux sociaux. Le Tribunal révolutionnaire a prononcé :

  • Six ans de prison pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale »
  • Un an et demi pour « propagande contre le régime »
  • Deux ans d’exil interne à Khosf (province du Khorasan)
  • Deux ans d’interdiction de sortie du territoire

Mostafa Nili, avocat iranien des droits humains

Nili a pu s’entretenir avec Mohammadi par téléphone depuis son centre de détention à Machhad, mais la communication a été brutalement interrompue alors qu’elle commençait à décrire son arrestation.

Comment s’est déroulée l’arrestation ?

Les autorités ont arrêté Mohammadi le 12 décembre 2025, lors d’une cérémonie commémorative

