Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : pourquoi le Conseil constitutionnel a dit non

Par Patrick Lancier — 15 août 2026

Voulue par l’exécutif et présentée comme la première « majorité numérique » d’Europe, l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans n’aura pas passé le filtre du Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, celui-ci a jugé l’interdiction trop générale et la vérification d’âge trop peu encadrée. Retour, considérant par considérant, sur une censure appelée à faire date.

L’essentiel Le Conseil constitutionnel a censuré (décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026) l’article 1er de la loi interdisant les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans.

Motif n° 1 : atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (art. 11 de la Déclaration de 1789), l’interdiction étant trop générale et privant les parents de tout rôle.

Motif n° 2 : absence de garanties pour la vie privée (art. 2), la vérification d’âge visant aussi les adultes.

Le principe d’une protection des mineurs n’est pas condamné : une nouvelle loi est attendue pour 2027, sous contrainte européenne (DSA, RGPD).

Une loi voulue par l’exécutif, adoptée en plein été

Il est des interdictions que leur générosité même condamne. En prétendant soustraire les plus jeunes aux périls de la vie numérique, le législateur de l’été 2026 avait cru pouvoir dresser, entre les mineurs de quinze ans et les réseaux sociaux, une barrière d’airain ; le Conseil constitutionnel lui rappelle que nulle sollicitude ne dispense de mesure, et que la protection due à l’enfance ne saurait s’ériger en négation des libertés qu’elle invoque.

La loi procédait d’une initiative parlementaire que l’exécutif avait faite sienne. Portée par la députée Laure Miller et appelée de ses vœux par le Président de la République, la proposition « visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » fut définitivement adoptée le 21 juillet 2026, présentée comme l’acte fondateur d’une « majorité numérique » dont la France se voulait pionnière en Europe. Son article 1er insérait, dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un article 6-9 interdisant par principe l’accès des mineurs de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne (cons. 2 et 8). L’interdiction devait s’appliquer dès le 1er septembre 2026 pour les comptes nouveaux, puis le 1er janvier 2027 pour les comptes existants, à charge pour les plateformes de vérifier l’âge de leurs usagers.

Deux saisines venues de la gauche, un seul article en cause

La contestation, chose remarquable, n’émana point de la majorité mais de l’opposition. Le Conseil fut saisi une première fois le 23 juillet 2026 par plus de soixante députés de La France insoumise, conduits par Mathilde Panot, puis le lendemain par plus de soixante députés socialistes, à l’initiative de Boris Vallaud (art. 61, al. 2, de la Constitution). Seul l’article 1er était déféré.

Les requérants faisaient assaut de griefs : une interdiction générale et indifférenciée, ni nécessaire ni proportionnée, méconnaissant la liberté d’expression et de communication (art. 11 de la Déclaration de 1789) et entachée d’incompétence négative ; l’éviction des parents, contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; enfin, une vérification d’âge imposée à tous, y compris aux majeurs, privant de garanties le droit au respect de la vie privée (cons. 3 et 4). Toute la question était de savoir si le législateur pouvait frapper d’une interdiction générale l’accès des mineurs aux réseaux, sans égard à la nature des services, au discernement de l’enfant, au rôle des parents ni aux conditions de la vérification de l’âge. Le Conseil y répond par la négative — tout en épargnant, on va le voir, le principe même d’une protection.

L’accès aux réseaux, une liberté protégée par la Constitution

Le juge pose d’emblée le principe dont tout procède. Se fondant sur l’article 11 de la Déclaration de 1789, il rappelle qu’« eu égard [au] développement généralisé des services de communication au public en ligne [et] à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer » (cons. 6). La formule n’est pas neuve : elle prolonge la jurisprudence des décisions HADOPI (n° 2009-580 DC du 10 juin 2009) et « Avia » (n° 2020-801 DC du 18 juin 2020), qui avaient fait de l’accès aux réseaux la substance même de la liberté, et non son simple accessoire. Dès lors qu’elle « prive ces mineurs de la liberté d’accéder à certains services », l’interdiction « porte atteinte à la liberté d’expression et de communication » (cons. 9).

Le Conseil rappelle ensuite la mesure de son contrôle : parce que cette liberté est « une condition de la démocratie », les atteintes qui lui sont portées « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » (cons. 7). Il reconnaît d’ailleurs au législateur des fins pleinement légitimes : préserver les plus jeunes de l’addiction, de l’isolement, de l’exposition à la pornographie, au harcèlement ou à la fraude met en œuvre « l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » et poursuit « l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public » (cons. 10). Le principe d’une restriction n’encourt, dans son intention, nul reproche.

Une interdiction trop large, une protection mal ciblée

C’est à l’épreuve de la proportionnalité que l’édifice se lézarde. Dans son objet d’abord : renvoyant à la notion de plateforme en ligne de la loi de 2004, l’interdiction atteint indistinctement tout service permettant de se connecter, de communiquer et de partager des contenus, « sans (…) aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis » (cons. 11). Les rares dérogations — encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs, plateformes de logiciels libres — laissent hors champ quantité de services collaboratifs ou ludiques (cons. 12). L’interdiction est ainsi « susceptible de s’appliquer à des services (…) dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs (…) ne sont pas établis » (cons. 13).

Dans sa portée ensuite : frappant sans nuance tous les mineurs de moins de quinze ans, la loi « ne donne lieu à aucune appréciation particulière du risque » selon l’âge, la maturité ou la situation familiale (cons. 16), et surtout n’offre aux titulaires de l’autorité parentale aucune faculté de « lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services » (cons. 15). Ce caractère absolu emporte la décision : le législateur ne pouvait « instituer une interdiction de portée générale (…) sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à ces services » (cons. 17). L’atteinte n’est donc « pas adaptée, nécessaire et proportionnée » (cons. 18). La généralité de la mesure, où l’on avait cru trouver une force, se retourne en vice.

La vérification d’âge, le vice caché du dispositif

Le juge aurait pu s’en tenir là. Il ajoute pourtant un second motif, autonome, tiré du droit au respect de la vie privée que recèle la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 (cons. 19). La déduction est implacable : interdire l’accès aux seuls mineurs suppose de distinguer le mineur du majeur ; or cette distinction implique « que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’y accéder » (cons. 20). Une mesure présentée comme la sauvegarde des seuls enfants engendre ainsi, pour la population entière, une obligation de justification — et le spectre d’une identification généralisée. Mais, « faute de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles il devra (…) en être justifié, le législateur n’a pas prévu les garanties légales » propres à assurer le respect de la vie privée (cons. 21).

Ce grief relève de l’incompétence négative : compétent pour fixer les garanties fondamentales des libertés publiques (art. 34 de la Constitution), le législateur ne pouvait abandonner aux plateformes le soin d’inventer des procédés de vérification touchant à des données sensibles sans en régler lui-même la finalité et les modalités. Deux motifs suffisant à la censure, le Conseil déclare l’article 1er contraire à la Constitution « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs » (cons. 22) — laissant dans l’ombre, notamment, celui tiré de l’imprécision de la loi.

Une censure des moyens, pas du principe

Le trait le plus notable de la décision tient à ce qu’elle préserve la légitimité de la fin. En jugeant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prévention des atteintes à l’ordre public « sont de nature à justifier que le législateur limite la liberté d’accès de mineurs à ces services » (cons. 10), le Conseil ne désavoue pas le dessein du législateur : il en corrige l’exécution. L’inconstitutionnalité ne procède pas d’un refus de principe, mais d’un défaut de calibrage.

Les motifs esquissent, en creux, le cahier des charges d’une loi conforme : distinguer les services selon leurs fonctionnalités et les risques avérés plutôt que de les frapper d’un même anathème (cons. 11 à 13) ; réserver une place à l’appréciation individualisée et à l’office des parents (cons. 15 et 16). Le point est remarquable : l’intérêt supérieur de l’enfant, invoqué au soutien de l’interdiction, est retourné par le Conseil en exigence d’individualisation et de responsabilité parentale, et non en blanc-seing d’une prohibition uniforme. La protection de l’enfance n’est pas un absolu qui écraserait les libertés : elle se concilie avec elles.

Ce que devra contenir la loi de 2027

La séquence politique s’est ouverte sur-le-champ : le chef de l’État a chargé le Premier ministre d’élaborer une « rédaction juridiquement robuste », respectueuse de la décision comme du cadre européen, avec l’ambition d’aboutir au printemps 2027. La réécriture se heurtera toutefois à des obstacles que le contrôle de constitutionnalité n’a fait qu’entrevoir. Le premier est technique : instituer une vérification de l’âge fiable sans verser dans l’identification universelle relève de la gageure — les débats parlementaires avaient déjà mesuré le risque de contournement (exemple australien, réseaux privés virtuels) et la crainte d’un anonymat sacrifié. Concilier l’effectivité de la protection et la minimisation des données, au moyen de dispositifs d’estimation ou de vérification respectueux de la vie privée — telle une preuve d’âge délivrée par un tiers de confiance, qui dissocierait l’attribut de la majorité de l’identité —, formera l’enjeu véritable.

Le second obstacle est européen. La matière relève largement du droit de l’Union : le règlement sur les services numériques (DSA), qui astreint les plateformes à protéger les mineurs sans consacrer d’interdiction d’accès par âge, et le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui enserre étroitement le traitement des données des mineurs et la licéité des procédés de vérification. Toute interdiction nationale devra s’y plier, sous le regard de la Cour de justice de l’Union européenne, alors que la Commission a annoncé vouloir promouvoir un accès « progressif et gradué » — logique de gradation qui rejoint, par une heureuse rencontre, l’exigence d’individualisation posée par le Conseil.

Au-delà des seuls réseaux sociaux, la décision pose un jalon : en soumettant les interdictions fondées sur l’âge à un contrôle entier de proportionnalité, elle vaudra pour l’ensemble des dispositifs de vérification d’âge, qu’ils visent les sites pornographiques, les jeux en ligne ou, demain, les systèmes d’intelligence artificielle. Le juge constitutionnel n’interdit pas à l’État de protéger les mineurs dans l’espace numérique ; il lui enjoint de le faire par des moyens ciblés, gradués, entourés de garanties et respectueux de la liberté de tous. Moins un coup d’arrêt qu’un cadrage — l’invitation faite au législateur de mieux légiférer, plutôt que de renoncer.

Encadré — La composition du Conseil constitutionnel en 2026 Le Conseil constitutionnel compte neuf membres nommés pour neuf ans, non renouvelables, l’institution étant renouvelée par tiers tous les trois ans. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée nationale (art. 56 de la Constitution). Les anciens présidents de la République en sont membres de droit à vie, mais aucun ne siège aujourd’hui. Au jour de la décision (délibérée le 13, rendue le 14 août 2026), le Conseil réunissait neuf membres : Désignés par le Président de la République — Richard Ferrand, président du Conseil depuis mars 2025 (nommé par Emmanuel Macron, févr. 2025), ancien président de l’Assemblée nationale et ancien ministre, proche du chef de l’État, profil politique sans formation juridique de métier ; Jacqueline Gourault (mars 2022), ancienne ministre et sénatrice, profil politique ; Jacques Mézard (févr. 2019), avocat pendant plus de quinze ans, ancien sénateur et ministre, profil mixte. Désignés par le président du Sénat (Gérard Larcher) — Philippe Bas (févr. 2025), conseiller d’État, ancien ministre et sénateur ; François Séners (févr. 2022), conseiller d’État ; François Pillet (févr. 2019), avocat, ancien sénateur. Désignés par le président de l’Assemblée nationale — Laurence Vichnievsky (févr. 2025), ancienne magistrate du siège puis députée ; Véronique Malbec (févr. 2022), magistrate, ancienne haute fonctionnaire du ministère de la Justice ; Alain Juppé (févr. 2019), ancien Premier ministre, haut fonctionnaire de formation, profil politique. Le débat sur les profils. La présence de personnalités politiques aux côtés de juristes de métier est ancienne et récurrente. Défendant la composition de l’institution, Alain Juppé estimait en février 2025 que six des neuf membres étaient des « juristes incontestables » — trois issus du Conseil d’État, deux anciens avocats et une magistrate (Le Figaro, 11 févr. 2025). À l’inverse, une partie de la doctrine a critiqué le poids des trajectoires politiques et de la haute fonction publique, jugeant qu’il tient à distance magistrats, avocats et universitaires « de métier » (B. Fargeaud, blog Jus Politicum, 18 févr. 2025 ; tribunes au Monde et à Libération, févr. 2025). Ce constat, purement descriptif, n’emporte aucun jugement sur l’impartialité des membres ni sur le bien-fondé de la décision.

En bref : vos questions

Pourquoi la loi a-t-elle été censurée ?

Pour deux raisons cumulatives. D’abord, l’interdiction portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (art. 11 de la Déclaration de 1789) : trop générale, elle visait indistinctement tous les réseaux et tous les mineurs de moins de quinze ans, sans tenir compte des risques réels ni du rôle des parents (cons. 11 à 18). Ensuite, en imposant une vérification d’âge à tous les internautes, majeurs compris, sans en encadrer les conditions, elle privait de garanties le droit au respect de la vie privée (art. 2 ; cons. 19 à 21).

Le principe d’une interdiction est-il mort ?

Non. Le Conseil valide expressément les objectifs poursuivis — protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et prévention des atteintes à l’ordre public (cons. 10). Ce sont les moyens, non la fin, qui sont censurés. Une nouvelle loi, plus ciblée et mieux encadrée, reste possible ; le gouvernement en vise l’adoption pour 2027.

La vérification d’âge est-elle interdite ?

Non. Le Conseil ne condamne pas la vérification d’âge en soi ; il reproche au législateur de ne pas en avoir fixé les conditions et les limites, laissant sans garanties le traitement de données potentiellement sensibles. Une vérification respectueuse de la vie privée (par exemple via un tiers de confiance) reste envisageable si la loi l’encadre.

Qui compose le Conseil constitutionnel ?

Neuf membres nommés pour neuf ans, renouvelés par tiers, désignés à parts égales par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale. En 2026, il est présidé par Richard Ferrand. Voir l’encadré ci-dessus sur les profils des membres et le débat qu’ils suscitent.

Sources

Sources primaires : Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 (texte intégral) ; communiqué de presse du Conseil constitutionnel. Contexte : LCP – Assemblée nationale (21 juillet 2026) ; franceinfo (14 août 2026). Composition et débat : B. Fargeaud, Jus Politicum (18 févr. 2025). Références citées : déc. n° 2009-580 DC (HADOPI) et n° 2020-801 DC (« Avia ») ; DDHC de 1789, art. 2 et 11 ; Constitution, art. 34, 56 et 61.

Article d’analyse juridique. Il s’appuie sur le texte de la décision et son communiqué officiel ; les rapprochements jurisprudentiels et les développements sur le droit de l’Union relèvent de l’analyse doctrinale.