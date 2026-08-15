Inde : arrestation dans une gigantesque arnaque « Ponzi » présumée — l’affaire Shivam Associates expliquée simplement

La « police financière » indienne, l’Enforcement Directorate (ED), a arrêté le 13 août 2026 un homme, Shivanand Siddappa Neelannavar, qu’elle présente comme le seul à avoir géré l’argent d’un placement présenté comme miraculeux : 3 % de gains par mois. Selon l’ED, ce système aurait ramassé environ 2 110 crores de roupies — près de 192 millions d’euros — auprès d’épargnants de quatre régions indiennes. Attention : il s’agit d’une arrestation et de soupçons, pas d’une condamnation. Rien n’a encore été jugé, et l’homme est présumé innocent.

À retenir en 30 secondes (TL;DR)

Un homme a été arrêté le 13 août 2026 par la police financière indienne.

le 13 août 2026 par la police financière indienne. Il est soupçonné d’avoir dirigé l’argent d’un placement « trop beau pour être vrai » (3 % par mois).

Montant en jeu selon l’ED : ≈ 2 110 crores de roupies, soit ≈ 192 millions d’euros (≈ 221 M$).

(≈ 221 M$). Des épargnants de 4 régions (Karnataka, Maharashtra, Goa, Chhattisgarh) seraient concernés.

Il est placé en garde à vue pour 12 jours, jusqu’au 24 août.

Ce n’est pas une condamnation. Présomption d’innocence.

Que s’est-il passé ?

Un cabinet appelé Shivam Associates proposait, d’après l’ED, de placer votre argent avec une promesse simple et alléchante : gagner environ 3 % chaque mois. Sur le papier, c’est énorme : cela ferait plus de 40 % de gain en un an. Dans la vraie vie, aucun placement sérieux ne peut promettre ça de façon garantie et durable.

L’ED soupçonne un « système de Ponzi » (aussi appelé pyramide financière). Le principe : on ne fait pas réellement fructifier l’argent. On utilise l’argent des nouveaux arrivants pour payer les « gains » des anciens. Tant que de nouveaux clients affluent, la machine tourne. Le jour où ils manquent, tout s’effondre — et beaucoup de gens perdent leurs économies.

Combien d’argent, concrètement ?

L’ED parle d’environ 2 110 crores de roupies. Un « crore » vaut 10 millions de roupies, donc on parle d’environ 21,1 milliards de roupies. Pour se faire une idée en euros : c’est de l’ordre de 192 millions d’euros (environ 221 millions de dollars), au taux de change de début août 2026. Ce chiffre vient de l’enquête ; il pourra évoluer et n’a pas été validé par un tribunal.

Comment ça se serait organisé ?

Selon l’ED, le système reposait sur un réseau de « rabatteurs » (des agents) payés à la commission (environ 0,5 %) pour amener sans cesse de nouveaux clients, dans quatre régions : le Karnataka, le Maharashtra, Goa et le Chhattisgarh. L’agence évoque aussi un outil informatique pour suivre tout ce petit monde.

Où serait passé l’argent ?

Toujours d’après l’ED, une partie des fonds aurait servi à s’offrir des voitures de luxe, à construire de grandes villas, à acheter des biens immobiliers au nom de proches, et même à financer des films. Ce sont des accusations de l’enquête, pas des faits jugés.

Qui est la personne arrêtée ?

L’ED décrit Shivanand S. Neelannavar comme l’associé principal et le seul à avoir tenu les cordons de la bourse de Shivam Associates. C’est pour cette raison qu’elle l’a arrêté. Mais, encore une fois, c’est la version de l’accusation : aucun juge n’a tranché, et il reste présumé innocent.

Et maintenant ?

L’homme a été présenté à un tribunal spécialisé (la Cour spéciale « PMLA » de Mangaluru) qui a autorisé la police financière à le garder 12 jours, jusqu’au 24 août, pour continuer l’enquête. Cette garde à vue ne veut pas dire qu’il est coupable : elle sert à approfondir les investigations. La suite (poursuites, procès) se jouera plus tard devant la justice.

La leçon pour votre épargne

Un placement qui promet un rendement fixe et élevé chaque mois, garanti, sans risque, avec des bonus si vous ramenez des amis : ce sont les signaux d’alerte classiques d’une possible arnaque. En cas de doute, mieux vaut vérifier que la société est bien autorisée à collecter de l’épargne avant de confier le moindre euro.

Questions fréquentes

La personne arrêtée est-elle coupable ?

Non, pas à ce stade. Elle a été arrêtée et est soupçonnée, mais aucun tribunal ne l’a condamnée. La présomption d’innocence s’applique.

Les épargnants vont-ils récupérer leur argent ?

Rien n’est garanti. L’ED peut chercher à saisir des biens pour, éventuellement, indemniser des victimes, mais cela dépendra de la suite judiciaire.

C’est quoi, exactement, un système de Ponzi ?

C’est une arnaque où les « gains » des anciens investisseurs sont payés avec l’argent des nouveaux, sans vraie activité derrière. Ça finit toujours par s’écrouler quand les nouveaux entrants manquent.

Références

IANS, 14 août 2026 — ianslive.in Deccan Chronicle, août 2026 — deccanchronicle.com ACAMS, août 2026 — acams.org Traders Union, août 2026 — tradersunion.com All About Belgaum, août 2026 — allaboutbelgaum.com

Note : cet article rapporte des faits allégués par l’ED à un stade d’enquête. Les personnes citées sont présumées innocentes.



