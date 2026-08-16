Illustration éditoriale — IA générative accessible à tous.

ChatGPT devient gratuit ET illimité : ce qui change vraiment (et ce qui ne change pas)

En bref — Depuis la semaine du 10 août 2026, le ChatGPT gratuit n’a plus de compteur de messages. OpenAI a placé dans sa version gratuite un modèle récent, GPT-5.6 « Luna », auparavant réservé aux abonnés payants (environ 23 €/mois). Concrètement : vous pouvez discuter autant que vous voulez, sans carte bancaire. Mais tout n’est pas illimité — on fait le tri.

Qu’est-ce qui a changé, exactement ?

Le 6 août 2026, OpenAI a annoncé la suppression de la limite de messages sur le ChatGPT gratuit. Fini, donc, le fameux plafond qui vous coupait en pleine conversation (autour de 10 messages, puis 25 messages toutes les 3 heures plus tôt cette année). À la place, le modèle par défaut des comptes gratuits devient GPT-5.6 « Luna », une IA récente et plus fiable. Le déploiement a commencé la semaine du 10 août et se fait progressivement, sans qu’il y ait besoin de payer ni même d’entrer une carte bancaire.

C’est quoi, GPT-5.6 « Luna » ?

Luna, c’est la version « rapide et économique » de la dernière génération d’OpenAI (la famille GPT-5.6, sortie le 9 juillet 2026). Elle est conçue pour répondre vite tout en coûtant peu à faire tourner — ce qui explique pourquoi OpenAI peut se permettre de l’offrir sans limite. Bonne nouvelle côté fiabilité : OpenAI annonce 62 à 68 % d’erreurs factuelles en moins que la génération précédente. Les abonnés payants, eux, gardent accès à un modèle plus musclé, GPT-5.6 « Sol ».

Attention : « illimité » ne veut pas dire « tout est gratuit »

C’est le point à retenir. L’illimité concerne le texte : poser des questions, écrire, résumer, coder, traduire, brainstormer. En revanche, plusieurs fonctions restent limitées ou réservées au payant : l’upload de fichiers, la génération d’images et DALL-E 3. OpenAI a aussi prévu des garde-fous contre les abus et de nouvelles protections pour les adolescents. Bref, pour discuter au quotidien c’est open bar ; pour les usages avancés, la version payante garde ses arguments.

Pourquoi maintenant ? Une vague d’IA en pleine effervescence

Cette annonce ne sort pas de nulle part. Entre le 1er et le 6 août 2026, pas moins de huit modèles d’IA ont été lancés par six éditeurs différents (DeepSeek, Alibaba, Black Forest Labs, Meta, OpenAI et xAI). La concurrence est féroce, et le gratuit est devenu le nouveau champ de bataille. En rendant son offre illimitée, OpenAI met la pression sur tout le monde.

Et les alternatives gratuites, alors ?

Vous n’êtes pas obligé de ne jurer que par ChatGPT. Côté français, Mistral Le Chat propose une version gratuite quasi illimitée, hébergée en France et conforme au RGPD — un argument de poids pour la confidentialité. Google Gemini (avec son modèle 2.0 Flash) est réputé pour sa générosité en gratuit. Claude d’Anthropic reste une référence pour la qualité de rédaction. Et des services comme Yiaho, 100 % français, misent sur le gratuit sans même créer de compte. De quoi comparer selon vos besoins.

L’IA gratuite, un phénomène de masse

Ce basculement vers le gratuit illimité arrive au moment où l’IA générative explose en France. Selon le Baromètre du numérique 2026 (CREDOC pour l’Arcep, l’Arcom, le CGE et l’ANCT), 48 % des Français utilisent désormais l’IA générative — contre seulement 20 % en 2023. Chez les 18-24 ans, on grimpe à 85 %. Et ChatGPT domine largement, avec 63 % des usages. C’est, tout simplement, la technologie numérique la plus rapidement adoptée en 25 ans de mesure.

Faut-il en profiter ?

Si vous utilisiez déjà ChatGPT gratuitement, la réponse est simple : vous venez de gagner un meilleur modèle et la fin des interruptions, sans rien débourser. Si vous payez l’abonnement uniquement pour éviter le plafond de messages, il peut être temps de vérifier si les fonctions payantes (fichiers, images, usages pro) vous sont vraiment utiles. Et si la confidentialité compte pour vous, jetez un œil aux alternatives européennes.

FAQ

Le ChatGPT gratuit est-il vraiment illimité maintenant ?

Oui pour le texte : plus de plafond de messages, sans carte bancaire. Mais l’upload de fichiers, la génération d’images et DALL-E 3 restent limités, et des garde-fous anti-abus existent.

Quel modèle j’utilise gratuitement ?

GPT-5.6 « Luna », un modèle récent et rapide d’OpenAI, avant réservé au payant. Les abonnés Plus et Pro gardent GPT-5.6 « Sol », plus puissant.

Quelles sont les meilleures alternatives gratuites ?

Mistral Le Chat (français, quasi illimité, RGPD), Google Gemini (généreux), Claude (qualité de rédaction) et Yiaho (français, sans inscription). À comparer selon vos besoins et votre exigence de confidentialité.

Où est le piège ?

« Illimité » ne concerne que le texte. Les fonctions avancées (fichiers, images, DALL-E 3) restent limitées ou payantes, et l’offre est encadrée par des garde-fous anti-abus.

Par Patrick Lancier



