Liban : 11 morts dans une frappe israélienne, un chef du Hezbollah tué

Illustration éditoriale (représentation stylisée, non documentaire).

Une frappe israélienne menée dans la nuit du 14 au 15 août 2026 dans le sud du Liban a tué un commandant du Hezbollah, selon l’armée israélienne, et onze personnes au total selon les autorités libanaises. Voici ce que l’on sait, calmement et point par point.

À retenir

Israël affirme avoir tué Ali Samir Al-Haj Hassan , un commandant de l’unité d’élite du Hezbollah (la Force al-Radwan).

, un commandant de l’unité d’élite du Hezbollah (la Force al-Radwan). Le ministère libanais de la Santé fait état de onze morts , dont des enfants et des femmes.

fait état de , dont des enfants et des femmes. Israël dit avoir riposté à une attaque de drone du Hezbollah ayant blessé trois de ses soldats.

du Hezbollah ayant blessé trois de ses soldats. C’est l’épisode le plus grave depuis la trêve du 20 juin.

Que s’est-il passé ?

Dans la nuit de vendredi à samedi, l’armée israélienne (Tsahal) a frappé plusieurs endroits du sud du Liban. Deux localités ont été touchées : Ansar, au nord de la ville de Tyr, et Deir Zahrani, près de Nabatieh. Ces frappes ont eu lieu au Liban — et non en Syrie.

Selon Tsahal, l’objectif était un responsable militaire du Hezbollah, Ali Samir Al-Haj Hassan, présenté comme un commandant de bataillon de la Force al-Radwan, l’unité la plus entraînée du mouvement. L’armée israélienne affirme l’avoir tué, ainsi que « plusieurs autres membres » du groupe.

Combien de victimes ?

D’après le ministère libanais de la Santé, le bilan est d’au moins onze morts, parmi lesquels trois enfants et deux femmes. Le détail communiqué par Beyrouth : sept personnes tuées à Ansar (dans une maison, selon les autorités libanaises) et quatre à Deir Zahrani. Plusieurs personnes ont aussi été blessées.

Israël a reconnu que des civils avaient été tués. L’armée affirme qu’il s’agissait de proches du commandant visé et accuse le Hezbollah de s’être servi d’eux comme « boucliers humains ». C’est une accusation israélienne, que le Liban conteste : le Premier ministre libanais assure que le bâtiment frappé à Ansar était une habitation, pas une cible militaire.

Pourquoi cette frappe ?

Israël la présente comme une riposte. Selon Tsahal, un drone piégé lancé par le Hezbollah a explosé vers 2h30 près de ses soldats, sur la crête d’Ali Taher, blessant grièvement un officier et deux militaires. L’armée israélienne dit que le Hezbollah a « violé le cessez-le-feu » en attaquant ses troupes. Le Hezbollah, de son côté, a promis une réponse.

Comment ont réagi les responsables ?

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a dénoncé une « escalade » et écrit que « les enfants et femmes tués n’étaient pas des cibles militaires ». Le président Joseph Aoun y a vu un « message clair » à quelques jours de négociations avec Israël. Le Hezbollah a menacé d’une « riposte appropriée » et appelé Beyrouth à cesser des pourparlers qu’il juge « humiliants ». Côté israélien, l’ambassadeur aux États-Unis, Yechiel Leiter, a mis en garde le Liban contre un abandon des négociations.

Pourquoi c’est important ?

Depuis le 20 juin, une trêve fragile est censée limiter les affrontements entre Israël et le Hezbollah. Cette frappe est le bilan le plus meurtrier depuis cette date. Elle intervient juste avant une nouvelle série de discussions parrainées par les États-Unis. La question qui se pose désormais : la trêve va-t-elle tenir ?

FAQ

Qui a été tué ?

Selon l’armée israélienne, un commandant du Hezbollah, Ali Samir Al-Haj Hassan, de la Force al-Radwan. Selon le ministère libanais de la Santé, onze personnes au total, dont des enfants et des femmes présentées comme sa famille.

Où et quand ?

Dans le sud du Liban, à Ansar et Deir Zahrani (région de Nabatieh), dans la nuit du 14 au 15 août 2026.

Pourquoi Israël a-t-il frappé ?

Tsahal dit avoir riposté à une attaque de drone du Hezbollah ayant blessé trois de ses soldats. Le Liban conteste que le site frappé à Ansar était une cible militaire.

Quelles conséquences ?

C’est le bilan le plus lourd depuis la trêve du 20 juin. Le Hezbollah menace de répliquer et les négociations avec Israël sont sous tension.

Par Patrick Lancier — publié le 16 août 2026