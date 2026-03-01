Pourquoi la France n’est-elle ni prévenue ni impliquée dans la plus grande épopée libératrice du XXIᵉ siècle ?

Le 28 février 2026, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël, dans un concert de volonté implacable, déclenchèrent l’opération qui scella le destin du régime des mollahs. Frappes massives, chirurgicales, inexorables sur Téhéran, Natanz, Fordow, les arsenaux de missiles, les quartiers généraux du Hezbollah et des Houthis : en quelques heures, Trump et Netanyahou accomplirent ce que l’Occident pusillanime avait différé durant vingt années. Ils frappèrent au cœur même de la théocratie terroriste qui, depuis des décennies, irrigue le djihad mondial de son venin. C’est la plus grande épopée libératrice depuis la chute du mur de Berlin. Et la France ? « Ni prévenue ni impliquée. » Ainsi fut-il prononcé.

Analyse sémantique : Macron, offensé, réprouve… et emprunte la sémantique de la responsabilité objective « impliquée »

La formule qu’Emmanuel Macron laissa tomber le 28 février, à l’ouverture du Conseil de défense et de sécurité nationale, demeure un joyau de langue présidentielle, tout à la fois glacé et chargé d’une rage contenue :

« La France n’a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d’ailleurs l’ensemble des pays de la région et nos alliés. »

Le ni… ni… constitue une double négation absolue, presque enfantine dans son dépit, qui trahit le président piqué au vif, tel un enfant que l’on aurait exclu de la table des grands. Point de « nous n’étions pas pleinement informés », mais bien : zéro information, zéro participation. C’est le cri du cœur de celui qui se sait relégué.

« Prévenue » : verbe diplomatique par excellence, qui sous-entend avec une amertume palpable : « Trump et Bibi ne daignèrent même pas m’accorder un coup de fil de simple courtoisie. » Humiliation suprême pour celui qui se rêvait encore « leader européen ».

« Impliquée » : ici réside le trait de génie involontaire. Macron emprunte sciemment la sémantique juridique de la responsabilité objective du droit civil : l’on est responsable du dommage par le seul fait d’être « impliqué » dans la chaîne causale, fût-ce sans faute intentionnelle. Il ne dit point « nous n’avons point participé activement ». Il affirme : nous ne portons aucune implication, fût-elle passive, logistique, de renseignement ou de simple complaisance. C’est le déni absolu. Il se couvre ainsi juridiquement et pénalement : « Si l’Iran veut se venger, qu’il ne se tourne point vers nous. »

En une seule période, Macron passe de la vexation personnelle à la réprobation morale (« c’est dangereux, il faut la diplomatie »), tout en se lavant les mains à la manière de Ponce Pilate. Classique macronien : posture de grandeur proclamée, fuite des responsabilités et victimisation érigée en art.

Pourquoi nul n’informe plus Macron ? Parce que la Macronie, c’est Saadé, le Hezbollah et les affaires

La raison véritable, que les grands organes de presse se gardent bien d’énoncer clairement, crève pourtant les yeux depuis des années.

Rodolphe Saadé, président-directeur général de CMA CGM, troisième armateur mondial, Franco-Libanais de naissance, intime de longue date d’Emmanuel Macron, fut élevé officier de la Légion d’honneur par le président lui-même le 26 février 2026 – veille exacte des frappes – lors d’une cérémonie intime à l’Élysée, en présence de cent soixante-quinze invités triés sur le volet, sans qu’aucune photographie officielle ne fût autorisée. Le synchronisme est parfait.

Les faits, établis de longue date par Georges Malbrunot dans Le Figaro, par Ynet, Enab Baladi et Intelligence Online :

• Après l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, Macron s’y rend… accompagné de Saadé. Or, ladite explosion était due aux stocks de dynamite entreposés ce que nul n’ignorait.

• Le pacte présumé est limpide : la France consent à garder le silence sur les arsenaux du Hezbollah entreposés dans le port (et sur son rôle cardinal dans le trafic de captagon, d’armes et de drogue qui alimente le djihad). En contrepartie, CMA CGM rafle le contrat de reconstruction du marché du port ainsi que l’exploitation du terminal à conteneurs (2022, pour dix ans, pour des centaines de millions d’euros).

• Saadé opère également à Lattaquié en Syrie, fief d’Assad, du Hezbollah et de l’Iran, et à Tripoli au nord du Liban.

• Le port de Beyrouth demeure, chacun le sait – services occidentaux, services israéliens, Libanais eux-mêmes –, un hub logistique essentiel du Hezbollah.

Conséquence immédiate en 2026 : une guerre ouverte contre l’Iran signifie la possible fermeture du détroit d’Ormuz ou l’explosion des primes d’assurance – catastrophe existentielle pour CMA CGM et ses sept cents navires qui empruntent les routes Asie-Europe via le Golfe. Dès le soir du 28 février, le groupe publie un communiqué sans équivoque : « Tous nos navires dans le Golfe prennent shelter immédiatement. »

Macron ne peut soutenir l’épopée libératrice. Soutenir les frappes reviendrait à torpiller les intérêts de son ami milliardaire, celui-là même qui lui fournit une partie essentielle de son écosystème médiatique (BFMTV, RMC, La Provence, La Tribune) et de son influence. Saadé est la colonne vertébrale économique et médiatique du macronisme.

Et l’on saisit ici la dimension ultime, presque testamentaire, de cette emprise maritime. Car il n’est point fortuit que cette toile ne se limite pas à la seule CMA CGM. MSC, premier armateur mondial, contrôlé par la famille Aponte, entretient des liens étroits et anciens avec le cœur même du pouvoir macronien, notamment par l’intermédiaire d’Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée, dont la famille et les réseaux professionnels ont toujours été étroitement associés à ces sphères du shipping international. CMA CGM et MSC constituent ainsi, dans l’esprit de la macronie, la sortie par le haut prévue pour l’après-Élysée : si le projet européen de Macron venait à faire naufrage sous le poids de ses contradictions et de ses échecs accumulés, ces deux empires océaniques offriraient aux fidèles du régime les sinécures les plus fastueuses, les sièges dans des conseils d’administration opulents, les retraites dorées à l’abri des tempêtes politiques et des alternances. La mer, refuge ultime des puissants en perdition, deviendrait alors le havre où la macronie, une fois l’Élysée quitté, continuerait à régner par procuration. Telle est la sublime porte de la Macronie :

Régner sur les mers tel Neptune en réalisant la fusion-acquisition CGM-MSC

Trump et Netanyahou le savent parfaitement. Pourquoi prévenir un président dont l’entourage est structurellement lié à l’axe Iran-Hezbollah par le truchement des ports, et dont l’avenir même repose sur ces mêmes armateurs ? Pourquoi courir le risque d’une fuite ? Ils ont choisi la seule option rationnelle : la France n’existe plus en tant qu’allié fiable. Elle est devenue une simple succursale de shipping franco-libano-italo-suisse compromise.économique et médiatique du macronisme.

Ni digne de confiance, Ni neutre

La France de Macron n’a point été prévenue parce qu’elle n’est plus digne de confiance.

Elle n’est point impliquée parce que son président a choisi, depuis 2020, le camp des affaires Saadé plutôt que celui de la civilisation.

« Ni prévenue ni impliquée » n’est pas une déclaration de neutralité.

C’est l’aveu public d’un déclassement volontaire.

C’est la phrase d’un homme qui préfère protéger le portefeuille de son oligarque lié au Hezbollah plutôt que de participer à l’éradication du cancer iranien.

Tandis que les F-35 américains et israéliens libèrent le Moyen-Orient, la France regarde ailleurs, offensée, pour ne point froisser son grand porteur maritime.

Telle est la « souveraineté européenne » version Macron en 2026 : être spectateur de l’Histoire… et s’en glorifier.

La plus grande épopée libératrice du siècle s’accomplit sans nous.

Et c’est précisément ce que Macron mérite et non la France.

Sources vérifiiées

Remise de la Légion d’honneur à Rodolphe Saadé (26 février 2026)

• Le Marin / Ouest-France (article officiel avec discours de Macron)

https://lemarin.ouest-france.fr/shipping/emmanuel-macron-a-rodolphe-saade-pdg-de-cma-cgm-vous-avez-toujours-une-idee-davance-sur-votre-epoque-b9a2102a-1363-11f1-b716-b464f6755d91

• Challenges (coulisses, liste invités, photos)

https://www.challenges.fr/entreprise/rodolphe-saade-promu-officier-de-la-legion-dhonneur-discours-de-macron-invites-de-premier-plan-dans-les-coulisses-de-la-ceremonie_641152

• LinkedIn Thibaud Teillard (discours intégral)

https://fr.linkedin.com/posts/thibaud-teillard-2205b8159_emmanuel-macron-%C3%A0-rodolphe-saad%C3%A9-pdg-de-activity-7432925019032195073-vLtF

• Mondafrique (photo Charles Kushner à la cérémonie)

https://mondafrique.com/limage-du-jour/usa-france-reception-entre-amis-a-lelysee/

2. Communiqué CMA CGM – navires dans le Golfe (28 février 2026)

• Marine & Océans (texte intégral AFP)

https://marine-oceans.com/actualites/cma-cgm-demande-a-tous-ses-navires-dans-le-golfe-de-se-mettre-a-labri-et-suspend-le-passage-par-le-canal-de-suez/

• Boursorama / Reuters

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/cma-cgm-a-dit-avoir-indique-a-ses-navires-se-trouvant-a-proximite-du-golfe-persique-de-se-mettre-a-labri-85d4d062c3d3f7b6f1c8f74165543ad0

• Times of Israel (version française)

https://fr.timesofisrael.com/liveblog_entry/cma-cgm-demande-a-tous-ses-navires-dans-le-golfe-de-se-mettre-a-labri-et-suspend-le-passage-par-le-canal-de-suez/

3. Liens historiques Rodolphe Saadé / Hezbollah / Port de Beyrouth (allégations journalistiques documentées)

• Ynet News (Georges Malbrunot, Le Figaro – deal présumé 2020)

https://www.ynetnews.com/article/hysn3sfe1g

• Intelligence Online (mars 2022 – collusion présumée)

https://www.intelligenceonline.com/europe-russia/2022/03/02/cma-cgm-targetted-by-allegations-of-collusion-with-hezbollah,109737363-gra

• Alestiklal (rapport sur le deal Beyrouth)

https://www.alestiklal.net/en/article/a-corrupt-deal-between-hezbollah-and-france-exposed-by-lebanons-postal-services

• The Tahrir Institute (contexte 2022)

https://timep.org/2022/07/26/why-the-beirut-port-deal-with-cma-cgm-is-business-as-usual/

• Washington Institute (2021)

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/french-german-proposals-rebuild-beirut-port-policy-implications