Mark Walter, les Dodgers, les Lakers… et 21 milliards de dollars de prêts qui posent question

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Il possède l’une des plus grandes équipes de baseball du monde, vient de vendre les Lakers pour un montant record, et dirige un géant de la finance. Mais le milliardaire Mark Walter est aujourd’hui au cœur d’une affaire financière : deux assureurs liés à son empire ont requalifié 21 milliards de dollars de prêts, et la justice fédérale américaine enquête. On vous explique, simplement.

Par Patrick Lancier — 15 août 2026

En bref (TL;DR)

Deux assureurs vie liés à Mark Walter ont d’abord déclaré 1 milliard de dollars de prêts à des sociétés « de la famille »… puis ont reconnu qu’il s’agissait en réalité d’environ 21 milliards .

de prêts à des sociétés « de la famille »… puis ont reconnu qu’il s’agissait en réalité d’environ . L’agence de notation Fitch estime que ces prêts « maison » représentent désormais 40 % de leurs placements, contre 2 % avant.

estime que ces prêts « maison » représentent désormais de leurs placements, contre avant. La justice fédérale de New York et le gendarme de la Bourse (SEC) enquêtent. À ce stade, personne n’est condamné .

et le enquêtent. À ce stade, . Walter a vendu les Lakers pour 12,5 milliards ; l’argent servirait notamment à « faire le ménage » dans les comptes des assureurs.

Qui est Mark Walter ?

Mark Walter est un milliardaire américain. Il dirige Guggenheim Partners, une grande société de gestion d’actifs, et détient une holding, TWG Global, qui chapeaute de nombreuses activités. Côté sport, il est propriétaire des Los Angeles Dodgers et avait pris le contrôle des Los Angeles Lakers en 2025. Le 13 août 2026, il a accepté de revendre les Lakers à Josh Kushner et Bob Iger pour 12,5 milliards de dollars, un record dans le sport.

C’est quoi le problème, exactement ?

Au centre de l’affaire, deux compagnies d’assurance vie : Delaware Life et Clear Spring, filiales du groupe Group 1001. Une assurance vie récolte l’argent de ses clients et le place. Le principe de base : cet argent doit être géré prudemment, et si l’assureur prête à des sociétés appartenant à son propre patron, il doit le signaler clairement. Ce sont les fameux « prêts entre parties liées ».

Or, ces deux assureurs avaient déclaré environ 1 milliard de dollars de tels prêts. Après une vérification interne, ils ont reconnu qu’il fallait en reclasser environ 21 milliards — dont 4,6 milliards pour Clear Spring — comme des prêts à des sociétés liées à Mark Walter ou à sa holding TWG Global, selon l’analyste de Fitch Jamie Tucker.

Pourquoi 40 % change tout

L’agence Fitch a chiffré l’ampleur : ces prêts « maison » passent d’environ 2 % à près de 40 % des placements des deux assureurs. Autrement dit, une part énorme de l’argent des assurés serait, directement ou non, liée aux autres affaires du propriétaire. C’est ce qui inquiète les autorités : pas forcément une perte, mais une concentration et un possible manque de transparence.

La justice s’en mêle

En février 2026, les deux assureurs ont reçu des convocations d’un grand jury à New York, révélées dans des documents officiels de juin. Les procureurs de Manhattan et la SEC cherchent à savoir si les assureurs ont bien déclaré que leurs placements servaient d’autres projets de Walter. L’affaire a été révélée par le Financial Times et aurait démarré à la suite d’une alerte d’un lanceur d’alerte.

Important : à la mi-août 2026, aucune charge n’a été retenue contre Mark Walter ou les sociétés. Une enquête n’est pas une condamnation, et elle peut se terminer sans suite.

Le lien avec les Lakers et Guggenheim

Pour rassurer et faire rentrer de l’argent, deux mouvements. D’un côté, Walter a proposé de mettre en garantie sa part dans Guggenheim pour obtenir des prêts via TWG Global. De l’autre, la vente des Lakers à 12,5 milliards apporte des liquidités : selon Bloomberg, cet argent aide à réduire les fameux placements « maison » des assureurs, avec une baisse pouvant atteindre 8 milliards annoncée pour le prochain trimestre.

Ce que dit le groupe

Group 1001, la maison mère, dit coopérer avec les enquêteurs et se veut rassurant : « Notre position de capital et notre liquidité restent solides, et nos notations de solidité financière sont inchangées ».

FAQ

Qui est Mark Walter ?

Un milliardaire américain, patron de Guggenheim Partners, propriétaire des Dodgers et ancien propriétaire des Lakers, qu’il a accepté de revendre pour 12,5 milliards le 13 août 2026.

C’est quoi un prêt entre sociétés liées ?

Un prêt à une entreprise qui appartient au même propriétaire que le prêteur. Un assureur doit le déclarer clairement, car l’argent des assurés ne doit pas financer en cachette les projets du patron.

Est-ce que quelqu’un a été condamné ?

Non. À la mi-août 2026, personne n’est inculpé ni condamné. C’est une enquête, qui peut se clore sans poursuite.

Les assurés sont-ils en danger ?

Le groupe affirme que sa solidité et sa liquidité restent solides. Aucune défaillance n’a été annoncée ; la question porte sur la concentration des placements, pas sur une faillite.

Références

Bloomberg / Bloomberg Law, « Mark Walter’s Insurers, Guggenheim Probed by Prosecutors », 22 juillet 2026. news.bloomberglaw.com Bloomberg, « Mark Walter Dangled Guggenheim Stake to Quickly Secure Loans », 13 août 2026. bloomberg.com Financial Times (via Yahoo Finance), « …$16B in private-credit deals draws SEC and DOJ probes… », 2026. finance.yahoo.com Insurance Business Magazine, « Mark Walter’s insurers face federal probe… », 2026. insurancebusinessmag.com Yahoo Finance, « The obscure financial maneuver at issue in Dodgers owner probe explained », 2026. finance.yahoo.com Forbes, « The Los Angeles Lakers’ Record $12.5 Billion Sale… », 13 août 2026. forbes.com Claims Journal, « Mark Walter’s Insurers, Guggenheim Probed by Prosecutors », 22 juillet 2026. claimsjournal.com

Cet article est informatif. Il rapporte des déclarations réglementaires, une analyse d’agence de notation et des enquêtes en cours. Aucune faute ni illégalité n’est établie ni imputée ; toutes les informations sont attribuées à leurs sources. À jour au 15 août 2026.