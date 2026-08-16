Piratage des impôts : 678 000 contribuables dans le viseur, ce qu’il faut savoir

Le fisc français s’est fait pirater. La DGFiP a reconnu le 13 août 2026 un accès illégitime à ses systèmes, avec à la clé le vol de données fiscales de centaines de milliers de particuliers et de professionnels. Bonne nouvelle : votre espace impots.gouv.fr n’est pas touché. Mauvaise nouvelle : les arnaques par mail vont se multiplier. Voici l’essentiel, sans jargon.

TL;DR Un pirate surnommé ZeroBytes a revendiqué le 12 août le vol de 678 438 lignes de données fiscales.

a revendiqué le 12 août le vol de de données fiscales. Le fisc confirme l’intrusion (fin juin 2026, par usurpation d’identité) mais n’a pas encore validé le nombre exact de victimes.

(fin juin 2026, par usurpation d’identité) mais de victimes. Données concernées côté particuliers : nom, adresse, revenu fiscal de référence et taux de prélèvement à la source .

et . impots.gouv.fr n’a pas été piraté : pas besoin de changer votre mot de passe en catastrophe.

: pas besoin de changer votre mot de passe en catastrophe. Le vrai danger, c’est le phishing. Méfiance maximale sur les mails « impôts ».

Ce qui s’est passé

Le 12 août, sur un forum cybercriminel, un hacker au pseudo ZeroBytes affirme avoir aspiré 678 438 lignes de données à la Direction générale des Finances publiques — l’administration qui gère nos impôts. Le lendemain, Bercy confirme : il y a bien eu un accès illégitime à son système d’information, remontant à fin juin 2026.

Le plus surprenant, c’est la méthode. Pas de faille logicielle spectaculaire, pas de rançongiciel : une simple usurpation d’identité. En clair, quelqu’un s’est fait passer pour un utilisateur autorisé et a pu interroger un outil interne. L’accès a été coupé dès fin juin, mais des données avaient déjà été consultées et extraites.

Quelles données sont concernées ?

Selon l’analyse des fichiers par la plateforme spécialisée FrenchBreaches, on trouve pour les particuliers : identité, date et lieu de naissance, adresse, situation familiale et nombre de parts, mais aussi deux infos vraiment sensibles — le revenu fiscal de référence (combien vous gagnez, en gros) et le taux de prélèvement à la source. Pour les professionnels, c’est plus léger (raison sociale, SIREN, adresse), souvent déjà public.

Un point important : le chiffre de 678 000 vient des fichiers du pirate, pas d’un décompte officiel. La DGFiP dit encore travailler à établir le périmètre exact. Une seconde revendication, non confirmée, évoque en plus des données cadastrales (qui possède quel bien) — potentiellement des centaines de milliers à deux millions de personnes selon les sources.

Faut-il paniquer ? Non. Faut-il faire attention ? Oui.

Inutile de changer votre mot de passe impots.gouv.fr en urgence : le site et votre espace personnel n’ont pas été compromis. Le risque réel est ailleurs. Avec votre nom, votre adresse et vos infos fiscales, un escroc peut vous envoyer un faux mail « remboursement d’impôts » ou « trop-perçu » ultra crédible, parfois en citant des détails exacts. C’est là que se joue l’arnaque des prochaines semaines.

Les 5 réflexes anti-arnaque

Un mail ou SMS « impôts » qui réclame un paiement ou un remboursement : suspect par défaut .

. Ne cliquez jamais sur le lien : tapez vous-même impots.gouv.fr dans le navigateur.

dans le navigateur. Le fisc ne demande jamais vos coordonnées bancaires par mail ou SMS.

vos coordonnées bancaires par mail ou SMS. Activez la double authentification là où c’est possible et surveillez vos comptes.

Si un courrier officiel de la DGFiP vous informe que vous êtes concerné, gardez-le.

Et maintenant ?

La DGFiP a présenté ses excuses et prévoit de contacter individuellement les personnes concernées, par mail ou courrier, à partir de la semaine du 18 août 2026. La CNIL a été saisie, une plainte déposée, et le parquet de Paris a ouvert une enquête via sa section cyber. À suivre, donc.

FAQ

Mes données ont-elles fuité ?

Impossible à confirmer soi-même pour l’instant. La DGFiP contactera directement les personnes concernées à partir de la semaine du 18 août. Les chiffres qui circulent viennent du pirate, pas d’un décompte officiel définitif.

Que risque-t-on ?

Surtout des arnaques par mail (phishing) et des tentatives d’usurpation d’identité. Pas de vol d’argent direct signalé via cet incident, mais une vigilance accrue s’impose.

Que faire tout de suite ?

Rien d’urgent côté mot de passe. En revanche, traitez tout message « impôts » avec méfiance, ne cliquez pas sur les liens, et connectez-vous uniquement en tapant l’adresse officielle.

impots.gouv.fr est-il touché ?

Non. Selon l’administration, le site et les espaces personnels n’ont pas été compromis. L’attaque a visé un outil interne via une usurpation d’identité.

Par Patrick Lancier